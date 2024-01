Ce que Kelly Stafford a dit à la fiancée de Jared Goff après l’avoir huée

NFL

Il n’y a pas de mésentente entre ces NFL WAG.

Kelly Stafford, l’épouse du quart-arrière des Rams Matthew Stafford, a envoyé un texte au mannequin Christen Harper, qui est fiancée au quart-arrière des Lions Jared Goff, après avoir été huée alors qu’elle était en marge avec ses quatre jeunes filles lors de la victoire 24-23 de Détroit contre Los Angeles dimanche.

“En fait, j’envoyais un texto à Christen Harper ce matin”, a déclaré Kelly lors du dernier épisode de son émission. Podcast « Le lendemain matin ».

“Et c’est ce que j’ai dit : ‘Vous voulez que vos fans soient aussi passionnés.’ C’est ce que tu veux. Vous ne voulez pas être de l’autre côté, mais s’ils sont vos fans, bon sang ouais ! Allons-y!”

Kelly discutait du comportement des fans à Ford Field, où Stafford a disputé des matchs à domicile au cours de son mandat de 12 saisons avec les Lions, qui l’ont sélectionné avec le premier choix du repêchage de la NFL en 2009.

Kelly se souvient avoir été huée par certains fans des Lions alors qu’elle marchait sur la touche avec ses filles – Tyler, 3 ans, Hunter, 5 et 6 ans, Sawyer et Chandler, jumelles – ajoutant que Hunter avait commencé à pleurer.

Christen Harper porte une veste et une ceinture vintage des Lions de Crystal Rags pour assister au match wild-card de Détroit contre les Rams de Los Angeles au Ford Field le 15 janvier 2023. Instagram/Crystal Rags/Christen Harper

Le quart-arrière des Rams de Los Angeles Matthew Stafford et son épouse Kelly Stafford avec leurs quatre filles lors du match éliminatoire des wild-cards Rams-Lions à Détroit le 14 janvier 2023. Instagram/Kelly Stafford

Elle se souvient également que Stafford s’était fait huer lorsqu’il courait sur le terrain à Détroit et lorsqu’il a été durement touché au troisième quart-tempsce qui a conduit à son évacuation vers la tente médicale.

« Écoute, est-ce que je pensais que nous allions entrer là-bas et que Matthew allait recevoir une ovation debout ? Absolument pas », a déclaré Kelly. « Il n’y a aucune chance.

« Je pense que dans ce scénario, vous entendez les huées. Ils sont plus bruyants qu’autre chose. Mais c’est un match de football éliminatoire. Nous arrivons en tant qu’ennemis… Vous huiez spécifiquement mon mari lorsqu’il courait sur ce terrain, et ce n’est pas grave. Je suis d’accord avec ça. Je ne veux pas qu’on trouve des excuses.

“Mes filles et moi ne jouons pas à ce jeu”, a-t-elle ajouté. “Mes filles ne se font pas huer, c’est vrai, et je peux le gérer, mais quand j’ai mes filles à côté de moi, il y a quelque chose à dire, comme, peut-être pas.”

Kelly a expliqué qu’elle avait été huée alors qu’elle se rendait sur le terrain des Lions pour parler à la propriétaire de l’équipe, Martha Ford.

“Hunter était en larmes”, a-t-elle déclaré. «Je dis, ‘les gars, ils ne vous huent pas, ils huent maman… Ils veulent que leurs Lions gagnent.’

Matthieu Stafford et Kelly Stafford. Instagram/Kelly Stafford

« … Sawyer m’a regardé et a dit : « Eh bien, nous ne pratiquons pas ce sport » et j’ai dit : « C’est tout à fait vrai, Sawyer, mais maman a été impliquée dans beaucoup de choses ici et c’est ce qu’ils huent.

Kelly a également exprimé sa frustration face à la conférence de presse d’après-match de Stafford, lorsque On lui a demandé ce qu’il pensait de la ville de Détroit, compte tenu de son histoire, après que les Lions aient remporté leur premier match éliminatoire en 32 ans.

“Je suis content pour les joueurs”, a déclaré Stafford. “Je suis heureux pour ces gars-là.”

Certains pensaient que la réponse de Stafford était une fouille dans la ville de Détroit, ce que Kelly n’était pas d’accord.

« Mon mari est humain », a-t-elle déclaré en abordant la situation. « Son équipe vient d’être éliminée des séries éliminatoires, vous lui donnez cinq minutes pour digérer cela – mais vous ne pensez pas qu’il a entendu les huées et les acclamations quand il était à terre parce qu’il l’a fait. Je sais qu’il l’a fait.

« C’est aussi un compétiteur, et il est en colère à ce stade qu’ils n’aient pas gagné ce match – et vous lui donnez cinq minutes pour digérer cela et vous posez cette question ?

Le quart-arrière des Detroit Lions Jared Goff (16) et le quart-arrière des Los Angeles Rams Matthew Stafford se serrent la main lors du match éliminatoire des jokers, le dimanche 14 janvier 2024, à Détroit. PA

«Aucun autre quart-arrière ne se fait demander ‘si vous êtes heureux pour l’autre ville, une seule’, personne. Et je ne pense pas que ce soit une question juste à poser. Il ne s’agit pas de savoir si mon mari le veut pour la ville.

«Il s’agit de lui donner une seconde pour digérer ce qui vient de se passer et ensuite de lui permettre de répondre à la question…. J’ai pensé que c’était une très bonne réponse. Voulez-vous qu’il saute de haut en bas et encourage les gens de la ville en ce moment ? Je ne pouvais pas imaginer.

Stafford, qui a joué avec une main bandée après l’avoir ouverte lors d’une collision avec le casque d’un défenseur, a terminé 25 sur 36 pour 367 verges et deux touchés.

Les Rams avaient une fiche de 10-7 pour terminer la saison régulière avant d’être éliminés par les Lions.

Détroit, qui n’avait pas remporté de match éliminatoire depuis 1992, accueillera les Buccaneers de Tampa Bay lors de la ronde de division le 21 janvier.

Les Bucs ont battu les Eagles 32-9 lors de la ronde des wild-cards lundi.











