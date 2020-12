Un comité consultatif de la Food and Drug Administration se réunit aujourd’hui pour examiner la demande d’autorisation d’utilisation d’urgence de Pfizer et BioNTech pour leur vaccin Covid-19. | Sarah Silbiger / Getty Images

La FDA aurait-elle dû aller encore plus vite sur l’approbation des vaccins?

Les États-Unis sont sur le point d’accorder une approbation d’urgence à leur premier vaccin contre Covid-19, dans ce qui sera le point culminant de l’effort de développement de vaccin le plus rapide de l’histoire. Mais avec 3 000 Américains qui meurent chaque jour (au 9 décembre) de la maladie, l’attente n’en a pas moins été angoissante.

La Food and Drug Administration se réunit jeudi pour examiner la demande d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de Pfizer et BioNTech pour leur vaccin ARNm pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Les deux sociétés ont rapporté que leur vaccin candidat est efficace à 95% pour prévenir la maladie, sans aucun problème de sécurité sérieux. Le comité de la FDA évaluant le vaccin a prévu un vote sur l’EUA jeudi après-midi. Pour soutenir leur demande, Pfizer et BioNTech ont révélé pour la première fois des détails critiques sur leur vaccin, que la FDA a mis à la disposition du public le 8 décembre.

L’agence a également programmé une évaluation de l’EUA le 17 décembre pour le vaccin Covid-19 développé par Moderna, qui a également rapporté une efficacité d’environ 95%. Les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech nécessitent deux doses espacées de plusieurs semaines.

Si une EUA est accordée, les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech pourraient commencer à être déployées auprès des agents de santé et des résidents et du personnel des établissements de soins de longue durée – les deux groupes jugés prioritaires par un groupe consultatif auprès des Centers for Disease Control and Prevention – aux États-Unis en quelques jours. Le Royaume-Uni et le Canada ont déjà accordé une approbation limitée à ce vaccin, les hôpitaux du Royaume-Uni commençant à vacciner les gens contre Covid-19 cette semaine. Pfizer et BioNTech prévoient de produire 50 millions de doses de leur vaccin dans le monde, suffisamment pour 25 millions de personnes, avant la fin de l’année.

Il est probable que la FDA emboîte le pas, mais son retard par rapport au Royaume-Uni met en évidence le difficile équilibre consistant à rassembler suffisamment d’informations sur un nouveau vaccin qui sera administré à des millions de personnes au milieu de l’urgence criante d’une pandémie qui en tue des milliers par jour. Certains chercheurs ont critiqué la FDA pour s’en tenir à son calendrier malgré les premières données sur l’efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech disponibles depuis des semaines.

Et il existe encore des préoccupations importantes au-delà de l’efficacité qui détermineront la manière dont le vaccin sera distribué et le rôle qu’il jouera dans la réduction de la pandémie. Voici quelques-unes des nouvelles informations sur le vaccin Pfizer-BioNTech qui ont été révélées cette semaine et certaines des questions qui demeurent.

Ce que nous avons appris cette semaine sur le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19

Le comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques associés de la FDA examine pour la première fois l’essai clinique des vaccins de Pfizer et BioNTech lors d’une réunion publique jeudi pour examiner leur candidature à un EUA.

Jusqu’à récemment, les seules informations sur le vaccin accessibles au public provenaient de communiqués de presse. Mardi, la FDA a publié un briefing de 52 pages des entreprises sur leur vaccin, révélant des informations plus détaillées sur leur essai clinique. L’essai a recruté plus de 43 000 participants dans un large éventail de données démographiques. Les résultats à ce jour sont frappants et prometteurs, et les experts de la FDA s’attendent à ce qu’un EUA soit accordé peu de temps après le vote du comité.

Une révélation cette semaine a été que le vaccin (également connu sous le nom de BNT162b2) commence à offrir une protection contre Covid-19 après une seule dose, bien qu’il semble prendre un certain temps pour renforcer l’immunité. L’essai a détecté 178 cas de Covid-19 parmi ses participants, dont seulement neuf dans le groupe ayant reçu le vaccin et la plupart de ceux survenant entre la première et la deuxième dose. La deuxième dose du vaccin a été administrée 21 jours après la première et les deux doses semblent conférer une meilleure protection.



FDA Les cas se sont rapidement montés dans le groupe placebo (rouge) et sont restés faibles dans le groupe vaccin (bleu).

La FDA a également révélé plus d’informations sur la démographie des participants à l’essai. Les entreprises ont recruté des personnes d’âges et de groupes ethniques variés, ainsi que des personnes souffrant de problèmes de santé tels que l’obésité, le diabète et la maladie pulmonaire chronique.



FDA Pfizer et BioNTech ont recruté divers participants pour leurs essais cliniques.

Dans l’ensemble, le vaccin semble protéger les gens contre Covid-19, mais dans des sous-ensembles spécifiques de la population, il est plus difficile de mesurer l’efficacité car il y a si peu de cas à comparer entre les groupes de traitement et placebo.

Par exemple, les personnes âgées font face à certains des risques les plus élevés de mourir de Covid-19. Alors qu’il y avait plus de 800 personnes dans chacun des groupes placebo et traitement de plus de 75 ans, cinq cas de Covid-19 ont été détectés dans le groupe placebo et aucun dans le groupe ayant reçu le vaccin. Cela démontre une efficacité de 100% dans cette tranche d’âge, mais cela n’est basé que sur une différence de cinq cas. Par conséquent, l’intervalle de confiance rapporté pour cette tranche d’âge est massif.



FDA La plupart des cas de Covid-19 dans l’essai clinique Pfizer-BioNTech sont survenus chez des personnes âgées de 18 à 64 ans.

Et il y avait aussi des groupes qui ont été complètement exclus de l’essai, y compris les personnes de moins de 16 ans, les femmes enceintes et les personnes souffrant de certaines maladies immunologiques, comme le VIH.

La tâche des régulateurs consistera à déterminer dans quelle mesure ils peuvent extrapoler à partir des informations limitées dont ils disposent pour formuler des recommandations sur la manière de déployer ce vaccin, en particulier dans ces groupes à haut risque.

Les données de cette semaine ont également montré une gamme d’effets secondaires. «Les effets indésirables sollicités les plus courants étaient les réactions au site d’injection (84,1%), la fatigue (62,9%), les maux de tête (55,1%), les douleurs musculaires (38,3%), les frissons (31,9%), les douleurs articulaires (23,6%), la fièvre ( 14,2%) », selon le briefing.

Cependant, un effet secondaire clé cette semaine a été révélé en dehors de l’essai clinique. Deux patients au Royaume-Uni ont signalé des réactions allergiques au vaccin. On ne sait pas encore quel composant du vaccin a déclenché les réactions, mais le National Health Service du Royaume-Uni a publié de nouvelles directives indiquant que les personnes ayant des antécédents d’allergies importantes ne devraient pas recevoir ce vaccin.

Les nouveaux documents de cette semaine ont également reconnu certaines des questions importantes sans réponse dans l’essai de vaccin.

Il s’agit notamment de la durée de la protection; l’efficacité chez les personnes à haut risque de Covid-19 sévère, telles que les personnes atteintes du VIH / SIDA; efficacité chez les personnes précédemment infectées par Covid-19; efficacité chez les enfants; efficacité contre une infection légère ou asymptomatique; efficacité contre la transmission du virus; efficacité contre la mortalité; efficacité contre les versions mutées du virus; et les complications potentielles à long terme.

Les réponses à ces questions influenceront la manière dont le vaccin sera distribué à plus grande échelle et façonneront le déclin ultime du Covid-19 dans la population.

La FDA aurait-elle pu et aurait-elle dû agir plus rapidement sur un vaccin Covid-19?

Les Américains regardent avec envie les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 se déployer dans d’autres pays et se demandent pourquoi les États-Unis ne pourraient pas y arriver plus tôt.

Dans The Dispatch, Marty Makary, professeur de chirurgie à l’Université Johns Hopkins, a déclaré que les régulateurs auraient pu faire plus pour accélérer le processus, en particulier compte tenu de l’urgence de la pandémie, et il a fait valoir que les retards étaient des manœuvres politiques:

Les Américains ont le droit de demander pourquoi un vaccin américain a été approuvé par les Britanniques mais pas par les Américains. Certains sympathisants envers le personnel de carrière de la FDA ont suggéré que le Royaume-Uni n’avait pas approuvé le vaccin rapidement, mais la vraie histoire est de savoir comment la bureaucratie du gouvernement américain a perdu du temps. … Alors que le personnel de carrière de la FDA réfléchit à la sécurité des effets secondaires transitoires connus comme la fatigue, ils devraient considérer les milliers d’Américains qui meurent chaque jour où ils sont assis sur l’application.

Mais d’autres experts ont déclaré que la FDA travaillait déjà aussi vite que possible sans couper les coins ronds. Jesse Goodman, ancien scientifique en chef de la FDA qui est maintenant professeur de médecine à l’Université de Georgetown, a noté que l’organisme de réglementation de la santé du Royaume-Uni, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), effectue ses examens différemment de la FDA.

La MHRA examine les données des essais sur une base continue, en les évaluant au fur et à mesure qu’elles arrivent, tandis que la FDA évalue les résultats plus complets. Il a également noté que le vaccin Pfizer-BioNTech et le vaccin Moderna utilisent une technologie qui n’a jamais été approuvée pour une utilisation généralisée auparavant. Non seulement cela introduit de nouvelles questions scientifiques, mais cela soulève également des inquiétudes quant à la capacité de ces entreprises à fabriquer les vaccins à grande échelle tout en maintenant un haut niveau de qualité.

«Le public doit comprendre qu’il s’agit de nouvelles technologies qui n’ont jamais été utilisées pour atteindre des millions de doses auparavant», a déclaré Goodman. « Ces facteurs signifient pour moi un examen de trois semaines de tout ce qui est exceptionnellement rapide. »

Un autre facteur à considérer est la confiance du public. Il s’agit d’un vaccin qui doit être administré à des millions de personnes, mais sans mandat gouvernemental, il doit être volontaire. Mais sans une adoption massive du vaccin, la pandémie persistera. Les premiers jours de distribution du vaccin sont particulièrement critiques: nous n’aurons jamais une seconde chance pour le premier déploiement.

Pour amener les gens à se faire vacciner, il faut leur assurer que le vaccin est sûr et efficace et que l’approbation est venue sans aucune influence politique.

«La façon dont vous faites cela, c’est que tout est transparent, que toutes les données sont publiées et discutées», a déclaré Eric Topol, professeur de médecine moléculaire au Scripps Research Translational Institute. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles la FDA rend publiques ses évaluations du vaccin, contrairement au Royaume-Uni.

Et s’il est vrai que les États-Unis sont maintenant carrément dans les pires jours de la pandémie de Covid-19, avec des hospitalisations et des décès quotidiens atteignant de nouveaux records, nombre de ces effets sont cuits pour le moment. Un vaccin prévient la maladie, mais il n’aide guère les personnes qui sont déjà malades et peut faire peu pour les personnes déjà infectées. Étant donné que le virus qui cause Covid-19 peut prendre jusqu’à deux semaines avant de provoquer des symptômes, avec des hospitalisations et des décès par la suite, il n’y a pas grand-chose qu’un vaccin puisse faire pour inverser la montée subite.

Pour commencer à interrompre la transmission du virus, des millions de personnes devraient recevoir le vaccin, et cela pourrait prendre des mois. «Le vaccin n’empêchera pas les décès tant que nous n’allons pas plus loin», a déclaré Topol.

Comme la FDA l’a noté dans son document d’information, on ne sait toujours pas dans quelle mesure le vaccin Pfizer-BioNTech peut prévenir les décès. «Un plus grand nombre d’individus à haut risque de COVID-19 et des taux d’attaque plus élevés seraient nécessaires pour confirmer l’efficacité du vaccin contre la mortalité», selon le document. «Les avantages de la prévention de la mort devraient être évalués dans de grandes études d’observation après autorisation.»

Cela signifie que jusqu’à ce que tous ceux qui veulent un vaccin puissent en obtenir un, les meilleurs moyens de caler la pandémie de Covid-19 restent ce qu’ils ont toujours été: le lavage des mains, la distance sociale, le port de masques à l’intérieur avec des personnes extérieures à votre foyer et à l’extérieur dans la foule, et limiter les expositions inutiles. Dans l’intervalle, l’essai clinique de ce vaccin devra encore se poursuivre afin de résoudre des inconnues cruciales. Mais avec un outil puissant comme un vaccin en main, la sortie de la pandémie est la plus claire qu’elle n’ait jamais été.