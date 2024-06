Ce que Joshua Zirkzee a dit sur son avenir au milieu des liens de transfert entre Arsenal et Manchester United

Arsenal reste intéressé par une signature L’attaquant de Bologne Joshua Zirkzee cet été. Le joueur de 23 ans a impressionné en Serie A la saison dernière et a été lié à plusieurs clubs, dont les Gunners, Manchester United et l’AC Milan.

football.londres comprend que Mikel Arteta souhaite renforcer la ligne avant au cours des prochains mois, les décideurs du club reconnaissant qu’ils ont besoin d’un tueur dans le dernier tiers pour les faire franchir la ligne d’arrivée et remporter les plus grands trophées. Ivan Toney, Ollie Watkins et Alexander Isak ont ​​été associés à un déménagement à l’Emirates Stadium, mais tous les trois sont susceptibles de nécessiter des frais importants.









Zirkzee, cependant, est peut-être un peu plus abordable et, compte tenu de son jeune âge, s’inscrit dans la récente stratégie de recrutement des Gunners consistant à acheter de jeunes joueurs avec un énorme potentiel. Selon Sports aériensArsenal reste intéressé par le Néerlandais, qui a marqué 12 buts et délivré sept passes décisives en 37 apparitions la saison dernière.

Les Gunners et Manchester United surveilleraient la situation de Zirkzee, l’AC Milan faisant apparemment de gros efforts pour le signer. Sky in Italy rapporte que des représentants de la partie italienne se sont rendus à Londres la semaine dernière pour des entretiens avec les représentants de Zirkzee. Rien n’a été convenu mais ils restent en contact.

Zirkzee aurait une clause libératoire de 34 millions de livres sterling dans son contrat, ce qui signifie qu’une décision est abordable pour Arsenal. Fait intéressant, l’attaquant a été interrogé sur son avenir le mois dernier et n’a pas exclu un départ de Bologne.

LIRE LA SUITE : Arsenal fait face au changement de stade de la Ligue des champions alors que de nouvelles équipes confirment un système remanié

LIRE LA SUITE : L’hypocrisie du transfert d’Arsenal émerge après le mouvement choc de 65 millions de livres sterling et la double sortie de Mikel Arteta





Parler à Sports aériensle jeune attaquant a déclaré : « Après les vacances, nous verrons ce qui se passera. Pour autant que je sache, je jouerai la Ligue des Champions avec Bologne mais je ne peux rien dire. Il se passe beaucoup de choses en attendant nous pensons bien finir la saison et ensuite nous reviendrons après les vacances et verrons ce qui se passe.

Zirkzee n’a pas encore fait ses débuts avec les Pays-Bas et ne fait donc pas partie de l’équipe de Ronald Koeman qui se rendra en Allemagne cet été. Cela pourrait être une bénédiction déguisée pour Edu et Arteta alors qu’ils cherchent à mener leurs affaires tôt avant de s’envoler pour l’Amérique pour la tournée de pré-saison du club.