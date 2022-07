Ce que la Banque mondiale peut faire pour le changement climatique

Les experts disent que cela peut signifier investir davantage dans des projets liés au climat, comme les centrales électriques à énergie renouvelable et les systèmes d’alerte précoce. Cela obligerait également très probablement les pays riches à donner plus d’argent à la Banque mondiale pour faire de nouveaux investissements, et obligerait la banque à se coordonner avec d’autres institutions financières sur des investissements climatiques supplémentaires.

Aucune institution ne va répondre à elle seule à cette échelle de besoins, “même la Banque mondiale”, a déclaré Scott Morris, chercheur principal au Center for Global Development. “Il y a donc un sentiment que nous avons juste besoin d’une meilleure coordination.”

Fermez la porte aux énergies fossiles

La Banque mondiale a, jusqu’à présent, évité de suspendre tout soutien aux projets de combustibles fossiles.

Il n’a financé aucune centrale électrique au charbon depuis plus d’une décennie et n’a financé aucun nouveau projet pour produire plus de pétrole et de gaz depuis 2019. Selon les calculs de la banque, 92 % des prêts aux projets de production d’électricité sont allés aux énergies renouvelables dans le quatre dernières années.

Mais il finance toujours des projets en aval comme des centrales à gaz. Elle considère le gaz comme un carburant de transition par rapport à d’autres plus sales, comme le charbon.

Les partisans de la politique de la Banque mondiale affirment que fermer la porte au gaz reviendrait à retarder l’accès à l’énergie dans les pays les plus pauvres. Pourtant, certains experts estiment qu’il est possible de faire mieux.