Ce que Kirby Smart a dit à Stetson Bennett IV lors de l’appel au rideau du championnat national

Le quart-arrière des Georgia Bulldogs, Stetson Bennett IV, a révélé ce que l’entraîneur-chef Kirby Smart a dit après lui avoir donné l’appel du rideau lors du match de championnat national CFP.

Les Georgia Bulldogs n’auraient pas pu avoir un meilleur match le lundi 9 janvier. Lors du match de championnat national des éliminatoires de football universitaire, la Géorgie a défendu avec succès son titre après avoir éliminé les TCU Horned Frogs 65-7. Le match était tellement en main que le quart-arrière senior Stetson Bennett IV a joué un peu plus des trois quarts avant de recevoir un rappel après avoir été tiré par l’entraîneur-chef Kirby Smart.

Au cours de son entretien d’après-match avec Holly Rowe d’ESPN, Bennett a révélé ce qu’il ressentait lorsqu’il a reçu son rappel dans le plus grand match de football universitaire de la saison.

“C’était spécial, je m’en souviendrai pour le reste de ma vie”, a déclaré Bennett.

Stetson Bennett révèle ce que Kirby Smart lui a dit après avoir reçu l’appel du rideau lors du match de championnat national CFP

Rowe a ensuite demandé à Bennett ce que Smart lui avait dit lorsque les deux se sont embrassés après avoir été retiré du jeu.

“Il vient de me dire qu’il m’aimait”, a déclaré Bennett.

C’était tout à fait le moyen pour Bennett de mettre fin à sa carrière de joueur à Georgia. Pas seulement à l’appel du rideau, mais il a reçu le prix Offensive MVP dans le match de championnat national CFP. Il a mené l’offensive des Bulldogs à pointer sur chacun de leurs entraînements en première mi-temps. Il a séparé la défense du TCU et a même couru pour quelques touchés lui-même.

Bennett a complété 18 passes pour 304 verges et quatre touchés en seulement 25 tentatives tout en courant pour 39 verges et deux touchés en trois courses.

Il a également marqué l’histoire lors de son dernier match. Avec son total de verges par la passe lors du match de championnat national CFP, Bennett a battu le record de verges par la passe de la Géorgie en une saison avec 4 127. Aaron Murray détenait auparavant le record, lançant pour 3 893 verges lors de la saison 2012.

Il n’aurait pas pu y avoir de meilleure façon pour Bennett de terminer sa carrière de joueur à Georgia. Il a remporté des championnats nationaux consécutifs, a battu le record de verges par la passe de la Géorgie en une seule saison et a reçu une ovation debout lors du plus grand match de l’année.

