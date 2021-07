Ce que la condamnation annulée de Bill Cosby dit sur le système judiciaire américain

Le viol est-il un crime ?

C’est la question au centre du livre provocateur 2020 de Michelle Bowdler avec ce titre – et à la lumière de l’annonce du 30 juin qu’une condamnation contre Bill Cosby, accusé par 60 femmes d’agression sexuelle et de viol, serait annulée pour des motifs constitutionnels, Bowdler’s question prend une nouvelle urgence.

Le National Sexual Violence Resource Center estime que seulement un quart de tous les viols commis chaque année sont signalés. Selon RAINN (Rape Abuse Incest National Network), sur 1 000 agressions sexuelles, 310 seront signalées à la police, 50 mèneront à des arrestations, 28 à une condamnation et 25 à une incarcération. Bien que des études estiment qu’entre 2 et 10 pour cent des allégations de viol sont de faux rapports – à peu près le même taux que d’autres crimes – les responsables de l’application des lois sont disproportionnellement susceptibles de rejeter les cas de viol comme non fondés.

« Y a-t-il d’autres crimes pour lesquels la première question posée est de savoir si la victime dit la vérité », demande Bowdler dans son livre, « et où il n’y a pas d’enquête qui s’ensuit pour déterminer si cette conclusion peut être étayée par des faits ? »

Le cas de Cosby est inhabituel. Il a été reconnu coupable d’agression sexuelle en 2018 dans le comté de Montgomery, en Pennsylvanie, et condamné à trois à dix ans de prison d’État pour avoir agressé Andrea Constand plus d’une décennie plus tôt, en 2004. Cependant, en 2005, Cosby était parvenu à un accord informel avec Bruce Castor, alors procureur du comté de Montgomery, en vertu duquel Castor a assuré à Cosby qu’il ne poursuivrait pas d’accusations criminelles contre lui. Lorsqu’il a été déposé dans une affaire civile que Constand a engagée contre lui plus tard cette année-là, Cosby a admis avoir donné des Quaaludes aux femmes avec lesquelles il voulait avoir des relations sexuelles. Cette déposition a ensuite été utilisée comme preuve contre Cosby lors de son procès en 2018.

Cosby n’aurait probablement pas fait un tel aveu de culpabilité dans sa déposition s’il avait cru que des accusations criminelles seraient portées contre lui, a conclu la Cour suprême de Pennsylvanie. Cette logique a formé la base de sa décision du 30 juin selon laquelle le cas de Cosby serait annulé et Cosby lui-même serait libéré de prison.

Il y a un argument juridique à faire valoir que la Cour suprême de Pennsylvanie a pris la bonne décision dans une affaire compliquée, comme l’explique ici Ian Millhiser de Vox. Mais dans le contexte d’une conversation plus large sur la difficulté d’obtenir une condamnation pour viol, les vacances d’une condamnation aussi médiatisée que celle de Cosby sont frappantes.

Le viol est-il un crime ? est l’un des meilleurs résumés de cette conversation que je connaisse. En partie mémoire, en partie manifeste, il raconte comment Bowdler a survécu à son propre viol en 1984, lorsque deux étrangers ont fait irruption dans sa maison et l’ont volée et agressée à la pointe d’un couteau. Bowdler a immédiatement signalé son viol à la police et s’est soumise à une longue et traumatisante trousse de preuves d’agression sexuelle, mais ses agresseurs n’ont jamais été arrêtés. Il faudra 20 ans avant qu’elle n’apprenne que la police n’a jamais enquêté sur son viol, apparemment parce que le détective en charge de l’affaire ne se souciait pas des nouvelles politiques bureaucratiques du département sur les cas d’agression sexuelle et faisait tout son possible.

« Ma capacité à en apprendre davantage sur un traumatisme qui a changé ma vie dépendait de ce que cette personne avait fait de mon cas », écrit Bowdler, « et, il semblait, il n’avait rien fait. »

Comme Le viol est-il un crime ? indique clairement que des cas comme celui de Bowdler se sont produits dans tout le pays : des actes de violence choquants sur lesquels la police n’enquêterait jamais, ou que les procureurs refuseraient de poursuivre en justice, ou que les jurys rejetteraient d’emblée ; actes de violence que l’appareil de notre système d’application de la loi refuserait, encore et encore, de traiter comme des crimes. C’est le contexte dans lequel la condamnation annulée de Cosby existe.

Pour comprendre, j’ai appelé Bowdler, qui est maintenant directrice exécutive de la santé et du bien-être à l’Université Tufts, et lui ai demandé de tout mettre en mots pour moi. Le lendemain de l’annonce des vacances de Cosby, nous avons parlé de la façon dont le système judiciaire échoue aux victimes de viol et de ce que cela signifierait de vraiment traiter le viol comme un crime. Notre conversation, légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté, est ci-dessous.

Que signifie poser la question « Le viol est-il un crime ? »

C’est en fait une question qui m’a été posée par un survivant. Au début, ça m’a choqué.

Elle est venue à cette question, et je suis arrivée à cette question, après avoir fait un travail de plaidoyer, essayé d’apporter des changements au système de justice pénale et avoir eu l’impression que nous n’avions pas fait le genre de progrès auquel nous nous attendions compte tenu de beaucoup de conditions qui existait. Après hier, cela semblait encore plus pertinent.

La question est en fait destinée à demander : « Que faut-il pour que les survivants aient le sentiment de pouvoir obtenir une quelconque forme de justice, ou même la reconnaissance de la dévastation de cette expérience dans notre société ? »

C’est le crime majeur le moins poursuivi avec succès. C’est le moins rapporté. Parmi les crimes signalés, très, très peu font même l’objet de poursuites et de condamnations. Et bien que j’aie ma propre critique importante de notre système de justice pénale actuel, cela ne signifie pas que nous ne devrions pas au moins examiner pourquoi ce crime est traité différemment de tous les autres.

Je pense que certaines personnes examineraient le cas de Bill Cosby et diraient : « D’accord, mais sa peine n’est pas annulée parce que les forces de l’ordre n’ont pas pris son crime au sérieux. C’est parce que l’équipe des procureurs a foiré. Comment répondez-vous à cette idée ?

L’équipe de poursuite fait partie du système de justice pénale. Pensez à ce qu’il faut pour obtenir une condamnation. Pensez à cette couverture de magazine de New York avec 35 femmes, juste assises, qui l’avaient accusé du même comportement. Pour de nombreuses raisons différentes, certains se sont manifestés et d’autres ne se sentaient pas à l’aise de le poursuivre. Ce qui est compréhensible : il était riche et célèbre. Pourtant, quand ils se sont tous réunis, le modèle a été créé.

Pour qu’il soit libéré de cette façon, où il rapportait qu’il était justifié, et il n’a pas à s’inscrire comme délinquant sexuel – c’est comme si rien de ce qui s’était passé au cours des dernières années ne s’était produit.

Les gens étaient dévastés. Cela ressemble plus à la même chose. Que faut-il pour que les gens soient tenus responsables?

En 2017 et 2018, alors que le mouvement Me Too prenait vraiment son envol, je pense que beaucoup de gens espéraient que quelque chose avait fondamentalement changé dans notre culture, et que nous commencions vraiment à traiter le viol et les agressions sexuelles comme des crimes graves. Pensez-vous que le changement est vraiment arrivé ?

Juste après Harvey Weinstein, lorsque les gens qui avaient été accusés perdaient leur emploi, c’était comme si une différence commençait. En fait, il y a eu un léger décalage dans les données pour 2017 : le signalement des cas semblait passer d’environ un quart à 40 %. Les gens se demandaient si cela allait être une tendance. Maintenant, c’est à nouveau un quart.

Chris Matthews est de retour à la télévision. Jeffrey Toobin est de retour à la télévision. Charlie Rose pourrait faire un retour. Louis CK est en quelque sorte de retour.

C’est comme : « Je vais dire que je suis désolé. Je dirai que je vais faire une sorte de traitement, puis je reviendrai. Cela ne fonctionne pas vraiment de cette façon, et l’impact sur les victimes et les survivants ne fonctionne pas de cette façon non plus.

Je pense que les gens en parlent et en écrivent davantage. Il y a beaucoup plus d’expression d’indignation et une prise de conscience de comment et pourquoi nous devons apporter des changements. Et c’est apprécié.

Mais je pense que nous allons devoir faire beaucoup plus pour que les changements s’accrochent : refondre notre système de justice pénale. Avoir plus de gens en politique qui ressemblent davantage au reste de la société. Faites en sorte que les valeurs fondamentales de justice et d’équité soient prévisibles et ne soient pas une surprise lorsqu’elles se produisent.

A quoi ressemblerait le fait de traiter le viol comme un crime ?

Il s’agit de la réponse. En ce moment, quelqu’un s’adresse aux forces de l’ordre, et on ne le croit pas. C’est : « En es-tu sûr ? Vous êtes un peu flou sur les détails. Ils essaient de convaincre les gens de ne pas aller de l’avant, car l’application de la loi consiste à « quel est mon taux de victoire, quel est mon taux de résolution de cas » et les cas de viol sont notoirement difficiles.

Donc pour commencer, pour que les gens qui entendent les histoires des gens le traitent comme n’importe quel autre rapport d’un événement dévastateur. Ne pas se demander si c’est vrai en premier lieu, mais simplement écouter, s’en soucier et enquêter.

Il y avait des centaines de milliers de kits de viol dans les villes et villages de tout le pays qui n’ont jamais fait l’objet d’une enquête. C’était ce qu’on appelait un arriéré, comme si les gens avaient l’intention de s’en occuper mais qu’ils n’avaient plus d’argent. Mais en fait, bon nombre de ces affaires ont été classées sans enquête.

C’est un crime de violence. Plus de 50 pour cent des gens pensent que cela finira avec leur mort. Ce n’est pas ce qu’il a dit/elle a dit, mais les gens le traitent comme s’il était aussi probable que quelqu’un mente que s’il dit la vérité.

Nous n’allons pas amener les gens à signaler, et nous n’allons pas les faire prendre au sérieux, si nous continuons comme ça. Mais il y a une guérison qui se produit quand les gens écoutent simplement. S’ils vous croient et disent qu’ils sont désolés que cela se soit produit et ils essaieront d’enquêter.

C’est vraiment difficile de passer par une affaire criminelle. Et s’il y avait une alternative ? Et si on faisait plus sur la justice réparatrice ? Et si nous faisions plus pour soutenir les personnes qui ont été victimes d’un crime aussi dévastateur et que nous avions des moyens de leur faire sentir qu’elles pourraient avancer dans notre monde et fonctionner, plutôt que de penser à la culpabilité et à l’innocence et de gagner des affaires ?

Tout le modèle que nous avons est défectueux. Notre système de justice pénale n’est pas le modèle que j’envisagerais pour aider les victimes de viol à se sentir prises au sérieux. Mais si nous voulons le faire, nous devons avoir des personnes formées à la réponse aux traumatismes. Nous devons avoir un moyen pour que les survivants se sentent reconnus et validés, et non traités comme des menteurs et comme s’ils faisaient perdre leur temps. Ce qui est trop souvent le cas.