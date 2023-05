Ce que Kiren Rijiju a dit à propos de sa sortie du ministère de la Justice

Un jour après sa destitution surprise en tant que ministre du droit de l’Union, Kiren Rijiju a déclaré que cette décision était la vision du Premier ministre et non une punition. Il a également refusé de commenter ses démêlés avec la Cour suprême en disant qu’aujourd’hui n’était pas le jour de la politique.

« Ce déplacement n’est pas une punition, c’est le plan du gouvernement. C’est la vision du Premier ministre Modi », a déclaré M. Rijiju après avoir pris la tête du ministère de la Terre.

« Ce n’est pas le jour pour parler politique », a-t-il ajouté.

Arjun Ram Meghwal a été nommé ministre de la Justice, juste un an avant les élections cruciales de Lok Sabha. Le gouvernement et la Cour suprême n’ont pas été sur la même longueur d’onde concernant les nominations des juges, ce qui a souvent conduit à des remarques sarcastiques de la part de M. Rijiju et du juge en chef de l’Inde.