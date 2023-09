Ce que la destruction du barrage de Kakhovka en Ukraine signifie pour les résidents locaux

Mardi, des secouristes aident les habitants à évacuer un quartier inondé de Kherson, en Ukraine. (Libkos/AP)

La destruction mardi de l’immense Kakhovka de l’ère soviétique Le barrage sur le fleuve Dnipro dans la ville ukrainienne de Nova Kakhovka a endommagé des maisons et constitue une menace pour les habitants, les animaux, les cultures et les infrastructures publiques. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié l’effondrement du barrage, qu’il a attribué à la Russie, de « bombe environnementale de destruction massive ».

Le barrage fait partie de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, dans la région ukrainienne de Kherson, occupée par la Russie dans le cadre de la guerre contre son petit voisin. Le fleuve Dniepr constitue la ligne de front entre les forces russes et ukrainiennes.

Les gouvernements russe et ukrainien se rejettent mutuellement la responsabilité, affirmant que le barrage a été détruit par une explosion orchestrée par leur ennemi. Les agences américaines disposent de renseignements suggérant que la Russie est le coupable et qu’il s’agit d’un haut responsable de l’OTAN. a déclaré à NBC News que la Russie, plutôt que l’Ukraine, bénéficierait du désastre.

Selon Reuters, le barrage mesure 98 pieds de haut et 2 miles de long et le réservoir qu’il a créé contient 4,3 miles cubes d’eau, soit à peu près autant que le Grand Lac Salé de l’Utah. Le rejet d’une telle quantité d’eau aura des répercussions considérables.

Inondations, dégâts matériels

Une vue du barrage endommagé de Kakhovka. (Bureau présidentiel ukrainien via AP) (PRESSE ASSOCIÉE)

Le gouvernement ukrainien affirme que plus de 40 000 personnes le long du Dnipro risquent d’être inondées. Les gouvernements russe et ukrainien ont ordonné des évacuations.

« Des images de Kherson montraient des toits flottant sur la rivière et d’autres maisons à moitié submergées, et les eaux de crue devraient culminer d’ici mercredi », a rapporté Yahoo News.

« Les autorités ukrainiennes ont déclaré que des évacuations étaient en cours » USA Today a rapporté. « Le maire de Nova Kakhovka, une ville d’environ 45 000 habitants, installé par la Russie, a déclaré que sa ville était sous l’eau, les médias d’État ont rapporté.»

« Les habitants sont assis sur le toit de leur maison, attendant d’être secourus », a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, sur Telegram.

Les niveaux d’eau devraient culminer mercredi matin.

Menaces pour la santé humaine

Les habitants de Kherson emportent ce qu’ils peuvent lors d’une évacuation. (Libkos/AP) (PRESSE ASSOCIÉE)

Outre le risque de noyade, les inondations créent toute une série de risques pour la santé. Parce que les eaux de crue ramassent les débris des bâtiments qu’elles envahissent, ceux-ci « contiennent beaucoup de choses qui peuvent nuire à la santé », selon la même source. Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) mettent en garde.

Ceux-ci incluent les lignes électriques tombées en panne, les déchets humains et animaux, les produits chimiques dangereux provenant des installations industrielles et les objets pointus ou lourds. Le contact avec l’un de ces produits peut entraîner des blessures, des éruptions cutanées, des maladies gastro-intestinales et le tétanos.

Eaux de crue peut également contaminer les puitsaquifères et réservoirs, rendant l’eau potable impropre à la consommation.

« De plus en plus d’eau arrive chaque heure. C’est très sale », a déclaré à Reuters Yevheniya, une habitante de Nova Kakhovka.

« Des réserves d’eau polluées et des conséquences environnementales plus larges sont attendues à la suite de l’incident », a noté le magazine Time en Ukraine.

Dommages aux infrastructures clés

Des volontaires de la Croix-Rouge aident une femme âgée à Kherson. (Vladyslav Musiienko/Reuters) (Stringer. / Reuters)

Selon CNNle ministère ukrainien de l’Énergie a déclaré que « près de 12 000 personnes dans la région de Kherson ont été privées d’électricité à cause des inondations et qu’il pourrait y avoir des problèmes d’approvisionnement en eau ».

« Nous comprenons qu’il y aura de gros problèmes concernant l’approvisionnement en eau potable », a déclaré Zelensky. « Il y aura de gros problèmes d’eau potable même là où il n’y a pas d’inondations. Dans toute la région.

Ensuite, il y a la centrale nucléaire voisine.

« La centrale nucléaire de Zaporizhzhia dépend de l’eau du fleuve Dniepr pour refroidir ses générateurs diesel et ses réacteurs de secours », a rapporté Time. « Actuellement, le réservoir d’eau diminue de deux pouces par heure, ce qui signifie que l’approvisionnement en eau de refroidissement devrait durer au moins quelques jours. L’Agence internationale de l’énergie atomique de l’ONU a écrit dans un déclaration qu’« il n’y a pas de risque immédiat pour la sécurité de l’usine ».

Il y a aussi l’approvisionnement en eau de la péninsule de Crimée qui provient du fleuve.

« La destruction du barrage risque de faire baisser le niveau d’eau du canal de Crimée du Nord datant de l’ère soviétique, qui fournit traditionnellement à la Crimée 85 % de ses besoins en eau », a rapporté Reuters. « La majeure partie de cette eau est utilisée pour l’agriculture, une partie pour les industries de la péninsule de la mer Noire et environ un cinquième pour l’eau potable et d’autres besoins publics. »

Animaux et cultures

Un résident local négocie une rue inondée à Kherson. (Libkos/AP) (PRESSE ASSOCIÉE)

Un nombre indéterminé d’animaux de ferme et de compagnie se sont déjà noyés à cause de la rupture du barrage. Selon une publication sur Facebook Selon l’association de protection des animaux UAnimals, les 260 animaux du zoo de Kazkova Dibrova, à Nova Kakhovka, occupée par la Russie, sont morts dans l’inondation, à l’exception des cygnes et des canards.

L’Ukraine est un important exportateur de blé et les inondations des fermes devraient endommager les récoltes. En conséquence, les contrats à terme sur le blé et le maïs ont augmenté sur le Chicago Mercantile Exchange.

« L’impact à court terme est l’endommagement des silos à céréales et d’autres équipements situés sur les rives basses de la rivière », a déclaré Sergey Feofilov, directeur d’UkrAgroConsult, à Bloomberg News. « On ne sait pas exactement quels silos, si des grains s’y trouvent et quelle quantité de grains pourraient pourrir. L’impact à long terme sera bien plus dramatique.