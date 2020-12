« Tous les footballeurs aimeraient jouer pour le Real Madrid. C’est un rêve pour moi, pourquoi pas un jour? » Paul Pogba a demandé plus tôt cette année.

Et depuis l’admission du milieu de terrain de Manchester United, Mino Raiola a jeté un doute supplémentaire sur son avenir à Old Trafford, en suggérant qu’il cherchera à quitter le club l’année prochaine.

Raiola est sorti plus tôt cette semaine et a déclaré que le temps de son client avec les Red Devils était «terminé» et qu’il était préférable pour toutes les fêtes qu’il ait été vendu en janvier ou lors du mercato de l’été prochain.

Mais comme le super-agent l’a également admis: « Avec l’impact Covid, de nombreux clubs ne peuvent pas le signer. »

Le fait que United veuille récupérer une bonne partie des 89 millions de livres sterling qu’ils ont payés pour Pogba en 2016, ainsi que son salaire élevé, signifie que seules quelques équipes très sélectionnées seront en mesure de sanctionner un accord.

Le Real Madrid est sans aucun doute l’un des clubs qui pourrait être à la recherche du vainqueur de la Coupe du monde, en particulier avec Zinedine Zidane dans l’abri de Bernabeu.

Selon Marca, Zidane a demandé au président du Real, Florentino Perez, de signer Pogba depuis plus d’un an, dans l’espoir qu’en 2019, un accord serait conclu avant son retour de vacances.

United a joué dur à l’époque, refusant de négocier avec Los Blancos, tandis que le salaire du joueur s’est également avéré une pierre d’achoppement.