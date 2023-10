Ce que la faillite de Rite Aid signifie pour les pharmacies de détail locales

Rite Aid, la troisième plus grande chaîne de pharmacies américaine, a déposé une demande de protection contre les faillites (chapitre 11) dimancheet il est probable que l’entreprise ferme une grande partie de ses 2 000 magasins.

L’un des résultats est que les gens auront moins d’options quant au lieu où ils rempliront leurs ordonnances. C’est la tendance dans les pharmacies ces derniers temps, et il semble que leur nombre va encore diminuer.

Le Wall Street Journal a rapporté en septembre que Rite Aid pourrait fermer 400 à 500 magasins dans le cadre d’une procédure de faillite. (La société n’a pas confirmé cette information.) CVS ferme 300 magasins par an, un processus qui a commencé l’année dernière et qui devrait se poursuivre l’année prochaine, et Walgreens a annoncé en juin qu’elle fermerait environ 150 magasins aux États-Unis d’ici l’été prochain. .

Dans le même temps, les grandes chaînes et les épiceries comme Walmart et Target ouvrent des pharmacies dans leurs magasins, et de plus en plus de personnes se font livrer leurs médicaments via des applications.

Le déclin de la pharmacie de quartier

Ainsi, un consommateur lisant ces informations pourrait penser : « Et alors ? Personne n’aime aller dans les pharmacies. » Et c’est en partie le problème.

Les pharmacies ont fait de mauvaises choses à maintes reprises, a déclaré Neil Saunders, directeur général de la société de conseil GlobalData. Le résultat est que les gens ne veulent pas y faire leurs achats, ce qui a créé de nombreuses opportunités pour les concurrents.

« Vous entrez dans le magasin, généralement ils sont mal éclairés, ils sont assez déprimants, il n’y a pas beaucoup de service client, les produits sont très souvent verrouillés, il n’y a pas assez de personnel pour vous aider, les prix sont très chers. par rapport aux autres détaillants », a déclaré Saunders à NBC News. « Ils se sont tiré une balle dans le pied et récoltent désormais les conséquences de toutes ces années de mauvaises décisions et de sous-investissement. »

Mauvaises décisions, dette écrasante et accords ratés

Le dépôt de bilan de Rite Aid n’a pas été une surprise, car la chaîne, vieille de 60 ans, est dans une situation financière désastreuse depuis longtemps. L’entreprise a perdu de l’argent au cours de chacun de ses six derniers exercices financiers, elle avait déjà fermé des magasins pour réduire ses dépenses et elle s’attendait à une accusation d’un milliard de dollars liée à son rôle dans la crise des opioïdes.

CVS et Walgreens ont payé des indemnités similaires, mais il a été beaucoup plus difficile pour Rite Aid de le faire. Ces dernières années, la bourse a valorisé Rite Aid à plusieurs dizaines de millions de dollars, même si son chiffre d’affaires s’élevait à 24 milliards de dollars l’année dernière.

La chute de Rite Aid remonte sans doute à son achat des chaînes Brooks et Eckerd en 2007. La société a emprunté de l’argent pour payer la transaction et a également assumé une partie de la dette de l’ancienne société mère de Brooks et Eckerd, la pharmacie canadienne Groupe Jean Coutu.

À un moment donné, Rite Aid a accepté d’être racheté par Walgreens, mais l’accord a échoué. Walgreens a finalement vendu près de 2 000 magasins et Rite Aid a conclu sans succès d’autres accords pour stabiliser son activité.

La société avait une dette à long terme de 3,3 milliards de dollars au 3 juin.

Toutes ces dettes ont rendu plus difficile pour Rite Aid d’investir dans ses magasins ou de se développer et de se lancer dans de nouvelles activités comme le faisaient ses rivaux. CVS compte désormais plus de 1 000 cliniques dans ses magasins et a racheté au fil des ans un gestionnaire de prestations pharmaceutiques et un assureur maladie. Walgreens et CVS se sont également étendus à certains types de soins primaires.

Mais Saunders a déclaré que tous les trois ont négligé leurs magasins car ils ont donné la priorité aux services de santé de leurs entreprises plutôt qu’aux services de vente au détail.

« Ce ne sont pas de bons détaillants. Aucun d’entre eux », a-t-il déclaré. « Ils n’ont tout simplement pas vraiment évolué ni changé avec le temps. »

À mesure que Rite Aid rétrécit encore davantage, cela créera des opportunités pour tous ses concurrents d’augmenter leurs ventes. Saunders a déclaré qu’il y aurait toujours une place pour les pharmacies physiques.

« Nous aurons toujours un espace physique de vente au détail de pharmacie, mais il sera un peu plus petit qu’il ne l’était traditionnellement », a-t-il déclaré.