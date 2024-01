Ce que la décision de la CIJ sur le génocide signifie pour Israël et sa guerre à Gaza

Ce que tout cela signifie

Trita Parsi, vice-présidente exécutive du Quincy Institute for Responsible Statecraft, un groupe de réflexion basé à Washington, a qualifié cela de « coup dévastateur porté à la position mondiale d’Israël ».

Bien qu’une décision finale soit encore attendue dans des années, « Israël sera désormais associé de la même manière à l’accusation de génocide », a ajouté Parsi. « En conséquence, les pays qui ont soutenu Israël et sa campagne militaire à Gaza, comme les États-Unis sous le président Biden, seront également associés à cette accusation. »

D’autres experts y voient des points positifs pour Israël.

« Je pense qu’il est remarquable que le tribunal n’ait pas appelé à un cessez-le-feu immédiat, ce que l’Afrique du Sud recherchait », a déclaré David J. Simon, directeur du programme d’études sur le génocide à l’Université de Yale. « Implicitement, le tribunal a reconnu l’invocation par Israël de son droit à la légitime défense. »

Les deux parties ont revendiqué un semblant de victoire – même si Israël continue de rejeter avec véhémence l’ensemble du processus.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que l’accusation de génocide était non seulement « fausse, mais scandaleuse, et que les gens honnêtes du monde entier devraient la rejeter ». Il a toutefois fait l’éloge de la CIJ, qui, selon lui, a « rejeté à juste titre » la « tentative ignoble » de nier le droit de son pays à se défendre.

Le ministre israélien de la Défense a promis que sa campagne – lancée après les attaques du Hamas du 7 octobre, qui ont fait quelque 1 200 morts et 240 autres capturées – se poursuivrait et qu’il « n’est pas nécessaire de lui donner des leçons de moralité pour faire la distinction entre les terroristes et la population civile de Gaza ». Itamar Ben-Gvir, l’un des ministres les plus à droite du gouvernement de coalition de Netanyahu, a publié une réponse en deux mots sur X : « La Haye Shmague ».

Le Hamas n’est pas un pays et n’est donc pas partie à la CIJ ou à la Convention sur le génocide. Cependant, la Cour pénale internationale, un organe distinct, a déclaré qu’elle enquêtait sur l’attaque largement condamnée du groupe militant.

Bien que l’affaire soit centrée sur la guerre à Gaza, Donoghue a déclaré que le tribunal était « gravement préoccupé par le sort des otages » toujours détenus à Gaza « et appelle à leur libération immédiate et inconditionnelle ».

L’armée israélienne affirme que son opération vise à détruire le Hamas et à sauver les otages toujours détenus à Gaza. Amir Lévy / Getty Images

Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, a félicité le panel de 17 juges, affirmant qu’ils avaient « évalué les faits et le droit » et « statué en faveur de l’humanité et du droit international ».

De même, le gouvernement sud-africain a qualifié cela de « victoire décisive pour l’État de droit international et d’étape importante dans la recherche de justice pour le peuple palestinien ». En Iran, adversaire de longue date d’Israël et lui-même présumé responsable de violations des droits de l’homme, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian a félicité le « succès » de l’Afrique du Sud. dans un post sur le X plateforme et a appelé les hauts responsables israéliens à comparaître devant la justice.

En réalité, la nuance de la décision du tribunal laisse place aux griefs des deux parties, selon Eliav Lieblich, professeur de droit international à l’Université de Tel Aviv.

« Israël critiquerait probablement cette décision comme ne s’étant pas suffisamment engagé dans ses tentatives de contextualiser les dégâts causés à Gaza dans le cadre d’un conflit armé intense avec le Hamas », a-t-il déclaré. « Même si l’Afrique du Sud pourrait ne pas être satisfaite du fait qu’au moment En fin de compte, le tribunal n’a pas pris la mesure la plus ambitieuse qu’il avait demandée : un cessez-le-feu immédiat.

Il ne s’agit que de la première escarmouche juridique dans un affrontement plus vaste qui prendra probablement des années. Et même si les partisans de l’Afrique du Sud et des Palestiniens ont peut-être des raisons de se réjouir maintenant, leur victoire globale semble toujours une tâche difficile, selon Hovell de la LSE et d’autres experts.

« Le génocide sera très difficile à prouver sur le fond », a-t-elle déclaré. « La barre est très haute et rarement atteinte. »