Ce que j’entends sur les raisons pour lesquelles les Browns ont embauché Ken Dorsey comme nouveau coordinateur offensif – Terry Pluto

CLEVELAND, Ohio – Ce que j’entends à propos de l’embauche par les Browns de Ken Dorsey comme nouveau coordinateur offensif :

1. La plupart des fans des Browns voudront savoir : « Qui appellera les jeux la saison prochaine ? L’entraîneur-chef Kevin Stefanski le gardera-t-il pour une autre saison, ou sera-ce Dorsey ? Nous y reviendrons dans un instant. Je préférerais que Stefanski conserve ces fonctions, mais j’ai entendu dire que ce n’était pas acquis. Les Browns aiment vraiment Dorsey.

2. Pourquoi les Browns embaucheraient-ils un gars qui a été licencié en tant que coordinateur offensif de Buffalo après un départ de 5-5 des Bills en 2023 ? C’est ma première pensée en apprenant la nouvelle. Voici ce que j’ai entendu à propos de Dorsey : Ils croient qu’il peut aider les Browns à trouver une meilleure attaque pour Deshaun Watson.

3. Les Browns ont été impressionnés par le travail effectué par Dorsey avec Cam Newton. Dorsey était l’entraîneur QB de la Caroline de 2013 à 2017 lorsqu’il avait l’athlétique Newton. Les Panthers sont allés au Super Bowl 2015. Newton était le MVP, Mike Shula était le coordinateur offensif. Avec Dorsey, ces deux entraîneurs ont développé une attaque pour mettre en valeur la capacité de course et l’athlétisme de Newton tout en améliorant son jeu de passes.

4. Dorsey était si apprécié en Caroline qu’il a interviewé pour le poste d’entraîneur-chef en janvier 2023. Ce poste a finalement été confié à Frank Reich. En novembre, Reich est licencié. Tout comme Duce Staley, l’entraîneur des porteurs de ballon. Staley a récemment été embauché à ce poste chez les Browns.

5. Après Carolina, le prochain arrêt de Dorsey était Buffalo. Il a été entraîneur du QB de 2019 à 2021. En 2022, il devient le coordinateur offensif. Avec lui qui appelait les jeux, les Bills se sont classés deuxièmes pour les scores et deuxièmes pour les verges gagnées. Dorsey a aidé Josh Allen à améliorer son jeu au cours de leurs quatre premières années ensemble.

Le coordinateur offensif des Fomner Buffalo Bills, Ken Dorsey, a reçu les éloges du quart Josh Allen après le licenciement de Dorsey.

6. La plupart des fans savent que Buffalo a eu des problèmes en début de saison après avoir ouvert l’année avec une fiche de 3-1. Ensuite, les Bills ont perdu quatre matchs sur cinq. À ce stade, Allen a réalisé 14 revirements en tête de la ligue (11 interceptions, 3 échappés). L’offensive a été critiquée pour ne pas faire courir le ballon plus et pour des appels de jeu prévisibles.

7. Voici quoi Allen a déclaré aux médias après le licenciement de Dorsey : «J’adore Dorsey. En tant qu’être humain, il fait partie des bons. Il est dans cette pièce avec moi depuis très longtemps (4½ saisons). J’ai l’impression que je lui dois une grande partie du succès que j’ai eu dans ma carrière. Il a joué un rôle important dans tout cela. Donc c’est triste de le voir partir. Le fait est que nous jouons mieux en équipe, nous n’avons probablement pas besoin de faire un tel geste. Il joue un rôle important dans ce que nous avons fait ici ces dernières années.

8. Les Bills se sont améliorés grâce à Joe Brady qui a appelé les jeux. Ils ont terminé la saison 6-1 et ont atteint les séries éliminatoires. Mais la défense des Bills a joué un rôle important : ils n’ont accordé plus de 22 points qu’une seule fois au cours des sept derniers matchs.

9. Les statistiques d’Allen sont intéressantes : en 10 matchs avec Dorsey, il a lancé 19 passes de touché et 11 interceptions. Avec Brady, c’était 10 passes de TD et 7 interceptions en sept matchs. Buffalo a couru davantage avec le ballon.

10. Focus sur le football professionnel a qualifié Buffalo de renvoyer Dorsey comme « un pari énorme ». Le site d’analyse a également écrit : « Seules trois équipes ont marqué plus de points que les Bills cette saison. Leur attaque se classe au deuxième rang points attendus ajoutés par jeu et pourcentage de jeu réussi. Ils se classent troisièmes en verges par jeu (6,0) et en taux de touché (29,8 %), et aucune équipe ne génère un EPA positif sur un plus grand pourcentage de leurs jeux offensifs. Selon la plupart des mesures, il s’agit de l’une des meilleures attaques de la ligue, et leurs plus gros défauts ont été les erreurs des joueurs. Ils sont à égalité en tête de la ligue pour les revirements en attaque.

On ne sait pas si Kevin Stefanski continuera à appeler des jeux en 2024.

11. Sans aucun doute, Dorsey a eu quelques problèmes. Mais en fin de compte, la plupart des coordinateurs restent quelques années, puis sont licenciés. Ensuite, ils vont quelque part, obtiennent un certain succès, au moins pendant un certain temps. Puis ils sont à nouveau licenciés. Considérez cette liste de noms : Todd Monken, Greg Roman, Marty Mornhinweg, Marc Trestman, Gary Kubiak, Jim Caldwell et Cam Cameron. Ces hommes ont tous travaillé comme coordonnateurs offensifs au cours des 16 années pendant lesquelles John Harbaugh a entraîné les Ravens.

12. Considérez Alex Van Pelt : Qu’a-t-il fait de mal qui l’a amené à se séparer des Browns ? Cela ne semble pas être quelque chose de majeur au cours de ses quatre saisons, à part que les Browns veulent « une paire d’yeux différente », comme on m’a dit en ce qui concerne leur attaque. Ils veulent de nouvelles idées – en particulier pour Watson qui a connu des hauts et des bas avec les Browns.

13. Pourquoi Dorsey ? Les principaux QB sous ses ordres étaient Newton et Allen. Une source importante de la NFL m’a envoyé ceci à propos de Dorsey : « Il a un palmarès exceptionnel en tant qu’entraîneur et coordinateur QB tout au long de sa carrière à plusieurs reprises. Il a transformé Josh Allen en entraîneur QB. Cam Newton a connu ses meilleures années sous Dorsey. Il a de l’expérience dans plusieurs infractions, une expertise avérée avec les QB à double menace. Il est excellent dans les mondes du spread, du RPO et du dropback.

14. Décomposons une partie du jargon du football du texte. L’offensive dispersée (QB dans le fusil de chasse parfois avec un champ arrière vide) a fonctionné pour Watson dans le passé. Le RPO (option Run/Pass) également. Les Browns ont essayé les RPO pour Watson, mais ne semblent pas avoir beaucoup de succès avec eux. Les dropbacks sont la façon dont Joe Flacco a joué, prenant des clichés sous le centre et lançant généralement depuis la poche.

15. Les Browns diront probablement que Dorsey est embauché pour aider l’offensive en général, et c’est vrai. Mais une grande partie de l’offensive dépend de la capacité de Watson à trouver une certaine cohérence. Alors que les Browns avaient une fiche de 4-1 dans les matchs où il a remporté la majorité des snaps, Watson s’est classé entre 20e et 28e dans de nombreux systèmes de notation QB. Watson a dû lutter contre des problèmes de coiffe des rotateurs en début de saison, puis a terminé l’année avec une opération à l’épaule.

16. Comme on le mentionne souvent, Watson ne va nulle part. Il dispose d’un contrat de trois ans avec 56 millions de dollars entièrement garantis par an. Il a également une clause de non-échange. Les Browns doivent trouver des moyens de faire en sorte que cela fonctionne avec Watson.

17. J’ai entendu dire qu’il n’y avait aucun lien particulier entre Dorsey et Stefanski ou le directeur général Andrew Berry. Dorsey est apparu comme un candidat solide au cours du processus d’entretien. Ce n’était pas comme si Berry entretenait une relation solide avec Jim Schwartz avant qu’il ne soit embauché comme coordonnateur défensif l’année dernière.

18. Qui annoncera les jeux ? J’ai entendu dire que ce n’était pas décidé. Je préfère Stefanski. Dans l’ensemble, il a été solide dans ce poste au cours de ses quatre années ici. Mais on envisage sérieusement de confier cette tâche à Dorsey.