voici une campagne parlementaire menée à l’intérieur et entre les deux chambres pour insérer une forme d’interdiction des accords commerciaux avec les pays coupables de génocide. Un groupe déterminé de députés et de pairs de tous les partis et aucun ne fait pression pour une telle disposition. Ils sont soutenus par l’International Bar Assiciation, le British Board of Jewish Deputies et le Conservative Muslim Forum, entre autres. Le gouvernement résiste. L ‘«amendement génocide» est actuellement au stade du «ping-pong», successivement approuvé et rejeté respectivement par les Communes et les Lords. Parce que cela fait partie du projet de loi sur le commerce, plutôt qu’un «projet de loi de finances» en tant que tel, et parce que ces questions n’étaient pas couvertes dans le manifeste d’expulsion des conservateurs, le processus d’attrition pourrait prendre un certain temps.