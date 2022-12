Ce que Joel Klatt pense que l’État de l’Ohio et le TCU doivent faire pour réussir les bouleversements en demi-finale du CFP

Après des semaines de réflexion, d’analyse et d’étude, les éliminatoires de football universitaire sont enfin à nos portes.

L’analyste principal du football universitaire de FOX Sports, Joel Klatt, a fait tous ses devoirs et, dans le dernier épisode du “Joel Klatt Show”, il a partagé les clés de chaque équipe en demi-finale, ainsi que ses choix pour chaque match.

Peach Bowl: Géorgie n ° 1 contre État de l’Ohio n ° 4 (20 h HE)

Trois clés pour Géorgie

1. Laissez la ligne O fonctionner : “C’est une ligne offensive qui le possède très bien. Ils ont très bien protégé le quart-arrière. Ils dirigent très bien le ballon. Ils n’ont abandonné que sept sacs tout au long de la saison. C’est en partie une excellente protection, c’est en partie toujours jouer avec l’avance , c’est en partie jouer dans les délais – lancer le ballon selon vos conditions plutôt que selon les conditions de l’adversaire. Ils ont pu le faire parce qu’ils dirigent le ballon avec tant de succès. Ils font en moyenne 5,5 mètres par course, c’est le huitième dans le pays. Donc , ils sont vraiment bons à l’avant. … Fondamentalement, vous devez savoir qu’ils jouent le jeu, pour la plupart, selon leurs conditions. Et ils le font principalement à cause d’un excellent jeu de ligne.

2. Big Game Bennett : “Ce qu’il y a de vraiment spécial [Stetson] Bennett est ce qu’il fait dans les grands matchs. Quand il a besoin de bien jouer, il le fait. Pour en revenir aux séries éliminatoires de l’an dernier, lors de ses cinq derniers matchs contre les 15 meilleures équipes, il a complété 72% de ses passes pour environ 287 verges par match, avec 13 touchés et aucune interception. En fait, il a 15 touchés au total et deux revirements au total.”

3. Verrouillez le jeu de passes : “Ils ont montré que vous pouvez un peu les poursuivre dans le jeu des passes. Ce n’est pas comme s’ils étaient 100e en défense des passes. Ce n’est pas comme s’ils étaient mauvais en défense des passes. Mais, si vous avez le bon type de système et le bon type de quart-arrière, qui est un vétéran et sait ce qu’il fait, et peut-être encore plus en particulier le bon type de receveurs pour attaquer et gagner les 1 contre 1, ce qui est la clé : gagner les 1 contre 1 à l’extérieur. Vous pouvez lancer le ballon contre la Géorgie. Le Tennessee n’a pas pu le faire cette année, mais ce que nous avons vu l’année dernière, c’est l’Alabama le faire, et ils étaient sur le point de le faire à nouveau lors du match de championnat. Nous avons vu LSU faire cela dans le match de championnat de la SEC. Ils étaient très dynamiques dans ce jeu, du point de vue des verges et du point de vue des gros jeux. Ils ont autorisé 10 jeux de passes d’au moins 20 verges à LSU, c’est le plus à l’ère Kirby Smart . Ce n’est pas une très bonne tendance lorsque vous êtes sur le point d’affronter un jeu de passes meilleur que LSU.”

État de l’Ohio contre Géorgie : aperçu du bol de pêche

Trois clés pour état de l’Ohio

1. Exécution! “Je crois que leur plan de match au début du match va leur donner des opportunités de réussir à la fois en lançant le ballon et en le faisant courir. Ils doivent en profiter. Regardez l’exécution tôt. La plus grande chose avec laquelle ils ont lutté contre le Michigan, ce n’est pas qu’ils n’avaient pas ouvert les choses, c’est qu’ils n’ont pas exécuté ces choses.”

2. Sortez-le : “Ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour annuler la ligne de mêlée. Pourquoi? Parce que Jalen Carter est là-dedans. Nous les avons vus lutter un peu contre l’intérieur de la défense du Michigan, et je pense que l’intérieur de la défense géorgienne est en fait meilleure. Alors, que doivent-ils faire ? Ils doivent se mettre sur le périmètre.

3. Pliez, ne cassez pas : “Je pense qu’ils devraient jouer un style de défense plus flexible. Une défense similaire à celle qu’ils vont affronter ou à celle qu’ils viennent d’affronter au Michigan. Vous regardez certaines des meilleures défenses du pays d’un point de vue point de vue score, vous voyez des équipes qui savent comment sortir du terrain dans la zone rouge. Il semblait que l’état de l’Ohio mettait tout l’accent sur l’arrêt du Michigan dans son élan, et il ne pouvait pas arrêter le gros jeu à cause de il.”

Le choix de Klatt et pourquoi : “La plus grande clé du jeu, qui favorise la Géorgie, est ce que fait l’État de l’Ohio dans la zone rouge. Chaque fois que l’État de l’Ohio se débat… ce qui se passe, ils se battent généralement dans la zone rouge en attaque. Ils étaient 1 sur 4 dans le zone rouge marquant des touchés contre le Michigan. … Ohio State, quand ils luttent dans la zone rouge, ils perdent. S’ils luttent pour marquer des touchés dans la zone rouge cette semaine, ils perdront. Et devinez qui ils vont affronter ? . 1 défense en pourcentage de touché en zone rouge dans le pays.”

“Pour cette raison, je choisis la Géorgie dans ce match. Je pense que la Géorgie gagne, mais je prendrais les Buckeyes et les 6,5 points.”

Fiesta Bowl: Michigan n ° 2 contre TCU n ° 3 (16 h 30 HE)

Trois clés pour Michigan

1. Battez-les : “C’est ce que je dirais au Michigan : ‘Soyez l’intimidateur.’ Les Frogs ont été testés et ils sont courageux. Ils ne sont pas votre égal sur la ligne de mêlée, alors soyez l’intimidateur. Je ne pense pas que le Michigan ait besoin d’être mignon du tout. Michigan, soyez vous-même. Testez-les. Marteau loin avec ces coups de corps. Vous êtes l’équipe la plus coriace. “

2. Prenez vos clichés : “Soyez agressif. C’est une chose que je regarde vers la fin de l’année, et je me dis” Vous savez, s’il y avait une chose que je voudrais voir plus de leur attaque “, ce serait être la passe de jeu. Ils sont si bons à diriger le football et JJ McCarthy est l’un des meilleurs quarts-arrière du pays à la passe de jeu que c’est un moment où vous pouvez obtenir de gros jeux.

3. Ne laissez pas Duggan courir : “Pour leur défense, cette défense est conçue pour affronter une équipe comme TCU. TCU a un bon porteur de ballon de style NFL. Ils ont un quart-arrière qui peut se détacher et utiliser ses jambes. Ils ont un très bon problème de matchup à l’extérieur de Quentin Johnston. Donc, cette défense, de quoi avez-vous besoin ? Vous avez besoin de joueurs hybrides. Vous devez espionner le quart-arrière. Eh bien, ils peuvent le faire. Quand ils sont dans leur défense de nickel, je m’attendrais à des gars comme Mike Sainristril espionne parfois Max Duggan. Leur corps de secondeurs espionne parfois. … La seule chose que vous ne pouvez pas faire est de permettre à Max Duggan de continuer avec ses jambes.

Michigan contre TCU: aperçu du Fiesta Bowl

Trois clés pour TCU

1. Sortez tôt : “C’est juste une équipe qui ne s’arrêtera pas. Cinq retours en seconde période. Je pensais qu’ils allaient terminer leur sixième dans ce match de championnat du Big 12. Je trouve fascinant que TCU ne panique pas s’ils sont en panne en première mi-temps et pourtant il n’y a pas de meilleure équipe en deuxième mi-temps que le Michigan. Alors, que doivent-ils faire ? TCU doit prendre une avance. Ils doivent jouer de l’avant. Cela ne peut pas être un match dans lequel ils descendez quelques scores et maintenant Max va courir partout. Ils doivent prendre une avance. “

2. Allez en profondeur ! : “Permettez à Max Duggan de lancer le ballon sur le terrain, et il est l’un des meilleurs du football universitaire à le faire. Il a 68 tentatives de 20 mètres ou plus sur le terrain, et il est très efficace pour les terminer. En fait, il est lancé 18 touchés sur des lancers qui étaient à 20 mètres ou plus sur le terrain. C’est le plus de football universitaire cette année. Alors, laissez-le s’asseoir là… Testez ces joueurs secondaires sur le Michigan. Si Will Johnson est là-bas, et ils veulent pour mettre le jeune corner sur Quentin Johnston, allez-y tout de suite. Testez-le. Ces coups tout de suite sont critiques.

3. Configurez Duggan pour qu’il s’exécute : “Ils vont devoir trouver un moyen de permettre à Max Duggan de menacer la défense avec ses jambes. Alors, créez de gros jeux dans le jeu de passes et libérez Duggan sur le bord. Une partie de cela va être leur capacité à courir le ballon à l’extérieur de Duggan. S’ils peuvent le faire avec Kendre Miller, super. Peu d’équipes ont été capables de diriger le football et le Michigan ne se soucie pas vraiment si vous le courez plutôt bien parce qu’ils sont super dans le rouge zone.”

Le choix de Klatt et pourquoi : “C’est un match difficile pour TCU. … Je pense que le Michigan va gagner. Pour TCU, ils vont devoir jouer un match différent de ce qu’ils veulent jouer. C’est une équipe qui revient en la seconde mi-temps, et vous ne pouvez pas faire ça contre le Michigan dans le jeu de course. »

“Je pense que le Michigan gagne et couvre les 7,5 points.”

