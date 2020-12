Le président élu Joe Biden pourrait avoir du mal à maîtriser les prix des médicaments, étant donné le pouvoir politique renouvelé de l’industrie pharmaceutique pendant la pandémie de Covid-19. | Le Washington Post / Getty Images

Pharma connaît son meilleur moment depuis des années. Qu’est-ce que cela signifie pour le programme de soins de santé de Biden?

Alors que Joe Biden se prépare à prendre la présidence, l’industrie pharmaceutique connaît son meilleur moment politique depuis des années. De nombreux vaccins Covid-19 sont sur le point d’être approuvés, promettant une fin (éventuelle) à la pandémie qui a bouleversé la vie de tous les Américains au cours des neuf derniers mois.

La réduction du coût des médicaments sur ordonnance est depuis longtemps une priorité absolue pour les électeurs. Mais étant donné la perspective d’un gouvernement divisé, les autres problèmes de santé susceptibles de dominer l’attention de l’administration Biden et le pouvoir politique renouvelé de l’industrie pharmaceutique, les lobbyistes et les experts en soins de santé sont sceptiques, il y aura des mesures importantes pour limiter les coûts des médicaments au cours des prochaines années. .

«Maintenant qu’il semble que nous aurons des vaccins efficaces, les sociétés pharmaceutiques pourraient sortir de cette pandémie comme des héros qui nous ont sauvés du virus maléfique», m’a dit Larry Levitt, vice-président exécutif de la Kaiser Family Foundation. «Cela rendra plus difficile la diabolisation de l’industrie pharmaceutique dans une lutte contre le prix des médicaments.»

Il existe deux types de problèmes de prix des médicaments. Premièrement, les prix courants fixés par les sociétés pharmaceutiques, que presque aucun patient ou système de santé ne paie réellement, mais qui constituent la première ligne à partir de laquelle diverses remises et remises sont appliquées. Celles-ci sont plus difficiles à contrôler, sans le type de fixation des prix plus agressif auquel le secteur pharmaceutique et de nombreux législateurs hésiteraient. L’autre problème, ce sont les dépenses personnelles ou ce que les patients doivent payer en vertu de leur régime d’assurance. Cela peut être plus facile à résoudre; c’est juste une question de trouver l’argent pour améliorer, par exemple, la prestation médicamenteuse de Medicare afin que les patients aient des obligations moins importantes lorsqu’ils remplissent une ordonnance.

Il pourrait y avoir une opportunité pour des améliorations progressives grâce au Congrès. Un projet de loi bipartite du Sénat servirait de modèle évident pour un compromis, si le Sénat reste aux mains des républicains et que les démocrates tiennent la Chambre.

Comme me l’a dit un lobbyiste du secteur de la santé, les législateurs sont conscients qu’après des années de divisions partisanes féroces qui ont entravé même les améliorations modestes des soins de santé aux États-Unis, «le public votant doit voir des points au conseil.

Mais toute législation pourrait encore être difficile, car même de petites coalitions à la Chambre et au Sénat peuvent rendre difficile l’avancement des projets de loi, et la pharmacie exerce toujours une influence énorme au sein du Capitole américain.

Quant au programme de réglementation du président élu Biden, il devra décider dans quelle mesure prioriser le prix des médicaments tout en améliorant Obamacare et en annulant certaines des actions de Trump sur Medicaid. Les produits pharmaceutiques sont un domaine dans lequel l’administration Trump a été plus créative, mais ils n’ont pas non plus mis en place bon nombre de leurs propositions. Biden pourrait, en théorie, reprendre et s’appuyer sur certaines des initiatives de Trump. Mais de nombreux experts sont sceptiques.

Les militants de la santé réclament toujours de grands changements. Le public américain souhaite toujours que l’abordabilité des médicaments soit abordée. Mais le contexte du débat a changé. En plus des nouvelles sur les vaccins, les prix des médicaments n’ont pas augmenté aussi rapidement que les années précédentes, et la flambée des prix qui fait la une des journaux semble s’être calmée depuis l’époque où Martin Shkreli était brièvement le visage de l’industrie.

Dans leur ensemble, les experts ont réduit leurs attentes quant à des réformes importantes à venir.

«Je pense que maintenant, vous n’avez pas toutes ces histoires sur l’insuline et Epipen, et vous avez des histoires positives sur les vaccins et autres médicaments», déclare Walid Gellad, directeur du Center for Pharmaceutical Policy and Prescribing à l’Université de Pittsburgh. «Vous n’avez pas un environnement aussi fertile pour des mesures antidrogue plus extrêmes.»

Il pourrait y avoir une action ciblée au Congrès si tout le monde s’associe

Un projet de loi bipartite présenté l’année dernière par les Sénateurs Chuck Grassley (R-IA) et Ron Wyden (D-OR) et adopté par le Comité sénatorial des finances pourrait être le modèle initial de la législation sur les prix des médicaments sous l’administration Biden. Comme le lobbyiste me l’a dit, si les républicains du Sénat et les démocrates du Sénat peuvent s’entendre sur un plan, cela exercera une pression intense sur la Chambre pour qu’elle parvienne à un accord.

Le projet de loi pénaliserait les sociétés pharmaceutiques pour toute hausse de prix supérieure à l’inflation, les obligeant à payer des rabais au programme Medicare pour compenser la différence. Pour les patients, la législation du Comité des finances redéfinirait également les prestations de Medicare Part D et plafonnerait les obligations personnelles des patients à 3100 dollars par an (et beaucoup paieraient beaucoup moins que cela). Le Congressional Budget Office a projeté que le projet de loi permettrait aux bénéficiaires d’économiser 20 milliards de dollars sur 10 ans.

Ces deux dispositions sont partagées dans le concept, sinon dans tous les détails, avec le projet de loi majeur sur le prix des médicaments adopté par les démocrates de la Chambre en 2019, indiquant qu’elles représenteraient un terrain d’entente entre les deux chambres si les républicains conservaient le contrôle du Sénat.

Le projet de loi sur les finances du Sénat n’a pas dépassé le stade du comité, en partie parce que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, n’était pas enthousiaste et que le président Donald Trump n’a pas fait grand-chose pour faire pression sur les républicains réticents. Biden pourrait essayer d’utiliser sa chaire d’intimidateur pour conclure un accord.

La législation «manquait simplement de la pression du président», a déclaré Gellad. Sous Biden, « Je pense que vous pourriez en fait voir une poussée du président. »

D’autres politiques réprimant les pratiques anticoncurrentielles des fabricants de médicaments ont gagné le soutien des législateurs des deux parties. Par exemple, un projet de loi bipartite du Sénat de Grassley et de la sénatrice Amy Klobuchar (D-MN) et un plan parrainé par un groupe de républicains de la Chambre interdiraient aux fabricants de marque de faire des paiements de retard aux sociétés de médicaments génériques. Ces arrangements peuvent actuellement repousser l’introduction de concurrents génériques – l’un des principaux outils du système de santé américain pour limiter les prix des médicaments après l’expiration des monopoles accordés aux nouveaux médicaments – pendant des mois ou plus.

Mais des négociations plus directes entre Medicare et les sociétés pharmaceutiques, un point de discussion populaire pour Biden et d’autres démocrates, sont probablement hors de la table, à moins que les démocrates ne puissent gagner à la fois le second tour du Sénat de Géorgie et avec eux une étroite majorité au Sénat. Les républicains non nommés Donald Trump ne se sont jamais réchauffés à l’idée.

Le lobbyiste des soins de santé m’a dit qu’un accord conclu par Biden, McConnell et les démocrates du Sénat devrait également pouvoir passer par la Chambre, même si les ailes gauche et droite rechignent.

«Pelosi ne peut pas dire non. McCarthy ne peut pas dire non », a déclaré le lobbyiste. «Ils peuvent amener suffisamment de leurs gars.»

Biden devra décider s’il souhaite poursuivre l’une des actions exécutives de Trump

Le département de la santé de Trump s’est occupé des prix des médicaments. Ils ont autorisé l’importation de médicaments d’autres pays et publié une multitude de propositions visant à aligner davantage les prix des médicaments américains sur ceux d’autres pays.

Le problème réside dans leur manque de suivi, ce qui signifie que l’administration Biden devra en grande partie décider de reprendre les politiques de Trump et de les suivre ou de repartir de zéro par elle-même.

Mais à tout le moins, l’attitude agressive de Trump envers l’industrie pharmaceutique pourrait donner à Biden plus de latitude pour être ambitieux pendant sa propre présidence.

«Malgré l’échec de l’administration Trump à mettre en œuvre ses objectifs les plus ambitieux en matière de politique de prix des médicaments, la rhétorique de l’administration a réussi à normaliser et à plaider en faveur de ces réformes audacieuses», a écrit Rachel Sachs, professeur de droit à l’Université de Washington à Saint-Louis. Affaires de la santé peu après les élections.

Les prix de référence internationaux ont été la carte de visite de l’agenda de Trump, bien que la tentative de son administration de le finaliser ait été faite d’une manière juridiquement médiocre et de dernière minute qui, de l’avis des experts, la rend vulnérable aux défis juridiques déjà déposés par l’industrie pharmaceutique. En bref, dans le cadre de cette proposition de la «nation la plus favorisée», Medicare ne paierait pas un prix plus élevé pour les médicaments que d’autres pays aussi riches.

Sachs a suggéré dans son article que l’équipe de Biden pourrait réévaluer le modèle de tarification de référencement, mais l’affiner pour le rendre moins complexe sur le plan administratif. Ils pourraient également déplacer l’attention des contrôles automatiques des prix vers un comité d’examen indépendant qui prendrait en compte les prix étrangers tout en fixant ses propres prix recommandés pour Medicare.

Biden pourrait également revoir le plan de l’administration Obama visant à modifier la façon dont Medicare paie les médecins pour certains médicaments, qui a été introduit trop tard pour être pleinement mis en œuvre avant qu’Obama et Biden ne quittent leurs fonctions, a déclaré Levitt.

Le gouvernement fédéral a théoriquement des pouvoirs étendus pour tenter de réduire les prix des médicaments. Les progressistes soutiennent que le gouvernement fédéral pourrait utiliser les autorités existantes pour révoquer efficacement les brevets délivrés aux fabricants de médicaments si leurs médicaments étaient développés grâce à un investissement public substantiel. C’est une idée avec beaucoup d’achats à gauche et quelque chose que même le candidat nouvellement annoncé de Biden pour diriger le ministère de la Santé et des Services sociaux, Xavier Becerra, a semblé réceptif dans certaines circonstances.

Les militants affirment que l’urgence de réduire les coûts des médicaments pour les Américains n’est devenue que plus évidente pendant la pandémie de Covid-19, même si les sociétés pharmaceutiques tentent d’utiliser leur succès avec les vaccins à leur avantage politique.

«S’il y a quelque chose que cette pandémie aurait dû nous apprendre, c’est qu’il faut faire quelque chose. Nous ne devons pas nous permettre de penser que ce n’est pas possible », m’a dit Dana Brown, qui promeut la réforme des prix des médicaments pour le Democracy Collaborative. «Pouvons-nous littéralement nous permettre le statu quo? Pour moi, la réponse est non.

Les progressistes essaieront de maintenir la pression sur Biden pour qu’il devienne grand. Mais il y a une croyance parmi les observateurs avisés de DC que le prix des médicaments peut être évincé par d’autres priorités de soins de santé. Comme Rob Smith, analyste de la société de conseil en investissement Capital Alpha, l’a écrit dans une note dans les jours qui ont suivi les élections: «Nous pensons que les prix des médicaments tomberont à un troisième ou quatrième niveau pour la prochaine administration.»