Ce que la Chine espère réaliser en accueillant Henry Kissinger

Le centenaire a aidé à mettre fin à l’isolement de Pékin il y a des décennies et est un symbole d’espoir pour des liens sains avec Washington

L’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger, l’un des plus anciens hommes d’État actifs au monde à 100 ans, s’est rendu à Pékin et a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping au début du mois. Bien que le mandat de Kissinger soit controversé à bien des égards, notamment en raison d’allégations de crimes de guerre dans de nombreux pays asiatiques, la Chine le considère en fait de manière positive.

Pourquoi? Car Kissinger a été l’un des personnages clés de la construction des relations diplomatiques américano-chinoises qui ont suivi la visite inédite de Richard Nixon dans le pays en 1972 et sa rencontre avec Mao Zedong. Cela a marqué l’un des plus grands changements géopolitiques du XXe siècle, conduisant à l’ouverture de la Chine et à son intégration dans l’économie mondiale. Pour cet héritage, Pékin est extrêmement reconnaissant à Kissinger et le traite comme un « vieil ami ». Bien sûr, cela fournit la toile de fond pour expliquer précisément pourquoi il visite maintenant, et ce que cela signifie politiquement.

L’héritage de Kissinger a ouvert la voie à une relation ouverte, stable et coopérative entre les États-Unis et la Chine qui a duré plus de 40 ans, mais cette époque est maintenant révolue. En fait, l’humeur de certains à Washington est d’essayer de démanteler cet héritage, qualifiant l’engagement américain avec la Chine d’erreur qui a enhardi une puissance hostile. C’est le message que Mike Pompeo a cherché à faire passer en 2020 lorsqu’il était secrétaire d’État. Tentant de réinitialiser les relations américano-chinoises dans une nouvelle « époque », Pompeo a prononcé un discours provocateur à la bibliothèque présidentielle Richard Nixon en Californie intitulé « La Chine communiste et l’avenir du monde libre ».

Depuis l’administration Trump, les relations américano-chinoises n’ont cessé de se détériorer, à mesure que la concurrence stratégique dans les domaines militaire, diplomatique et technologique s’est accélérée. La présidence Biden a sans doute été plus agressive que son prédécesseur dans certaines des mesures qu’elle a prises. Il n’est pas surprenant que les politiciens américains voient l’engagement avec la Chine comme une forme « d’apaisement » et politiquement défavorable. Par conséquent, alors que les responsables parlent de soi-disant « garde-corps » dans le dialogue avec la Chine, leurs intentions stratégiques ne changent pas, et ils ne font pas non plus de concessions dans la diplomatie qu’ils poursuivent.

Compte tenu de cela, la Chine courtise Henry Kissinger pour une raison essentielle. Il est un symbole vivant de la relation que Pékin aimerait avoir avec Washington et de ce que devraient être les relations diplomatiques. Sa présence à Pékin est une déclaration politique. La Chine est mécontente des actions des États-Unis, mais continue finalement à rechercher l’engagement, la stabilité, la coopération et l’ouverture dans ses relations, et personne n’en est une plus grande représentation que l’homme avec qui tout a commencé, qui croit maintenant que les États-Unis et la Chine doivent trouver un chemin vers la coexistence pour éviter les conflits.

Ce faisant, Pékin calcule que c’est une perte de temps d’essayer de dialoguer directement avec les politiciens américains. La dénigrement et la paranoïa auxquelles ces tentatives sont confrontées sont d’une telle ampleur qu’elles sont dommageables pour quiconque, en particulier au niveau du Congrès. Au lieu de cela, il a utilisé une stratégie pragmatique consistant à cibler les individus qui, selon lui, peuvent promouvoir la stabilité dans la relation et à les inviter à des visites très médiatisées. Cela comprenait des hommes d’affaires et des personnalités publiques telles que Tim Cook, Elon Musk et Bill Gates, qui ont tous visité la Chine ces derniers mois. Ils sont utilisés pour transmettre le message que la Chine est ouverte et toujours disposée à faire des affaires, et que les liens avec les États-Unis ne doivent pas nécessairement être tels qu’ils sont actuellement. De plus, ces individus agissent comme des canaux de retour. Ils n’ont peut-être pas de pouvoir politique direct, mais grâce à leurs réseaux et à leurs liens, ils exercent une influence, notamment en matière de lobbying. Kissinger est âgé, mais il est un membre très respecté de la communauté de la politique étrangère.

Malgré la concurrence géopolitique avec les États-Unis, la Chine se garde surtout de faire basculer le bateau. Il est conscient que la classe politique américaine ne peut être influencée dans ses dispositions, mais Pékin cherche à contenir et à minimiser son influence par la diplomatie, par opposition à la confrontation. Autonomiser les faucons de Washington est l’une des pires erreurs stratégiques que la Chine puisse commettre. Ainsi, il est essentiel pour les objectifs de Pékin de ralentir le « découplage » et d’empêcher les États-Unis de gagner du capital politique pour forcer d’autres pays, en Europe et en Asie, à se joindre à son programme. Pékin ne considère pas cela comme un sprint, mais comme un marathon. De son point de vue, l’utilisation de Kissinger envoie un message d’espoir et de réconciliation, une perspective idéaliste sur la façon dont les relations américano-chinoises devraient être. Bien sûr, il n’y a pas de retour en arrière, et la stabilité pourrait être tout ce qu’il y a à espérer à ce stade.