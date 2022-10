Ce que Kim Kardashian et Ivanka Trump ont discuté au cours du dîner (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Kim Kardashian et Ivanka Trump ont été aperçus en train de dîner pendant trois heures avant de quitter le Polo Lounge de l’hôtel Beverly Hills à Los Angeles, en Californie, le dimanche 23 octobre. Sans surprise, les fans ont immédiatement commencé à théoriser sur quoi aurait pu être leur dîner. Bien sûr, il était facile pour certains fans de penser que leurs conversations étaient centrées sur Kanye Westdes récentes déclarations antisémites, considérant qu’Ivanka est juive. Certains pensaient que le dîner spécial pourrait être une fête d’anniversaire commune, étant donné que Kim a célébré son 42e anniversaire le 21 octobre et qu’Ivanka aura 41 ans le 30 octobre. Heureusement, HollywoodLa Vie a maintenant le scoop et peut confirmer que la rencontre entre la star de télé-réalité et le politicien n’était prévue pour aucune des deux situations.

“Kim et Ivanka parlé longuement à dîner sur le travail bipartite elles ou ils veulent continuer à faire dans le cadre des programmes en vertu de la First Step Act. C’est quelque chose Kim est très chère à son cœur et quelque chose qu’elle veut continuer à défendre », a révélé une source de KarJenner à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. La loi First Step a été promulguée par l’ancien président Donald Trump en décembre 2018. Selon le site Web du Bureau fédéral des prisons, la loi est un “effort bipartite visant à améliorer les résultats de la justice pénale, ainsi qu’à réduire la taille de la population carcérale fédérale tout en créant des mécanismes pour maintenir la sécurité publique”. .”

La source a poursuivi: “Kim sait qu’Ivanka joue un rôle central dans la lutte pour ceux qui, selon elle, méritent une seconde chance et Kim pense qu’ils peuvent accomplir davantage s’ils travaillent ensemble. Ils y collaborent depuis quelques années et continuent de concentrer leurs efforts sur l’aide aux personnes dans le besoin.

Kim a annoncé en 2019 qu’elle prévoyait de suivre son père, robert kardashian‘s, les pas et devenir avocat pour aider à réformer le système de justice pénale, et Ivanka a certainement été une pom-pom girl et une partenaire de Kim en cours de route. En juin 2019, l’ancien conseiller principal de Trump et Kim s’est assis l’un à côté de l’autre lorsque Trump a tenu une réunion sur la réforme de la justice pénale et l’embauche de la seconde chance (l’embauche de ceux qui ont déjà été incarcérés) et s’est ensuite exprimé sur le moment sur les réseaux sociaux. . “Merci @KimKardashian pour votre plaidoyer passionné en faveur de la réforme de la justice pénale et de l’embauche de la deuxième chance !” Ivanka a écrit sur Twitter et Instagram à côté d’une photo d’elle et Kim souriant à la réunion. Kim a répondu en citant le tweet et en écrivant : “Merci @IvankaTrump de m’avoir aidé à commencer cet incroyable voyage de combat pour des personnes qui méritent vraiment une seconde chance !”

En septembre 2018, avant la promulgation de la loi First Step, Kim était également à la Maison Blanche pour discuter de la réforme des prisons et d’un cas de clémence avec plusieurs responsables de Trump, dont Ivanka et son mari, Jared Kushner. L’initié a ajouté que si Kim et Ivanka “peuvent avoir des différences importantes concernant certaines de leurs opinions politiques, mais qu’elles partagent toutes deux une passion pour la réforme de la justice pénale”, d’où leur collaboration.

Un deuxième initié EXCLUSIF a partagé un sentiment similaire. “Kim et Ivanka sont amies depuis des années, c’est quelqu’un que Kim respecte, même lorsqu’elles ont été politiquement différentes, elles n’ont jamais laissé cela affecter leur amitié”, ont-ils expliqué.

La source a également admis que bien que les diatribes nuisibles de Kanye aient été soulevées pendant la longue réunion, elles n’étaient pas la cause de la réunion. “Leur dîner était prévu bien avant les derniers commentaires de Kanye, mais bien sûr, ils ont discuté de la situation”, ont-ils expliqué. “Le mari d’Ivanka est orthodoxe, elle s’est convertie au judaïsme lorsqu’ils se sont mariés, et elle a des liens étroits avec Israël, donc naturellement Kim a eu son point de vue sur tout ce qui se passe.”

Comme les fans le savent, Kanye a été exclu de tous ses principaux partenaires de marque, dont Adidas et Balenciaga, ainsi que de son ancienne agence, CAA, au milieu de ses déclarations inquiétantes sur le rôle du peuple juif dans le monde. Il y a environ deux semaines, le rappeur troublé de 45 ans a tweeté qu’il voulait faire “death con 3” sur le peuple juif et a fièrement doublé sa position à plusieurs reprises depuis.