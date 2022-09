Ce que Kroger, Walmart et Target ont appris de la Chine sur l’avenir de l’épicerie

Depuis maintenant 140 ans en affaires, Kroger, basée à Cincinnati, a accéléré sa poussée dans la vente au détail numérique pendant la pandémie, et la chaîne d’épiceries ne regarde pas en arrière.

Kroger a adopté une stratégie omnicanal, intégration des ventes hors ligne ou en magasin avec les commandes en ligne et la logistique. C’est un concept né en Chine en 2016 lorsque le fondateur Jack Ma du géant du commerce électronique Alibaba a inventé le terme “New Retail” et a ouvert 300 supermarchés high-tech de marque Freshippo dans 27 villes chinoises.

Ce modèle de “New Retail” a été “coupé-collé à partir d’entreprises qui travaillaient en Chine”, a déclaré Michael Zakkour, fondateur du cabinet de conseil en commerce numérique et vente au détail 5 New Digital à New York. “Nous le voyons avec Kroger, Target et Walmart. Ils ont examiné le nouveau modèle de vente au détail né en Chine pour une intégration complète des canaux hors ligne et en ligne”, a-t-il déclaré. “La livraison le jour même, les restaurants en magasin, les ventes basées sur les applications et les codes QR sont tous des points positifs dans chacun d’entre eux, et tout s’est produit en premier en Chine.”

Au début, le commerce de détail alimentaire américain hautement concurrentiel et fragmenté a mis du temps à s’imposer. Mais l’action a été lancée lorsque Amazon a acheté Whole Foods Market en 2017 et a commencé à introduire plusieurs technologies avancées pour rationaliser les achats en magasin, un changement qui s’est également étendu aux grands détaillants Walmart et Target.

“Vous ne pouvez tout simplement pas être un épicier des années 1990. Vous devez être courageux, casser des choses et vous adapter rapidement”, a déclaré Yael Cosset, vice-présidente principale et directrice de l’information chez Kroger, qui dirige ses initiatives technologiques et numériques. Dans un clin d’œil à Alibaba, il a déclaré que la société chinoise de commerce électronique “a fait un travail fantastique en réinventant le modèle de vente au détail, une convergence de la brique et du mortier avec le commerce électronique dans un monde en ligne et hors ligne”.