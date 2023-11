Ce que la couleur de votre langue révèle sur votre santé

Fait vérifié par Nick Blackmer

Points clés à retenir

Les carences nutritionnelles ou les infections peuvent modifier la couleur et la texture de votre langue.

En médecine traditionnelle chinoise, les praticiens évaluent la couleur, la forme, l’humidité et l’épaisseur de la langue dans le cadre de leur approche diagnostique.

Une nouvelle étude a révélé que les images de la langue étaient précises à 95 % pour diagnostiquer des maladies telles que le diabète et l’anémie.

La couleur et la texture de votre langue peuvent donner un aperçu de votre santé. Depuis des milliers d’années, les praticiens de la médecine traditionnelle chinoise s’appuient sur des processus tels que l’odorat, l’audition, la palpation et l’examen de la langue pour établir des diagnostics.

Aujourd’hui, une nouvelle étude a révélé que les images de la langue étaient précises à 95 % pour diagnostiquer certaines conditions, telles que le diabète et l’anémie.

« La langue fournit des indices visuels qui peuvent signaler divers problèmes de santé. Les changements de couleur de la langue, comme une teinte jaunâtre indiquant des problèmes de foie ou une couche blanchâtre suggérant des problèmes digestifs, sont des indicateurs significatifs. Ali Al-Naji, PhDprofesseur agrégé adjoint à l’Université d’Australie du Sud et co-auteur de l’étude, a déclaré à Verywell dans un e-mail.

Des recherches antérieures ont suggéré que les changements dans la couleur de la langue pourraient aider à suivre la progression des infections au COVID-19 ou un dépistage du cancer.

Les chercheurs de la nouvelle étude ont utilisé un système d’imagerie en temps réel pour examiner plus de 100 images de langue. Ce système peu coûteux a le potentiel d’améliorer la détection précoce des maladies et de faciliter la télémédecine, selon Al-Naji.

« Les patients peuvent capturer des images de la langue à la maison et les transmettre aux professionnels de la santé pour évaluation, rendant ainsi les soins de santé plus accessibles, en particulier dans les zones reculées ou mal desservies », a déclaré Al-Naji.

Que peut vous dire votre langue ?

Les examens physiques de la langue sont effectués à la fois en médecine moderne et en médecine traditionnelle chinoise, mais les interprétations des résultats sont différentes, selon Grant Chu, MD, MSmédecin au Centre de médecine Est-Ouest de l’UCLA.

“Du point de vue médical moderne, différentes apparences de la langue peuvent être associées au fait de prendre des médicaments, d’être immunodéprimé, d’avoir des carences nutritionnelles ou une maladie sous-jacente, ou aucune de ces réponses”, a déclaré Chu à Verywell dans un e-mail.

Par exemple, votre langue pourrait être gonflé ou enflammé si vous avez une carence en vitamine B12. Des taches blanches ou rouges peuvent également apparaître sur la langue à la suite d’une infection fongique appelée muguet buccal.

L’approche diagnostique de la médecine traditionnelle chinoise comprend une évaluation de 15 à 20 secondes de la couleur, de la forme, de l’humidité et de l’épaisseur de la langue, a expliqué Chu. Les praticiens prennent également en compte le contexte des antécédents médicaux du patient et d’autres résultats d’examen.

“Différentes implications peuvent exister sur la santé d’une personne – mentale, digestive ou autre – selon l’endroit où les caractéristiques ou les variations de couleur existent sur les différentes parties du corps de la langue”, a déclaré Chu.

L’examen de la langue peut-il aider au dépistage du cancer ?

Bien que votre langue puisse vous fournir des informations sur votre état de santé, la santé de la langue elle-même est également importante, car les taux de cancer de la langue sont en augmentation.

“Quand des choses arrivent à votre langue, elles doivent être prises très au sérieux” Kevin Contrera, MD, MPHa déclaré à Verywell un chirurgien de la tête et du cou à l’UPMC à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

La couleur est un élément important d’un examen de la langue, a déclaré Contrera. Les lésions précancéreuses ont tendance à apparaître blanches, tandis qu’une langue rouge, vasculaire ou sanglante peut également suggérer un cancer.

Le tabagisme, l’alcool et le virus du papillome humain (VPH) peuvent tous augmenter le risque de développer un cancer de la langue, mais certaines données indiquent qu’une alimentation dépourvue de fruits et de légumes constitue également un facteur de risque.

« Nous commençons à comprendre de plus en plus le microbiome et l’impact des bactéries naturelles qui colonisent à la fois nos intestins et notre cavité buccale. Et ceux-ci sont essentiellement programmés en fonction des aliments que nous mangeons », a déclaré Contrera.

Ce que cela signifie pour vous

La couleur, la forme et la texture de votre langue pourraient révéler quelque chose sur votre état de santé. Mais de légers changements dans votre langue ne signifient pas toujours que vous devez vous inquiéter pour votre santé. Si vous constatez des changements notables dans votre langue, envisagez de parler à votre médecin pour planifier un examen.

