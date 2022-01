Ce que Julia Fox pense de son style comparé à celui de Kim Kardashian au milieu de la romance de Kanye

La petite amie de Kanye West, Julia Fox, pense que l’imitation est la plus haute forme de flatterie !

Kanye Westla nouvelle petite amie de, Julia Renard31 ans, n’est pas du tout gênée par les accusations qu’elle copie Kim Kardashianle style. En fait, un ami de Julia a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que la mondaine new-yorkaise « s’imprègne » que les gens disent qu’elle imite la beauté milliardaire de 41 ans. « Julia veut juste rendre Kanye heureux », ont-ils déclaré.

Comme le savent ceux qui suivent la saga Kardashian-West, Kanye, 44 ans, a emmené Julia à Paris le week-end dernier pour la Paris Haute Couture Week. Les deux ont assisté à de nombreux défilés de mode ensemble. Le samedi 22 janvier, Julia portait exactement les mêmes bottes miroir Balenciaga pour lesquelles Kim est tristement célèbre ! Cependant – même si Julia a récemment porté exactement la même robe que Kim a portée, comme on le voit sur l’Instagram de Julia ci-dessous – une deuxième source nous a dit que Julia « n’est pas une copieuse! »

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par 𝓙𝓾𝓵𝓲𝓪 𝓕𝓸𝔁 ☆ (@juliafox)

« Elle est sa propre femme accomplie », a expliqué l’initié à HollywoodLa Vie. « Julia sait ce qu’elle s’engage à sortir avec Kanye et les comparaisons qui lui seront faites. C’est une femme forte qui fait avancer les choses et c’est pourquoi Kanye est si attiré par elle. Elle n’insiste pas sur le bruit extérieur et elle attend avec impatience ce qui peut être créé avec Kanye pour aller de l’avant.

Alors, que pense Kanye du fait que son amoureuse actuelle soit comparée à sa future ex-femme ? « Kanye est volontairement plus ouvert avec Julia et ne semble pas s’opposer à ce qu’elle parle de leur relation », a déclaré la source. Et Julia non plus, apparemment ! « Elle n’est secouée par aucune attention négative », a ajouté la source. « Julia adore tout ça. Elle et Kanye travaillent très bien ensemble.