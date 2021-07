Ce que la Chine attend des entreprises : la reddition totale

Lorsque Pony Ma, chef de la centrale Internet chinoise Tencent, a assisté à une réunion de groupe avec le Premier ministre Li Keqiang en 2014, il s’est plaint que de nombreux gouvernements locaux avaient interdit les applications de covoiturage installées sur les smartphones.

M. Li a immédiatement demandé à quelques ministres d’enquêter sur l’affaire et de lui faire rapport. Il s’est ensuite tourné vers M. Ma et mentionné, « Votre exemple démontre clairement la nécessité d’améliorer les relations entre le gouvernement et le marché. »

À ce moment-là, Tencent avait investi 45 millions de dollars dans une start-up de covoiturage appelée Didi Chuxing, qui devint plus tard un modèle dans la poussée du gouvernement pour numériser et moderniser les industries traditionnelles. Lorsque le président Xi Jinping rencontré avec des leaders technologiques mondiaux à Seattle en 2015, le fondateur de Didi, Cheng Wei, alors âgé de 32 ans, a rejoint Jeff Bezos d’Amazon, Tim Cook d’Apple et M. Ma lors du rassemblement.

Mais la relation entre Pékin et le secteur de la technologie s’est effondrée au cours de la dernière année. Didi est désormais la cible de la colère réglementaire du gouvernement. Quelques jours après le premier appel public à l’épargne de la société à New York le mois dernier, les régulateurs chinois ont retiré ses applications des magasins d’applications au motif de la protection de la sécurité des données nationales et des intérêts publics.