Ce que je mange pour aider mon intestin après avoir pris des antibiotiques

Les antibiotiques peuvent être utiles pour ceux qui luttent contre une infection. Mais ils sont couramment prescrits aux personnes souffrant d’acné inexpliquée ou de poussées cutanées – je le saurais, car j’en faisais partie.

Avant de recevoir un diagnostic de rosacée oculaire, qui se traduit par une inflammation chronique de la peau et des yeux, on m’a posé un vague diagnostic d’éruption malaire. Le traitement ? Une dose quotidienne de l’antibiotique doxycycline qui était régulièrement renouvelée chaque mois, sans poser de questions.

Les mois se sont transformés en près d’un an, et je m’habituais à me sentir gazeuse, ballonnée et juste « éteinte » chaque nuit alors que je m’allongeais pour dormir. Lorsque j’ai dit au dermatologue qu’on me prescrivait un antibiotique quotidien pour mon éruption malaire qui ne allait pas vraiment disparaître, il était véritablement préoccupé par les conséquences que cela pourrait avoir sur mon microbiome intestinal. Je n’avais même pas réfléchi au lien entre mes problèmes intestinaux et les médicaments prescrits pour mon problème de peau.

Même si j’ai reçu un diagnostic approprié et que j’ai immédiatement commencé à arrêter les antibiotiques, j’ai toujours ressenti des symptômes désagréables et je ne me sentais pas comme moi des semaines plus tard. Pendant ce temps, j’ai eu une opportunité d’entretien avec un gastro-entérologue Will Bulsiewicz, MDalors je lui ai posé une question à ce sujet au cours de notre conversation de 45 minutes : pourquoi est-ce que je me sens ainsi et comment puis-je remettre ma santé intestinale sur les rails ?

« De nombreuses recherches indiquent qu’un pourcentage énorme – entre un tiers et deux tiers – de nos prescriptions d’antibiotiques sont inutiles », a déclaré Bulsiewicz. « La recherche a montré qu’avec les antibiotiques, il existe un compromis : l’antibiotique ralentit la récupération de votre intestin. En gros, cela rend difficile le rebond de votre intestin. Ce que nous voulons, c’est un intestin qui se rétracte comme un élastique.

Bulsiewicz a ensuite expliqué comment je pouvais aider mon intestin à retrouver sa santé : « Nous y parvenons en le responsabilisant, en l’alimentant, et nous l’alimentons en le nourrissant grâce à nos choix alimentaires. Cela signifie plus de fibres, plus de variété de plantes, et écoutez, j’adore le sucre et je bois occasionnellement de l’alcool, mais c’est la période où nous voulons vraiment éviter ces choses autant que possible. Il s’agit donc de réduire notre consommation de sucre, de réduire notre consommation d’aliments ultra-transformés et d’essayer de minimiser la consommation d’alcool et de nous donner plutôt des choses qui sont bonnes pour notre intestin.

Dire que j’ai pris des notes est un euphémisme. Depuis ma conversation avec le Dr B en décembre 2023, j’ai vraiment suivi ses recommandations et j’ai inclus plus de légumes, moins de sucre ajouté et rarement une gorgée d’alcool chaque mois. Lentement mais sûrement, j’ai commencé à voir des résultats positifs à l’extérieur et à l’intérieur, et je peux enfin dire que je me sens à nouveau moi-même.

Bien que cela ne fasse qu’effleurer la surface, voici quelques-uns des aliments qui m’ont aidé à consommer plus de fibres et à ajouter plus de nutriments sains pour l’intestin à ma routine habituelle. Ce sont les ingrédients et les plats que j’aime, ainsi que des recettes qui valent la peine d’être essayées.

4 choses saines pour l’intestin que j’ai mangées pour me remettre sur la bonne voie

1. Patates douces

Les patates douces ont peut-être pris la première place de mon légume préféré au cours de la dernière année pour plusieurs raisons. Premièrement, ils sont bons pour la santé intestinale à bien des égards : ils regorgent de fibres, y compris un type de fibre appelé amidon résistant qui peut offrir des avantages anti-inflammatoires, selon des recherches récentes.

Sans oublier que les patates douces sont si polyvalentes, car elles peuvent constituer une base réchauffante pour un repas copieux ou un accompagnement délicieux. Personnellement, j’adore une simple patate douce cuite au four avec un peu de cannelle et un accompagnement de légumes verts, comme des épinards assaisonnés, pour un déjeuner facile. Et les patates douces rôties sont un accompagnement incontournable pour un plat principal riche en protéines, comme dans ces bols de céréales au saumon et aux patates douces.

2. Salades réconfortantes

Je sais que nous n’associons généralement pas les mots « réconfortant » et « salade », mais combiner des légumes-feuilles avec certains de mes ingrédients préférés comme des pommes, du fromage, des canneberges séchées, des noix et même des restes de patates douces rôties que j’ai sous la main, c’est comme un câlin dans un bol pour moi. Les salades d’automne sont mes préférées toute l’année, et cette salade hachée d’automne avec épinards, courge musquée, pommes et cheddar (en échangeant la courge contre la patate douce, duh) fait régulièrement partie de ma rotation de repas.

Selon l’American Society for Nutrition, seulement 7 % environ des Américains consomment chaque jour la quantité recommandée de fibres (au moins 25 grammes). Pour moi, il est crucial d’essayer d’atteindre ces objectifs pour soutenir ma santé intestinale, car les fibres contribuent à une digestion saine et augmentent les bactéries intestinales bénéfiques.

3. Bols de yaourt

Quand j’avais envie de quelque chose de plus sucré, le yaourt m’a aidé à traverser mes jours les plus sombres. Un bol de yaourt avec des baies et du granola légèrement sucré est non seulement un petit-déjeuner riche en antioxydants et en protéines, mais le yaourt est également chargé de probiotiques. Les probiotiques ajoutent de la diversité à l’équilibre utile de notre intestin et sont également parfaits pour aider à soulager les affections cutanées comme l’eczéma ou, dans mon cas, la rosacée.

J’achète mon yaourt au magasin, mais il suffit de deux ingrédients pour faire un yaourt à la maison si vous êtes prêt à le faire !

4. Café

Honnêtement, je ne le fais pas besoin de la caféine pour commencer ma journée. Mais le café le matin, pour parler franchement, aide à maintenir la régularité. C’est pourquoi cela reste dans ma routine – et Bulsiewicz approuve.

« Il existe des preuves claires que le café est bénéfique pour nos microbes intestinaux », explique-t-il. « Je ne suis pas ici pour prétendre que le café est pour tout le monde, comme par exemple si vous ne vous sentez pas bien en buvant du café. Mais boire du café présente des avantages en termes de santé intestinale et sa cohérence constitue une partie importante de cette histoire.

L’essentiel

« Vous ne devriez prendre des antibiotiques que si vous en avez vraiment besoin », souligne Bulsiewicz. Si on vous a prescrit un antibiotique à long terme et que vous souffrez de problèmes d’estomac, parlez-en à votre médecin ou à un gastro-entérologue pour connaître les meilleures options pour vous. Encore une fois, les antibiotiques peuvent être une solution essentielle pour les personnes qui luttent contre les infections, mais si vous êtes comme moi, qui a pris une dose quotidienne et a commencé à voir plus de négatifs que de positifs, informez-en votre médecin.