Ce que la décision de la Cour suprême en Alabama signifie pour les démocrates en 2024

Les chances des démocrates de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants en 2024 viennent d’être stimulées par l’endroit le plus improbable : la Cour suprême dominée par les conservateurs.

La décision 5-4 du tribunal jeudi matin à Allen c.Milligan a constaté que la législature contrôlée par les républicains de l’Alabama avait dilué le pouvoir de vote des Noirs en ne dessinant qu’un seul district du Congrès à majorité noire (sur sept sièges à l’échelle de l’État) après le recensement de 2020. La décision conduira à la création d’un district supplémentaire du Congrès à majorité noire dans l’État – éliminant un siège détenu par les républicains et donnant probablement aux démocrates un siège supplémentaire à la Chambre des représentants, où les républicains détiennent actuellement un avantage de 222-213.

Cette décision est une victoire surprise pour la loi sur le droit de vote, qui a été utilisée pour porter la contestation devant la Cour suprême malgré le fait qu’elle ait été éviscérée à plusieurs reprises par la Haute Cour. Cela pourrait également fournir une feuille de route pour des défis supplémentaires aux cartes du Congrès racistes à travers le Sud, y compris en Louisiane, qui n’a de même qu’un seul district du Congrès à majorité noire sur six sièges, bien que les électeurs noirs représentent un tiers de l’électorat de la Louisiane, et en Caroline du Sud, où une contestation distincte des efforts républicains de redécoupage sera entendue par la Cour suprême.

Ces défis de redécoupage pourraient créer des districts à majorité minoritaire supplémentaires qui favoriseraient probablement les démocrates, ce qui signifie un gain brut pour les démocrates à la Chambre de deux à quatre nouveaux sièges au Congrès, selon certains élections analystes. Des décisions de justice supplémentaires dans des endroits où le redécoupage est contesté, comme la Géorgie et le Texas, pourraient ajouter à ce gain de sièges – et aider à effacer la marge républicaine actuelle à la Chambre des États-Unis.

Au-delà de ces possibilités qui doivent passer par les tribunaux, les démocrates ont la possibilité de renverser des districts hautement compétitifs en Californie (deux sièges), au Colorado (un siège) et dans l’État de New York, qui pourraient avoir une élection spéciale avant 2024 si le représentant George Santos (R), qui fait l’objet d’une inculpation pour fraude électronique et allégations de blanchiment d’argent, devait démissionner.

De plus, les démocrates de New York font également pression pour que les tribunaux de l’État rendent le pouvoir à la législature de l’État de redessiner les districts du Congrès avant 2024, après que la plus haute cour de l’État est intervenue pour bloquer les efforts de gerrymandering des démocrates. Cette carte mandatée par le tribunal a créé un terrain de jeu beaucoup plus neutre, ce qui a profité aux républicains de New York, qui ont fini par renverser quatre sièges. (Actuellement, les démocrates détiennent 15 des 26 sièges de la Chambre de New York.)

Une meilleure carte à New York et de nouveaux districts à majorité noire dans le sud seraient cruciaux pour les espoirs des démocrates de reprendre le contrôle de la Chambre, surtout si les républicains de Caroline du Nord vont de l’avant avec leurs plans actuels de jeter les vieilles cartes du Congrès et gerrymander l’État pour créer des sièges supplémentaires favorables aux républicains. (Les 14 sièges du Congrès de la Caroline du Nord sont répartis également entre républicains et démocrates pour le moment.)

Dans l’intervalle, les contestations judiciaires des défenseurs du droit de vote se poursuivront. « Nous reconnaissons que ce combat est loin d’être terminé », a déclaré Evan Milligan, l’un des principaux plaignants dans la décision Alabama, et le directeur exécutif du groupe de droit de vote Alabama Forward, dans un communiqué après que la décision a été rendue publique. «À l’avenir, nous continuerons à nous organiser pour nous assurer que tous les États dessinent des cartes représentatives avec précision qui incluent la parole des communautés noires et brunes.

Et les enjeux de ces défis, qui pourront tirer les leçons de cette affaire réussie, échappent au contrôle du Congrès, a déclaré à Vox Kareem Crayton, le directeur principal du vote et de la représentation au Brennan Center for Justice de la New York University School of Law. .

« Les répercussions vont également au niveau de l’État et au niveau local », a-t-il déclaré. Tout cela est important pour améliorer la représentation des électeurs de couleur à l’avenir.

« Qu’est-ce que cela signifie depuis deux ans pour la représentation politique des Afro-Américains en Alabama ? Nous devrions être joyeux, mais nous devrions être sobres quant à ce que cet impact a signifié, car la représentation politique n’est pas quelque chose que vous revenez en arrière et que vous corrigez. Ce que vous pouvez faire à l’avenir, c’est de le réparer », a-t-il ajouté.

La décision de jeudi augmentera probablement les enjeux d’une action législative. Les démocrates avaient précédemment tenté de faire adopter une nouvelle législation sur le droit de vote au cours de la première moitié de la présidence du président Joe Biden. Cet effort a réussi à la Chambre, mais est mort au Sénat étroitement divisé. Avec la Chambre sous le contrôle du GOP maintenant, ces efforts législatifs sont au point mort. Mais si le contrôle change en 2024 et que les démocrates sont en mesure de conserver leur majorité au Sénat et de réélire Biden, cela pourrait également changer – bien qu’ils devraient probablement modifier les règles de l’obstruction systématique pour faire voter la législation sur le droit de vote au Sénat.

Déjà les sens. Dick Durbin (D-IL) et le révérend Raphael Warnock (D-GA) ont déclaré qu’ils « poursuivront notre travail pour réintroduire la loi sur l’avancement des droits de vote John R. Lewis afin de restaurer pleinement la loi sur les droits de vote et de veiller à ce que tous Les Américains ont des chances égales de participer à notre démocratie.

Ces droits de vote et ces réformes démocratiques se heurtent toujours à de gros obstacles au Congrès – mais il en va de même pour les défenseurs qui contestent les districts racistes. Leur victoire improbable aujourd’hui devrait donner un coup de pouce aux démocrates alors qu’ils se dirigent vers l’élection de 2024.