Ce que la FDA signifie pour les risques et les avantages du LASIK

Lorrie Shank Tevebaugh, une Texas-Basé de 53 ans qui travaille dans les RH, est un ancien patient LASIK qui fait partie de ceux qui ont eu une mauvaise expérience LASIK. Tevebaugh a décidé de se faire opérer parce qu’elle est « une randonneuse et une coureuse passionnée et qu’elle passe beaucoup de temps sur un bateau » et qu’elle voulait faire ces activités sans lunettes.

Et tandis que la plupart des patients LASIK ont des expériences comme celles de Wilbur, la FDA l’année dernière a publié un projet de directives pour les recommandations que les médecins avertissent les patients des risques. L’agence a sollicité les commentaires des patients et des médecins et n’a pas encore publié de rapport final. Les conseils proposés poussent à des avertissements concernant la vision double, les yeux secs, la douleur continue et d’autres problèmes. Il dit même que les gens pourraient encore avoir besoin de lunettes après la chirurgie.

Le LASIK, qui signifie kératomileusis in situ assisté par laser, est conçu pour modifier de façon permanente la forme de la cornée (la couverture transparente de l’avant de l’œil) à l’aide d’un type particulier de technologie laser. Le LASIK est extrêmement populaire, avec plus de 500 000 adultes américains ayant la procédure. Mais la FDA a récemment commencé à mettre en lumière ses risques.

« J’ai pu conduire dans les 24 heures et ma vue était bonne », dit-il. “Je suis retourné pour des contrôles réguliers et j’ai eu mon dernier il y a 3 mois – j’avais une vision de 20/15.”

Après une consultation de 10 minutes avec un ophtalmologiste, Wilbur, 37 ans, chercheur en pharmacie basé dans le New Jersey, a été considéré comme un bon candidat. Il a eu les yeux secs pendant quelques semaines après l’intervention, qu’il a traitée avec des larmes artificielles. Au bout de 6 semaines, il n’en avait plus besoin.

17 janvier 2023 – Il y a deux ans, Benjamin Wilbur a subi une chirurgie LASIK pour corriger sa vision. “J’ai trois enfants plutôt jeunes, et j’avais l’impression d’être constamment frappé au visage et que mes lunettes étaient renversées”, dit-il. Il n’aimait pas non plus avoir des lunettes «buées» lorsqu’il portait un masque pendant la pandémie.

“En LASIK, la première étape consiste à créer un volet à l’aide d’un appareil appelé microkératome, puis d’un laser pour remodeler la cornée, qui ressemble au dôme transparent d’une montre. Après cela, le lambeau est remplacé et le patient prend des antibiotiques et des médicaments anti-inflammatoires », explique Hersh.

« Il y a eu d’énormes progrès technologiques depuis les premiers jours du LASIK », dit-il. “Je crains que [the FDA’s guidance] pourrait avoir été basé sur d’anciennes données avec très peu de littérature actuelle évaluée par des pairs à l’appui et qu’il montre un manque d’équilibre.

Selon Peter Hersh, MD, directeur du Cornea and Laser Eye Institute – Hersh Vision Group, à Teaneck, NJ, la plupart des gens n’ont pas d’effets secondaires durables et s’en sortent très bien avec la chirurgie.

Près d’un an après l’opération, Tevebaugh est toujours aux prises avec les dégâts. Sa cornée s’est aplatie. Elle porte des lentilles de contact spéciales qui nécessitent une solution liquide spécialisée et des lunettes bifocales. Elle regrette d’avoir fait la procédure. “Si j’avais entendu parler de cela à l’avance, je ne l’aurais pas fait.”

La semaine suivante, elle ne pouvait plus rien voir d’autre que des formes et des couleurs. Un de ses yeux était enflé et elle souffrait. Elle a été diagnostiquée centrale kératopathie toxique complication rare.

Mais sa vision est restée floue le lendemain et elle a commencé à avoir mal aux yeux. Lors de sa visite postopératoire de 24 heures, on lui a assuré que ses yeux continueraient à s’améliorer au cours des 3 prochains jours. Au lieu de cela, sa vision a continué à se détériorer.

Elle est allée voir un ophtalmologiste réputé et on lui a dit qu’elle était une bonne candidate pour le LASIK. “La procédure elle-même s’est bien déroulée”, dit-elle.

Daniel Laroche, MD, professeur adjoint d’ophtalmologie à la Mount Sinai School of Medicine de New Yorkindique que les personnes atteintes de certaines maladies immunitaires, de diabète, de maladies oculaires (comme le glaucome ou la cataracte) ou d’autres problèmes de santé peuvent ne pas être de bons candidats pour le LASIK.

“De nos jours, environ 75 % des procédures sont du LASIK et environ 25 % sont de la PRK, selon ce qui est le mieux pour le patient”, explique Hersh, un professeur clinique d’ophtalmologie et directeur de la division de la cornée et de la chirurgie réfractive à la Rutgers Medical School.

Dans une autre procédure, PRK (kératectomie photoréfractive), la couche superficielle de la cornée (épithélium) est enlevée, comme enlever les carreaux du sol, explique Hersh. Cela se fait directement sur la surface de la cornée. Et après cela, “une lentille de contact thérapeutique (une sorte de pansement) est placée sur la cornée pour favoriser la cicatrisation superficielle des cellules épithéliales et apporter un plus grand confort”.

Les complications à plus long terme incluent la possibilité que le lambeau créé pendant le LASIK ne guérisse pas correctement et la perte possible de force cornéenne, dit Laroche. Et avoir eu LASIK pourrait compliquer la chirurgie de la cataracte si vous en avez besoin à l’avenir. Laroche, également directeur des services de glaucome et président d’Advanced Eyecare de New York, ne pratique plus le LASIK, se concentrant principalement sur le traitement du glaucome, y compris la chirurgie. Il a averti que le LASIK pouvait « donner des lectures de pression artificiellement basses » lors des examens de la vue.

Étant donné qu’une pression élevée dans l’œil est un signe avant-coureur important du glaucome (une affection oculaire pouvant entraîner une perte de vision ou la cécité), il est essentiel d’informer les ophtalmologistes que vous avez subi un LASIK. « J’ai eu des patients qui sont devenus aveugles à cause du glaucome parce que le diagnostic n’avait pas été posé », dit-il. Hersh note que chez un petit pourcentage de personnes, la vision ne s’améliore pas autant qu’elles le souhaiteraient après la chirurgie, elles peuvent donc avoir besoin d’un autre traitement, généralement 3 à 6 mois plus tard pour «l’ajuster, pour ainsi dire, pour le faire passer de la ligne des 6 mètres à la ligne des 3 mètres. La sécheresse oculaire et l’irritation ont tendance à s’améliorer avec le temps chez la plupart des patients, bien qu’une poignée continue à souffrir de sécheresse oculaire à plus long terme, note Hersh. En règle générale, les effets visuels tels que l’éblouissement, le halo et les problèmes de conduite de nuit s’atténuent peu de temps après l’intervention ; en effet, de nombreux patients voient mieux la nuit qu’avec leurs lunettes ou leurs lentilles de contact. Et le LASIK n’empêchera pas le besoin de lunettes de lecture.