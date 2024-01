Ce que j’entends sur les transferts de Carlos Vela, Kellyn Acosta et MLS de janvier : Tom Bogert

Les clubs de la MLS se sont présentés pour la pré-saison, Lionel Messi et l’Inter Miami ont disputé leur premier match amical, quelques gros agents libres de la MLS restent sur le marché et le mercato d’hiver se ferme en Europe dans moins de 10 jours.

Il se passe beaucoup de choses dans le monde de la MLS. Voici les dernières nouvelles concernant les joueurs de toute la ligue.

L’un des plus grands agents libres encore sur le marché est le milieu de terrain de l’équipe nationale américaine Kellyn Acosta.

Le milieu de terrain a été fortement recherché par plusieurs clubs cet hiver, aucun avec plus d’intensité que le Chicago Fire. Des sources informées des discussions affirment que les Fire gardent espoir de faire venir Acosta, mais ces mêmes sources ajoutent que le Sporting KC reste dans le mix, tout comme les Colorado Rapids, qui ont rejoint la course tardivement et aimeraient faciliter le retour du milieu de terrain, qui a joué pour les Rapids de 2018 à 2021.

Les Rapids ont recruté plusieurs joueurs de la poule USMNT cet hiver, dont Djordje Mihailovic, Zack Steffen et Sam Vines.

Acosta, 28 ans, compte 58 sélections avec l’USMNT et est en fin de contrat après deux saisons réussies avec LAFC, remportant deux Coupes MLS consécutives et en remportant une. Il a été acquis par LAFC dans le cadre d’un échange avec les Rapids, où il a fait 82 apparitions. Il a débuté sa carrière au FC Dallas.

Des sources informées de la situation affirment que Carlos Vela est en pourparlers pour potentiellement rester avec LAFC, et que les rumeurs suggérant que le LA Galaxy était en pourparlers avec Vela étaient fausses. Cependant, Vela reste disponible en tant qu’agent libre et envisagerait un intérêt ailleurs.

Vela, 34 ans, a été le tout premier joueur désigné de LAFC et a fait partie intégrante du succès de LAFC depuis qu’il a rejoint la ligue en 2018. Il n’a pas connu sa saison la plus productive en 2023, mais a participé aux 34 matchs de saison régulière pour la première fois en sa carrière en MLS. Il a joué plus de 3 000 minutes dans toutes les compétitions.

Capitaine de longue date de l’Union de Philadelphie Alexandre Bedoya est également techniquement toujours disponible. Bedoya a engagé des discussions avec l’Union de Philadelphie au sujet d’un nouvel accord tout au long de l’hiver et des sources continuent de décrire l’accord comme étant « très proche », mais rien n’est encore finalisé ou signé.

Bedoya, 36 ans, est une légende de l’Union après avoir rejoint le club en 2016, faisant 247 apparitions pour le club et capitaine de l’équipe vers son tout premier trophée, le Bouclier des Supporters 2020.

Pablo Maurer a contribué à ce rapport.

Cinq sorties potentielles de la fenêtre de janvier

Dennis Bouanga, LAFC

LAFC prévoit toujours que Bouanga soit le pivot de l’attaque du club pour 2024 après avoir remporté la Coupe des Champions de la CONCACAF et les Souliers d’Or de la MLS l’année dernière, mais Bouanga veut un nouveau contrat mais rien ne s’est encore produit sur ce front.

Des clubs français – notamment Lens, Rennes et Nice – sont intéressés et des offres ont été rejetées. À plus d’une semaine de la fenêtre de transfert, il est encore temps que les choses changent, mais LAFC insiste toujours sur le fait que Bouanga restera avec le club.

Bouanga, 29 ans, a inscrit 38 buts toutes compétitions confondues en 2023 – un record pour un joueur de la MLS.

Coco Carrasquilla, Dynamo de Houston

Il reste beaucoup d’intérêt, mais aucune offre officielle pour le moment pour le milieu de terrain du Dynamo. La communication entre le Dynamo et le camp de Carrasquilla est ouverte et toutes les parties sont alignées. Si une offre raisonnable arrive, Carrasquilla partira. Sinon, Houston gardera sa star encore un peu.

Carrasquilla, 25 ans, a joué pour l’équipe espagnole du FC Cartagena avant de rejoindre Houston en 2021. Il a disputé 28 matches en deuxième division espagnole.

Houston se préparait aux offres en août et était heureux de le garder jusqu’à la fin de l’année, car Carrasquilla a joué un rôle crucial dans la victoire du club à la Coupe de l’US Open et à la quatrième place de la Conférence Ouest avant d’atteindre la finale de la conférence.

Noel Buck, Révolution de la Nouvelle-Angleterre

Comme Carrasquilla, c’est à peu près la même chose pour Buck et la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Il y a une tonne d’équipes intéressées – notamment en Angleterre, mais aussi en Allemagne et au club belge de Bruges, selon des sources – mais aucune offre officielle n’a encore été reçue. Si aucune offre importante n’arrive avant la fermeture des fenêtres de transfert européennes le 1er février, Buck poursuivra son développement pour les Revs pendant encore six mois, voire une saison complète, en fonction de ce qui se passera au cours de l’été.

Buck, 18 ans et international junior anglais, sera sans aucun doute en Europe dans un avenir proche. Il a remporté un rôle de titulaire pour les Revs en 2023 et a connu une année exceptionnelle qui s’est terminée en tant que titulaire avec l’équipe nationale U-19 d’Angleterre.

Duncan McGuire, ville d’Orlando

Orlando City et McGuire ne se sont toujours pas mis d’accord sur un nouveau contrat et l’intérêt à l’étranger continue de susciter. Il pourrait être un acteur à surveiller sur le marché d’ici la fin du mois.

Les Blackburn Rovers ont vu plusieurs offres rejetées, mais seraient toujours intéressés. Les clubs autour de la MLS seraient intéressés par un échange potentiel si possible, mais il est peu probable qu’Orlando accepte de l’envoyer dans la ligue.

McGuire, 22 ans, fera probablement partie de l’équipe américaine aux Jeux olympiques cet été. Il a inscrit 15 buts et trois passes décisives en 1 930 minutes toutes compétitions confondues lors de sa première saison professionnelle en 2023, et vient de faire ses débuts senior à l’USMNT lors d’un match amical contre la Slovénie ce week-end.

Thiago Almada, Atlanta United

La situation reste la même : Atlanta n’est pas pressée de vendre et il n’y a pas encore eu d’offres officielles. Atlanta examinera les offres et acceptera un transfert si son évaluation est respectée. Il semble toujours plus probable que ce genre d’offres record de la ligue surviennent en été plutôt qu’en hiver.

L’Atletico Madrid était la dernière équipe à être liée à Almada en tant que remplaçant potentiel si Angel Correa déménageait à Al Ittihad. La décision de Correa n’a pas encore eu lieu. L’Atletico n’envisagera pas Almada ce mois-ci à moins que Correa ne soit déplacé.

