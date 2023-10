Mike ReissRédacteur d’ESPNLecture de 4 minutes

On ne peut sous-estimer l’importance de la blessure au ligament croisé antérieur de Kendrick Bourne, qui a mis fin à la saison, car il est de loin le receveur de passes le plus productif des Patriots. AP Photo/Lynne Sladky

FOXBOROUGH, Massachusetts – Si le quart-arrière des New England Patriots Mac Jones était un boxeur, ce serait le moment où l’arbitre l’accompagnerait jusqu’au coin pour évaluer son état et déterminer si le combat doit continuer.

Les coups s’enchaînent.

Certains ont été livrés par la prise de décision de l’entraîneur Bill Belichick. D’autres ont été auto-incités. Et le dernier, lorsque les tests ont révélé lundi que le receveur de référence de Jones, Kendrick Bourne, s’était déchiré le LCA droit, sont tout simplement une partie malheureuse du jeu.

Additionnez-les tous et les Patriots (2-6) se retrouvent à la dernière place de toute l’AFC avec une question persistante qui plane sur la franchise : après avoir sélectionné Jones avec le 15e choix au classement général du repêchage 2021, et l’avoir vu s’épanouir en tant que rookie. , quel sera l’impact de la vague de coups et d’uppercuts qu’il a absorbés depuis sur l’avenir ?

Le contraste entre le quart-arrière et ce qui s’est déroulé dimanche lors de la défaite 31-17 de l’équipe contre les Dolphins de Miami était frappant.

D’un côté se trouvait le quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa, qui a récemment été confronté à une question similaire après deux premières années à l’envers dans la NFL. Ceux-ci ont depuis été éteints après avoir été jumelé à l’entraîneur innovant Mike McDaniel et aux receveurs de haut niveau Tyreek Hill et Jaylen Waddle.

De l’autre côté se trouvait Jones, jouant sous la direction de son troisième joueur offensif en trois ans et n’étant pas entouré du même niveau de menaces de capture de passes que Tagovailoa. Son ancienne meilleure option, Jakobi Meyers, n’a pas été re-signé en agence libre en faveur de JuJu Smith-Schuster (le cinquième receveur de l’équipe dimanche) et sa nouvelle menace n°1, Bourne, est désormais absente pour la saison.

“C’est toujours un défi pour n’importe quel quart-arrière de cette ligue, lorsque vous perdez l’un de vos meneurs de jeu les plus dynamiques. Cela ne facilite certainement pas votre travail”, a déclaré le capitaine Matthew Slater à propos de la blessure de Bourne. “Il va sans dire que Mac, ainsi que le reste de cette équipe de football, ont traversé beaucoup d’adversité. Nous forgeons notre caractère ici.”

On peut faire valoir que, en partie à cause de ces facteurs, les Patriots ne peuvent pas évaluer équitablement Jones avant de devoir décider d’ici mai s’ils doivent ou non choisir son option de contrat de cinquième année pour 2025.

Dans le même temps, Jones reconnaîtrait probablement qu’il y a des choses qu’il peut faire mieux en réponse à l’adversité. L’interception qu’il a lancée à la fin du deuxième quart dimanche – destinée à Bourne – était le type d’erreur qui a changé la donne et qui a amené certains à se demander s’il risquait de perdre son poste de titulaire plus tôt dans la saison (il a déclaré après le match qu’il était en retard). sur le jeu et nécessaire pour conduire le ballon).

L’équipe espérait qu’il mettrait ces erreurs derrière lui après avoir mené un retour spectaculaire au quatrième quart la semaine précédente contre les Bills de Buffalo. Lorsque Jones a lancé au moins une interception dans un match cette saison, les Patriots ont une fiche de 0-6. Lorsqu’il n’a pas été intercepté, ils sont 2-0.

Après le match de dimanche, Jones a déclaré : “Nous ne voulons pas être dans cette position. C’est difficile. Et maintenant ?”

C’était sa façon de dire qu’il a l’intention de rester dans le combat alors que le vide de Bourne – combiné avec le vétéran DeVante Parker entrant dans le protocole de commotion cérébrale après un coup de casque contre casque qui n’a pas été pénalisé – conduit à un remaniement important du récepteur.

Bourne portait la charge la plus lourde – jouant 73 % des clichés offensifs – suivi de Parker (65 %). Ses 34 réceptions sont de loin les plus nombreuses parmi les receveurs, les 14 de Parker étant à égalité au deuxième rang. Et Bourne a été ciblé 57 fois, soit plus du double du total de tout autre receveur de la liste.

Jalen Reagor, la recrue Demario “Pop” Douglas et Smith-Schuster sont désormais parmi les trois premiers du tableau des profondeurs, avec le choix de deuxième ronde de 2022 Tyquan Thornton (un scratch en bonne santé dimanche) et le sixième tour de 2023 Kayshon Boutte (inactif depuis l’ouverture de la saison). ) prochain dans la ligne.

Reagor de 5 pieds 11 pouces et 197 livres a reçu les éloges de Belichick pour son travail en tant que receveur de l’équipe de reconnaissance, et après avoir été élevé de l’équipe d’entraînement au maximum trois fois, il a été inscrit sur la liste de 53 hommes en dernier. semaine. Choix rapide de première ronde des Eagles en 2020 qui a passé la saison dernière avec les Vikings, il a déclaré qu’il avait l’impression de n’avoir rien à perdre puisqu’il a déjà été qualifié par d’autres de fiasco.

Douglas, 5 pieds 8 pouces et 192 livres, est un receveur rapide dont le temps de jeu a augmenté au cours des deux dernières semaines (78 sur 113 clichés). Il est souvent envoyé en mouvement avant le snap, ce qui fait de lui une menace en tant que coureur avec la possibilité de passer le relais, et a été ciblé 13 fois au cours des deux dernières semaines.

Pendant ce temps, Smith-Schuster avait glissé dans le tableau des profondeurs après avoir signé un contrat de trois ans en tant qu’agent libre pendant l’intersaison, qui comprend 16 millions de dollars de garanties, mais il est maintenant de retour là où il a commencé la saison.

Et le développement rapide de Thornton ne s’est pas déroulé comme prévu – les blessures n’ont pas aidé sa cause – et bien que Boutte ait impressionné lors de la pré-saison, il semble être considéré par le personnel d’entraîneurs comme étant idéalement développé dans les coulisses en tant que recrue.

Parce qu’ils avaient sept receveurs sur la liste avant le match de dimanche, couplé à leur record, il est peu probable que les Patriots acquièrent un passeur avant la date limite des échanges de la NFL à 16 h HE mardi.

À la suite de la blessure de Bourne, Jones voit une chance pour d’autres receveurs d’intensifier leurs efforts.

“Je veux vraiment qu’ils profitent de cette opportunité”, a déclaré Jones lundi dans son interview hebdomadaire à la radio sportive WEEI. “Je crois en beaucoup de ces gars-là, et je veux grandir avec les jeunes joueurs et voir ce que nous pouvons faire pour construire l’avenir aussi.”