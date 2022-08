Ce que je lis – The New York Times

J’ai beaucoup écrit ces derniers temps sur l’Amérique des années 1960 et la façon dont le contrecoup des droits civils a ouvert la voie aux positions radicales du Parti républicain moderne sur le contrôle des armes à feu et l’interdiction de l’avortement. Mais je n’ai pas passé autant de temps à regarder ce qui s’est passé au sein du Parti démocrate qui a permis à ce changement sismique de se produire. Donc cette semaine, j’ai remédié à cela avec une pile géante de lectures de vacances :

“Racial Realignment: The Transformation of American Liberalism, 1932–1965,” par Eric Schickler, fait valoir que l’adoption des droits civils par les démocrates n’est pas, comme on le perçoit généralement, un projet d’élite descendant qui s’est produit dans les années 1960, mais plutôt une campagne de pression ascendante dans laquelle les circonscriptions démocrates de niveau inférieur, en particulier les syndicats industriels des États du nord, ont fait pression sur le parti pour qu’il adopte la cause des droits civils.

Pour comprendre pourquoi cela s’est produit, il est crucial de comprendre la Grande Migration, l’exode massif des Noirs américains hors du Sud vers les villes du Nord. Ils sont ensuite devenus une circonscription importante pour le mouvement syndical et pour le Parti démocrate, faisant pression à la base pour l’adoption d’une plate-forme des droits civiques. Donc, pour mieux comprendre cette période, je reviens à l’œuvre d’Isabel Wilkerson, lauréate du prix Pulitzer, « The Warmth of Other Suns : The Epic Story of America’s Great Migration ».

Pour élargir mon cadre historique, j’ai repris “What it Took to Win: A History of the Democratic Party” de Michael Kazin, qui retrace l’histoire du parti d’Andrew Jackson à Joe Biden, et comprend une analyse de l’ère moderne du cosmopolitisme urbain.