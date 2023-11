Ce que la blessure de fin de saison de Daniel Jones signifie pour les Giants de New York

EAST RUTHERFORD, NJ – L’avenir des Giants de New York a commencé à changer lorsque le quart-arrière Daniel Jones a commencé à chuter lors du premier jeu du deuxième quart lors de la défaite 30-6 de dimanche contre les Raiders de Las Vegas.

D’une certaine manière, cela ressemblait à la chute d’Aaron Rodgers au sol lors du premier match de la saison des Jets de New York contre les Bills de Buffalo. Rodgers a essayé de se relever et s’est mis à genoux. Il comprit immédiatement que quelque chose n’allait pas. Il s’était déchiré le tendon d’Achille.

Jones s’est levé du gazon dimanche au stade Allegiant et a immédiatement su que quelque chose n’allait pas. Il s’est mis à genoux. Le LCA de son genou droit était déchiré, un sort qui a été confirmé par une IRM lundi.

Cela a mis fin à la décevante saison 2023 de Jones. Cela a également relancé le processus visant peut-être à localiser le prochain quart-arrière des Giants (Caleb Williams de l’USC ou Drake Maye de Caroline du Nord sont les meilleurs espoirs), même si l’entraîneur Brian Daboll ne permettra pas à son esprit d’y aller.

“Je viens d’apprendre qu’il avait un LCA ici il y a 10 minutes”, a déclaré Daboll lundi après-midi. “Je me concentre donc sur le fait d’être là pour le jeune homme. Je sais qu’il fera tout ce qu’il peut pour revenir et être prêt à jouer.”

L’entraîneur des Giants de New York, Brian Daboll, a annoncé lundi que le quart-arrière Daniel Jones avait subi une déchirure du ligament croisé antérieur au genou droit lors de la défaite de dimanche contre les Raiders de Las Vegas et qu’il raterait le reste de la saison. Kyle Terada/USA TODAY Sports

La recrue non repêchée Tommy DeVito ou le vétéran Matt Barkley débuteront dimanche contre les Cowboys de Dallas au stade AT&T. Daboll ne s’est pas engagé envers DeVito après avoir réussi 15 passes sur 20 pour 175 verges avec un touché et une interception à Las Vegas après avoir lancé pour moins 1 verge la semaine précédente contre les Jets.

La réalité de la situation des Giants (2-7) est que sans Jones et le remplaçant Tyrod Taylor – Daboll a exprimé son incertitude quant au retour de Taylor d’une blessure à la cage thoracique cette saison – cette équipe ne gagnera pas beaucoup de matchs. Les Giants étaient probablement destinés à un sort similaire même si leurs quarts étaient en bonne santé.

Mais cela place les Giants carrément dans le mix des quarts-arrières.

Le contrat de Jones, son historique de blessures et sa régression cette saison devraient en faire une position impossible à ignorer s’ils ont un choix élevé lors du repêchage de 2024. Les analyses d’ESPN indiquent qu’ils ont désormais 23 % de chances de décrocher le premier choix sans Jones. C’était 9,4% avant qu’il ne soit exclu pour la saison.

Les Giants ont 89,4 % de chances d’être parmi les cinq premiers et sont certains à 99,2 % d’être dans le top 10. Le directeur général des Giants, Joe Schoen, était à Buffalo au moment où ils ont repêché Josh Allen septième au classement général en 2018.

La probabilité d’un choix élevé au repêchage offre à Schoen et aux Giants des options dans une classe de quart-arrière très appréciée qui devrait être dirigée par Williams et Maye. Schoen, à tout le moins, devrait explorer les options si elles étaient à sa portée.

Schoen était présent au match USC-Washington le week-end dernier pour au moins son deuxième aperçu en direct de Williams cette saison.

Jones a la garantie de 35,5 millions de dollars la saison prochaine. Après cela, seulement 23 millions de dollars sont garantis l’année suivante pour les blessures uniquement.

Cela donne aux Giants une option réaliste pour se retirer de l’accord après la saison prochaine avec un plafond d’argent mort gérable de 22,2 millions de dollars en guise de pénalité. Cela fait de la rédaction d’un quart-arrière une possibilité soudainement réaliste, malgré la signature de Jones au cours de la dernière intersaison.

Cela ne veut pas dire que cette équipe perdra intentionnellement des matchs.

“Si [Jones being out for the season] C’est la réalité, nous sommes 2-7. Nous avons encore du travail à faire. Nous devons encore venir travailler. Nous devons encore être compétitifs”, a déclaré le porteur de ballon Saquon Barkley après la défaite de dimanche. “C’est l’état d’esprit, jusqu’à ce que vous en soyez mathématiquement sorti.”

C’est la partie la plus délicate. Le meilleur intérêt de l’organisation à long terme pourrait être d’obtenir l’un de ces meilleurs choix dans ce repêchage pour être en mesure de faire atterrir Williams ou Maye.

Sauf qu’il y aura beaucoup de concurrence. Les Bears de Chicago, les Cardinals de l’Arizona, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Broncos de Denver sont tous des équipes en difficulté qui pourraient être à la recherche d’un quart-arrière cette intersaison. La blessure de Jones place les Giants dans cette conversation.

Cela fait quatre ans que Jones a été sélectionné au 8e rang du repêchage 2019 de la NFL. Ce sont les revirements et les blessures qui ont laissé planer le doute au début de sa carrière. Mais l’année dernière, Jones n’a raté aucun match en raison de blessures et n’a enregistré que huit revirements au total.

Mais maintenant, il a deux blessures au cou sur son CV et reviendra d’une déchirure du LCA.

“Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens disent”, a déclaré le receveur Darius Slayton. “Franchement, les gens ont essayé de nous faire sortir d’ici, lui et moi-même, ainsi que plusieurs autres, depuis que nous sommes ici. Cela ne nous a pas arrêtés auparavant. Cela ne nous arrêtera pas maintenant.

“Comme je l’ai dit plus tôt, c’est un être humain résilient. C’est un bon joueur de football, et en fin de compte, il sera de retour en bonne santé un jour et il reviendra jouer au football professionnel quelque part. J’espère ici. Et j’ai hâte de le faire. Ce jour là.”