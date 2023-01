Ce que la dernière hausse des taux de la Banque du Canada signifie pour les titulaires de prêts hypothécaires

Les Canadiens qui ont vu le coût de la souscription d’un prêt hypothécaire augmenter régulièrement au cours de la dernière année ont reçu un autre coup dur lorsque la Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt à 4,5 % mercredi.

La hausse est la huitième en moins d’un an et a été accompagnée par la banque centrale disant que le taux restera probablement à 4,5% à moins que le taux d’inflation obstinément élevé du Canada ne tombe pas à sa cible de 2%.

L’augmentation des taux d’intérêt ne manquera pas de peser sur les propriétaires potentiels et les titulaires de prêts hypothécaires, car les taux hypothécaires ont tendance à évoluer en parallèle avec les variations des taux d’intérêt.

Voici un aperçu de ce que les annonces de mercredi signifieront pour le secteur hypothécaire.

Que signifie cette annonce pour les personnes ayant des hypothèques ?

Une hausse des taux d’intérêt comme celle-ci entraînera généralement beaucoup de stress, a déclaré Leah Zlatkin, courtier hypothécaire chez LowestRates.ca,

Les propriétaires ayant des hypothèques à taux variable, qui fluctuent, ont vu leurs taux augmenter considérablement par rapport à l’année dernière.

Beaucoup ont déjà vu leur amortissement s’étendre à mesure que les taux ont augmenté, car si leurs paiements sont restés stables, ils ont remboursé moins de capital.

Le danger survient lorsque ces personnes atteignent leur point de déclenchement – ​​lorsque les versements hypothécaires mensuels ne suffisent plus.

À ce moment-là, votre banque vous appellera et ajustera vos paiements, a-t-elle déclaré.

De combien le titulaire moyen d’un prêt hypothécaire variable peut-il s’attendre à ce que son prêt hypothécaire augmente à la suite de ces changements ?

Pour chaque tranche de 100 000 $ d’une hypothèque à taux variable, les propriétaires doivent s’attendre à payer 20 $ de plus par mois, selon LowestRates.ca.

L’entreprise a effectué plusieurs calculs en supposant que quelqu’un avait un acompte de 15 % inférieur à 1 million de dollars et une période d’amortissement de 25 ans.

Selon l’Association canadienne de l’immeuble, la maison canadienne moyenne s’est vendue 626 318 $ le mois dernier, un taux variable de 5,25 % signifiera que les versements hypothécaires mensuels totaliseront 3 261 $. À 5,5 %, les versements hypothécaires mensuels s’élèvent à environ 3 341 $, soit une augmentation de 80 $ par mois.

À Toronto, où le Toronto Regional Real Estate Board a constaté que la maison moyenne se vendait plus de 1,1 million de dollars en décembre, un taux variable de 5,25 % équivaut à des versements hypothécaires mensuels de 5 251 $. À 5,5 %, les versements hypothécaires mensuels s’élèvent à environ 5 378 $, soit une augmentation de 127 $ par mois.

À Vancouver, où le Real Estate Board of Greater Vancouver a déclaré que le prix de référence des maisons était de 1 114 300 $ le mois dernier, un taux variable de 5,25 % porte les mensualités hypothécaires à 5 312 $. À 5,5 %, les versements hypothécaires mensuels atteignent environ 5 441 $, soit une augmentation de 129 $ par mois.

Si mon prêt hypothécaire est sur le point d’être renouvelé, à quoi dois-je m’attendre?

“Il va y avoir une situation où beaucoup de gens pourraient être choqués lorsqu’ils renouvelleront leur hypothèque”, a déclaré Zlatkin.

Étant donné que les taux ont tellement augmenté depuis qu’ils ont signé leur prêt hypothécaire actuel, ils verront maintenant qu’ils doivent probablement se qualifier à un taux beaucoup plus élevé qu’auparavant.

Zlatkin a recommandé aux personnes qui se prévoient dans cette situation de commencer à établir leur budget dès maintenant.

“Si vous pensez que vous allez renouveler lorsque vous vous rendez compte que les montants des paiements vont être excessifs et que vous ne pourrez pas vous le permettre, vous devrez peut-être envisager un refinancement”, a-t-elle déclaré.

Cela peut signifier amortir votre prêt hypothécaire sur une plus longue période de temps, mais ne pas changer le montant que vous paierez, mais elle recommande de discuter de tout changement potentiel avec votre courtier le plus tôt possible.

“Vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation par défaut, vous voulez donc être très proactif”, a-t-elle déclaré.

Dois-je basculer entre un prêt hypothécaire à taux variable et un prêt hypothécaire à taux fixe?

“Dans un environnement de taux en hausse, de nombreuses personnes renoncent souvent aux prêts hypothécaires à taux variable”, a déclaré Zlatkin.

Cependant, elle pense que faire un tel changement n’a plus de sens pour la plupart des gens parce que les taux ont tellement augmenté.

Lorsque les taux d’intérêt étaient d’environ 2 % l’an dernier, il était « super bon marché » de rompre un prêt hypothécaire à taux variable. Maintenant que les taux ont tellement augmenté, il vous en coûtera entre un et un et demi pour cent pour sortir d’un prêt hypothécaire à taux variable.

“Ce n’est peut-être pas le bon moment”, a déclaré Zlatkin.

“La situation de chacun est unique, mais dans 80 % des cas, vous avez raté le coche.”

—Tara Deschamps, La Presse canadienne

