Ce que la culture d’annulation était censée être

L’époque où les personnes démunies restaient silencieuses est révolue, mais les préjugés historiques et la rhétorique confuse ont changé la façon dont nous tenons les malfaiteurs pour responsables.

Par Taryn Finley | Publié le 6 novembre 2023

Il s’agit de la première histoire de notre série d’une semaine sur la culture de l’annulation.

Il fut un temps où des célébrités et des personnalités publiques pouvaient être accusées d’avoir commis un crime ou un acte répréhensible et où les gens pouvaient à peine sourciller. Leurs emplois et leur fandom sont restés intacts ; leur accusateur a été réduit au silence et les gens sont partis.

Prenez le Dr Dre, par exemple. En 1991, le journaliste Dee Barnes a porté plainte contre le rappeur de Compton, en Californie. alléguant qu’il l’avait brutalement attaquée lors d’une fête pendant que son garde du corps retenait les éventuels intrus sous la menace d’une arme. L’année suivante, le Dr Dre – qui plaidé pas de contestation et a finalement réglé à l’amiable un procès civil avec Barnes – a sorti son premier album, “The Chronic”, qui a ensuite été salué comme un classique. Pendant ce temps, Barnes a vu son histoire largement effacée et réduite à une blague. Alors que Dre devenait plus célèbre et plus prospère, la carrière de Barnes prenait fin.

“J’ai été puni de manière unique, vous savez, parce que, vous savez, vous n’êtes pas censé dénoncer”, Barnes dit à NPR en mai. « Mais en même temps, si je ne faisais rien, j’avais l’impression que, vous savez, la prochaine victime n’aurait pas autant de chance. Et c’est vraiment un choix de mots horrible, parce que je n’ai pas eu de chance – peut-être de la chance dans le sens où je ne suis pas mort cette nuit-là.

Raymond Boyd via Getty Images Le rappeur et producteur Dr. Dre pose pour des photos dans les coulisses du Regal Theatre de Chicago en janvier 1993.

Al Pereira via Getty Images L’animatrice Dee Barnes se produit au concert et à l’émission spéciale “Sisters In The Name Of Rap” le 8 octobre 1991 à New York.

Bien qu’une culture endémique de misogynie et de violence existe encore aujourd’hui, il est difficile d’imaginer un monde dans lequel une personnalité publique échapperait à tout contrôle – du moins sur Internet – après avoir commis un acte odieux. C’est presque cyclique. Lorsqu’il prend connaissance d’un crime présumé, le public demande que l’auteur présumé soit « annulé ». Cette traînée publique coïncide généralement avec la rupture des liens des entreprises et des institutions avec la célébrité et, parfois, avec une inculpation ou une condamnation.

Cela s’est produit plus tôt cette année avec le phénomène hollywoodien autrefois en plein essor Jonathan Majors. Il a été arrêté pour des allégations de violence domestique et a été abandonné par son équipe de direction, divers projets de cinéma et de télévision et des accords de marque. La réaction et la prise de distance par rapport aux Majors, qui ont plaidé non coupable dans cette affaire, ont été rapides. Bien qu’il n’ait pas perdu tout son travail à l’écran, le coup a été suffisamment dommageable pour que les utilisateurs des médias sociaux aient commencé à regarder de côté l’acteur Meagan Good pour être sorti avec lui peu de temps après l’annonce de la nouvelle. Mis à part les photos de paparazzi avec sa famille au Red Lobster et une vidéo opportune de Majors interrompant une bagarre entre lycéens, l’acteur a été largement hors de vue du public. Comme sur des roulettes, les dieux de la culture d’annulation se sont abattus rapidement sur les majors comme une machine bien huilée.

La dernière décennie a vu différentes itérations de la culture de l’annulation. Le concept découle de l’idée de la « culture de l’appel », qui a été un outil permettant à ceux qui sont systématiquement défavorisés de faire entendre leur voix, en particulier sur les réseaux sociaux.

La culture d’annulation va encore plus loin dans la culture de l’appel – même si certains les considèrent comme une seule et même chose – exigeant que les délinquants subissent des conséquences sous la forme d’une perte d’opportunités et de soutien. Merriam-Webster le définit comme tIl s’agit de « la pratique ou de la tendance à procéder à des annulations massives » – ou au retrait public du soutien – « comme moyen d’exprimer sa désapprobation et d’exercer une pression sociale ».

Bien qu’il soit impossible de retracer le premier cas d’indignation du public, dans l’histoire récente, le concept d’annulation semble être enraciné dans le mouvement des droits civiques et le boycott pour obtenir des moyens de subsistance équitables, sûrs et justes pour les Noirs américains, comme l’a noté Aja Romano dans un article. Article Vox 2020. Le terme lui-même vient de l’anglais vernaculaire afro-américain et a été largement diffusé sur Twitter noir dans les années 2010. Le sujet de la culture de l’annulation a atteint son apogée lorsque les mouvements #MeToo et #TimesUp ont pris de l’ampleur.

Alors que le tribunal de l’opinion publique jugeait les coupables et les accusés les pieds dans le feu, les industries qui protégeaient historiquement les coupables ont ressenti la pression de rompre leurs liens avec eux. Beaucoup craignaient qu’eux aussi perdent des partisans et subissent des conséquences financières s’ils ne prenaient pas position. Après tout, ne rien dire ou ne rien faire pourrait suggérer qu’ils se sont rangés du côté des auteurs et non des victimes.

Cela a conduit plusieurs personnalités publiques à obtenir leur récompense ces dernières années. Et cela a commencé à ressembler à un effet domino.

En 2017, Le Le New York Times a publié une histoire explosive qui détaillait comment le dirigeant hollywoodien Harvey Weinstein payait les accusateurs de harcèlement sexuel depuis des années. La nouvelle a immédiatement suscité le dégoût du public et des réactions négatives contre Weinstein. Quelques jours plus tard, sa propre entreprise l’a licencié, sa femme a annoncé qu’elle le quittait, l’Académie des arts et des sciences du cinéma l’a expulsé et il a été déchu de plusieurs récompenses. Plusieurs célébrités ont condamné Weinstein et ses actions, et certaines de celles qui ne l’ont pas fait ont été dénoncées.

Après lui, personnalité de la télévision Matt Lauer a été évincé de « Today » après avoir été accusé d’avoir commis un viol aux Jeux olympiques de 2014. Lauer a nié l’allégation.

En 2014, le comédien Hannibal Buress a joué un morceau de stand-up dans lequel il a qualifié Bill Cosby de « violeur », faisant référence aux allégations contre Cosby. cela avait été cachant à la vue. Cela a incité les accusateurs et les utilisateurs des médias sociaux à s’exprimer et a conduit à l’annulation de plusieurs honneurs décernés à Cosby, au retrait de son émission télévisée de la syndication et à des accusations qui ont finalement conduit à une condamnation. La condamnation a été annulée environ trois ans après le début de sa peine de prison et Cosby a été libéré.. Mais il continue à faire face à des poursuites civiles de plusieurs femmes à travers le pays qui ont allégué une inconduite sexuelle. Cosby a nié à plusieurs reprises toutes les accusations portées contre lui.

En 2019, les utilisateurs des réseaux sociaux ont demandé une enquête plus approfondie sur les allégations d’inconduite sexuelle contre le chanteur de R&B R. Kelly. En 2017, Kenyette Barnes et Oronike Odeleye avaient lancé la campagne #MuteRKelly pour amener l’industrie musicale et le public à se désintéresser de Kelly et de ses œuvres. En 2018, Spotify, Apple Music et Pandora a cessé la promotion de sa musique – même si elle peut encore être trouvée sur leurs plateformes – et la série documentaire « Surviving R. Kelly » a été créée l’année suivante. Après avoir fait l’objet de plaintes impliquant des filles et des jeunes femmes pendant des décennies et avoir été acquitté dans une affaire de pédopornographie en 2008, il a été arrêté en 2019 puis condamné. à la prison pour pédopornographie, racket et trafic sexuel. Il a a lancé un appel dans l’une de ses deux affaires fédérales.

Bill Cosby a été reconnu coupable d’attentat à la pudeur aggravé en 2018, au plus fort du mouvement #MeToo, mais sa condamnation a été annulée en 2021. Harvey Weinstein et R. Kelly sont tous deux en prison pour crimes sexuels.

Ceux qui faisaient l’objet d’accusations vieilles de plusieurs décennies (qu’ils aient été acquittés ou non) n’étaient pas à l’abri. En 2016, Nate Parker – qui avait déjà fait l’éloge de ses performances dans « The Great Debaters » et « Beyond the Lights » – a dû publiquement tenir compte d’une affaire de viol survenue en 1999 alors qu’il faisait la promotion de son film « The Birth of a Nation ». TLe film qui avait autrefois fait le buzz aux Oscars a dû faire face à des projections annulées et à des questions-réponses avec Parker, qui avait été acquitté dans cette affaire.. Depuis, il a continué à réaliser, mais Parker a été largement évité et isolé d’Hollywood. En 2019, il s’est excusé pour la façon dont il avait géré la réaction négative. Il a réfléchi à ses actions et à son annulation dans une interview au Washington Post en 2022, en disant que même s’il soutient qu’il n’a pas commis de crime, il peut avoir commis des torts moraux. “Tout ce que je vois, ce sont les choses que je regrette”, a-t-il déclaré.

Même le Dr Dre a dû répondre de son comportement passé lors de la première de « Straight Outta Compton » en 2015. Les conséquences n’étaient pas aussi graves, peut-être en raison d’une carrière et d’un héritage déjà établis, mais la pression du public et le regain d’intérêt des médias l’ont incité à lui à s’excuser aux « femmes que j’ai blessées ».

Il est important de noter que le mouvement visant à demander des comptes aux malfaiteurs a eu des effets bénéfiques. Même si les réactions négatives sur Internet et les appels à l’annulation n’ont que peu ou pas de poids dans le processus judiciaire, la pression du public peut toujours jouer un rôle dans le cheminement vers la justice pour les victimes. Mais il est également vrai que la Cancel Culture a pris différentes formes qui ne correspondent pas toujours à son intention initiale.

La culture de l’annulation, semblable au mot « woke », a évolué de l’argot noir à une voie permettant d’autonomiser les personnes démunies jusqu’à devenir une entité nébuleuse qui a souvent l’impression de prendre sa propre vie. C’est devenu davantage un concept sur lequel les personnes au pouvoir débattent que la meilleure solution qu’il était censé être.

Diverses personnalités – de Jennifer Aniston et Kevin Hart aux anciens présidents Barack Obama et Donald Trump – ont suggéré que la culture de l’annulation était improductive et sème la discorde. D’autres y voient un outil de responsabilisation, d’autonomisation et de sécurité. A en juger par un Enquête du Pew Research Center réalisé en 2020Cependant, de nombreux Américains ne comprennent même pas de quoi il s’agit. Lorsqu’on leur a demandé de définir la culture de l’annulation, 49 % de ceux qui en avaient entendu parler ont répondu qu’elle impliquait « des mesures prises pour tenir les autres responsables » ; 14 % l’ont décrit comme une « censure de la parole ou de l’histoire » ; 9 % ont déclaré qu’il s’agissait de « Les gens annulent toute personne avec laquelle ils ne sont pas d’accord » ; et 5 % l’ont qualifié d’« attaque contre la société américaine traditionnelle ».