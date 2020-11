Ce que Keir Starmer doit apprendre de Joe Biden

(Opinion Bloomberg) – L’élection de Joe Biden, un centriste américain résolument modéré, est d’une importance plus que symbolique pour Keir Starmer, chef du parti travailliste britannique. Enfermé dans une bataille avec des militants de gauche – le résidu obstiné de son prédécesseur Jeremy Corbyn, qui a été vaincu de manière retentissante par Boris Johnson lors d’une élection il y a un an – Starmer vise à imiter la réalisation du président élu de repousser l’aile radicale du Parti démocrate pour transformer la défaite en succès.

Les parallèles vont plus loin. Ni Biden ni Starmer ne sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche et les deux hommes savent ce que c’est que de faire face au malheur. Le père de Biden a subi de graves revers financiers dans les années 1950 et était souvent au chômage. Plus tard, le jeune Joe a été affligé par une tragédie familiale.

Starmer a également eu des difficultés dans son enfance. Il a récemment parlé de la façon dont sa mère a souffert d’une maladie chronique potentiellement mortelle. Son père taciturne et travailleur était fatigué de prendre soin d’elle. Le leader travailliste se présente comme le champion de l’opprimé; comme Biden, s’élevant en tant qu’avocat et politicien par courage et détermination.

Se félicitant de la victoire du président élu dans un article pour le Guardian, Starmer a souligné que «le chemin des démocrates vers la victoire a été pavé par une large coalition, y compris de nombreux États et communautés qui se sont détournés d’eux il y a quatre ans».

Il sait que le parti travailliste doit également reconstruire sa propre coalition fracturée, mais ce ne sera pas facile. Les partis de centre-gauche doivent résoudre la même énigme électorale: ils perdent l’allégeance des électeurs blancs de la classe ouvrière. Cette section autrefois dominante, mais en déclin, de l’électorat favorise les partis de centre-droit ou même de droite radicale sur les politiques identitaires telles que l’immigration, la culture et le nationalisme.

Un mouvement correspondant dans l’autre sens a également la politique identitaire en son cœur. Un nombre croissant de diplômés de la classe moyenne sont regroupés dans les villes et les villes universitaires, résolument libéraux sur la race, le sexe et la migration. Ils croient que les préjugés et le nationalisme sont la principale source des maux de leur pays.

Les données démographiques suggèrent que l’avenir pourrait reposer sur une coalition de ces électeurs culturellement libéraux et de la population plus large des minorités ethniques, mais à court terme, aucun dirigeant de gauche ne peut gagner sans le soutien d’une partie substantielle de ses électeurs plus âgés. Comment mettre au carré les deux blocs de vote?

Bien qu’il ait perdu les élections, Donald Trump a toujours rassemblé un nombre record d’électeurs derrière son appel à Make America Great Again. En décembre dernier, des millions de Blancs de la classe ouvrière ont déserté le parti travailliste aux élections générales britanniques en grande partie parce que les conservateurs ont joué la carte du patriotisme sous le slogan «Get Brexit Done». Le parti travailliste était alors dirigé par Corbyn, un internationaliste de gauche qui semblait plus dévoué à la cause de Cuba que Carlisle. Ce fut la pire défaite du parti depuis 1935.

De l’autre côté de l’Atlantique, les électeurs démocrates aux primaires ont choisi Biden comme le candidat qui pourrait s’élever au-dessus de la politique identitaire. Starmer doit suivre cet exemple. Son opportunité est qu’avec le Brexit «terminé» par la nouvelle année et l’immigration diminuant dans les préoccupations des électeurs, la compétence et l’économie – plutôt que les guerres culturelles – viendront au premier plan.

Le parti de Starmer offre un exemple affreux de la façon dont la politique identitaire peut vous conduire, avec des membres d’extrême gauche utilisant souvent leur soutien aux Palestiniens opprimés pour justifier un antisémitisme flagrant. Lors de son premier jour en tant que dirigeant, Starmer s’est publiquement excusé pour «le chagrin» causé au peuple juif par l’échec du Labour à s’attaquer au problème sous Corbyn. Il a promis «d’arracher ce poison par ses racines».

Mettre fin à cette association malvenue avec l’antisémitisme politique – «le socialisme des imbéciles», comme l’a décrit le social-démocrate allemand du 19e siècle August Bebel – est un défi énorme pour le nouveau dirigeant travailliste. En plus de consterner le quart de million de Juifs britanniques, cette tendance au sein du parti a repoussé les électeurs en général.

C’est un exemple de la façon dont des problèmes culturels puissants peuvent peser sur un leader. Starmer tient à se faire entendre sur l’impact économique de Covid, territoire fructueux étant donné que l’économie britannique a subi sa pire contraction depuis le Grand Gel de 1709 et que le chômage augmente rapidement. Starmer a été un bon joueur lorsqu’il a attaqué l’échec coûteux du gouvernement à développer un système efficace de suivi et de traçabilité et ses attributions suspectes de contrats d’approvisionnement en santé à une «chumocratie».

Il s’est parfois montré plus clairvoyant que le gouvernement, notamment en appelant à «une coupure de circuit» au début d’octobre. Les loyalistes de Johnson ont rejeté la proposition comme une folie économique. En quelques semaines, cependant, un Premier ministre paniqué a inversé la tendance. Une fois surnommé «Captain Hindsight» par les conservateurs, Starmer a commencé à ressembler à Captain Foresight et Labour a sauté à une avance de cinq points dans les sondages.

Mais des querelles plus amères du parti sur l’antisémitisme au cours des deux dernières semaines – y compris si Corbyn devrait être autorisé à continuer à représenter les travaillistes au Parlement – ont permis aux conservateurs de Johnson de retrouver leur avance malgré une série de mauvaises nouvelles.

Le message est clair. Une politique d’identité d’une variété particulièrement toxique saperait l’affirmation de Starmer selon laquelle le parti travailliste «sous une nouvelle direction». L’idéologie des Corbynites – anti-Israël, implacablement hostile aux États-Unis et pardonnant trop facilement le cynisme de la Russie en ce qui concerne les agrandissements territoriaux et les droits de l’homme – est une politique que Starmer (un avocat des droits de l’homme de fond) abhorre. Mais qu’on le veuille ou non, son ombre plane sur lui. Il doit gagner cette bataille.

L’histoire récente du Labour porte un message d’avertissement: son aile gauche change de forme et de voix, mais elle reste une menace pour l’éligibilité du parti. Les anciens dirigeants modérés Neil Kinnock et Tony Blair ont vu à quel point il était essentiel d’infliger une défaite précoce à leurs ennemis internes. Comme n’importe quel général pourrait le rappeler au chef du Labour, une impasse n’est pas la même chose qu’une victoire.

