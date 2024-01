Ce que je lis sur Gaza et Israël

Et comment j’envisage d’analyser la désinformation et la mésinformation.

Je voulais partager ce que j’ai lu et écouté sur la guerre en cours entre Israël et le Hamas qui a coûté la vie à plus de 25 000 Palestiniens et quelque 1 400 Israéliens, déplacé l’écrasante majorité de la population de Gaza et divisé les pays et les communautés. et même des familles du monde entier.

Cette guerre continue de dévaster Gaza ; nulle part n’est sûr, les femmes et les enfants paient un prix particulièrement odieux. Le bilan humain est insondable et aucune fin n’est en vue : même si les combats cessent, il y aura peu de maisons, d’écoles, d’hôpitaux ou d’infrastructures de base où retourner.

Israël continue d’être dirigé par des hommes corrompus, irresponsables et fanatiques qui ignorent les demandes de rapatriement des otages chez eux en priorité et placent leur propre pays sur un terrain de plus en plus dangereux – alors que tant d’Israéliens ordinaires restent sous le choc d’un pogrom vicieux et inquiets. leur sûreté et leur sécurité futures.

Le Hamas continue de faire courir des risques encore plus grands aux civils palestiniens, sachant qu’il bénéficie d’un nombre élevé de morts.

Certaines choses que j’ai essayé de conserver pendant ce conflit et de les développer chaque fois que je le peux : la compassion pour le chagrin et la souffrance. Colère face à la déshumanisation, à la dégradation, aux abus et au fanatisme. Rejet des demandes visant à simplifier à l’extrême, à attribuer un blâme collectif, à ne pas dire toute la vérité ou à adopter un point de vue qui efface l’humanité, l’histoire ou la douleur d’une personne ou d’un groupe.

Sur cette question particulière, je fais beaucoup plus de lecture et d’écoute que d’écriture et de partage.

Cependant, en lisant avec une certaine voracité, je constate que tant de mauvaises informations circulent, en particulier sur les réseaux sociaux : de pures inventions, mais aussi une propagande hautement idéologique et déformant la vérité, se faisant passer pour des reportages. La vérité est qu’il n’existe pas d’histoire unique à ce conflit – pas d’explication simple, pas d’explication universellement acceptée pour expliquer ce qui a commencé et quand, et certainement pas de solution claire. Il y a bien sûr une réalité, et il y a la vérité, mais la réalité pour un père palestinien qui essaie d’assurer la sécurité de ses enfants tout en se mettre à l’abri des bombes à Khan Younis semble différent de la réalité pour une mère israélienne qui prend d’assaut le Parlement exigeant que ses proches soient ramenés à la maison.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de réalité objective, mais simplement que la réalité est une réalité à plusieurs niveaux. Ce qui vous vient en tête, ce qui, selon vous, devrait être au premier plan de toute discussion sur ce conflit, ce qui devrait avoir la priorité dans ce conflit, tout dépend en grande partie de la position dans laquelle vous vous situez.

Je suis assis très loin. Mais de mon point de vue, j’ai trouvé qu’une grande partie du discours autour de cette guerre – sans parler de la guerre elle-même – était profondément troublante, trahissant une profonde inhumanité, un repli sur soi-même et une indifférence à l’égard de la douleur subie. par ceux qui en sont extérieurs, un instinct de croire uniquement ce qui est conforme à ses préjugés préexistants et une volonté de mettre de côté les principes. Je suis choqué de voir cela, même de la part de personnes que je respectais.

Une partie du problème semble être d’ordre informationnel : ce que nous voyons, qui provient souvent de ce que partagent d’autres membres de nos cercles sociaux et de nos groupes de pairs, façonne ce que nous croyons être juste et vrai. Les êtres humains font naturellement davantage confiance aux informations lorsqu’elles proviennent de quelqu’un que nous connaissons. Mais il semble que beaucoup de gens ne comprennent franchement pas comment trier les informations et les opinions, et sont prompts à accepter ce qui confirme leurs convictions et à rejeter comme partial ou de propagande ce qui les remet en question. La plupart des gens ne comprennent pas comment fonctionnent nos écosystèmes médiatiques ni quels outils ils peuvent utiliser pour déterminer quelles sources sont dignes de confiance, lesquelles méritent un niveau plus élevé de scepticisme et lesquelles devraient être complètement mises de côté. Cela ne veut pas dire que les gens sont stupides ou ignorants ; Je pense que cela signifie que les journalistes surestiment souvent largement la compréhension du public de notre travail et de nos institutions.

Je voulais donc partager à la fois ce que je lis et ce que j’écoute, ainsi qu’un peu ce que je pense des médias que je consomme : comment j’évalue la crédibilité relative de diverses sources, qui je décide de suivre et qui Je décide de ne pas tenir compte de la façon dont j’essaie de percer le bruit.

Je suis loin d’être un parfait consommateur de médias et mes réponses à ces questions peuvent être extrêmement différentes des vôtres. Mes propres préjugés, préférences et angles morts éclairent absolument ce qui m’attire, tout comme les vôtres. Mais je veux discuter du processus par lequel j’évalue les sources et les informations, car en cette période de désinformation et d’information extrêmes, il vaut la peine de considérer dans quelle mesure nous comprenons le fonctionnement des écosystèmes médiatiques et comment nous décidons de ce que nous consommons et de ce que nous voulons. partager.

Si vous voulez juste la liste de ce que je lis et écoute, passez à la fin.

1. Connaissez vos sources et comprenez leurs normes.

L’une des choses les plus utiles à comprendre en tant que lecteur et consommateur de médias est le fonctionnement des différents médias : quelles sont leurs normes, s’ils contrôlent ces normes et ce qu’ils font lorsqu’ils se trompent. Chaque agence de presse est composée d’êtres humains faillibles, avec leurs propres perspectives et préjugés ; aucune rédaction n’est neutre. Mais certaines publications s’efforcent d’être plus justes, plus équilibrées ou plus précises que d’autres, et disposent de structures en place pour faciliter cela. Ils ne réussissent pas toujours, mais comprendre le fonctionnement des différentes publications est crucial pour décider à qui et à quoi faire confiance.

Une agence de presse responsable aura généralement besoin de plusieurs points de corroboration ou d’approvisionnement, en particulier pour les affirmations contestées ou provocatrices. Ils doivent faire preuve de transparence quant à la provenance et à la provenance des informations et utiliser des sources anonymes uniquement lorsque cela est nécessaire. Ils doivent s’appuyer sur des reportages originaux – et non se contenter de répéter ce que d’autres journalistes ont trouvé ou ce qui a été publié sur les réseaux sociaux – et expliquer clairement comment ils ont corroboré les affirmations et d’où proviennent ces affirmations.

À différents moments de la guerre entre Israël et le Hamas, j’ai vu des gens se mettre en colère contre des publications qui ajoutaient des phrases « … selon les statistiques du ministère de la Santé de Gaza géré par le Hamas », ou « … selon les chiffres publiés par un site Web du gouvernement israélien » ou “…selon [organization], un groupe de défense pro-palestinien. Cela ne signifie pas que des publications mettent en doute ces chiffres, ces statistiques ou ces déclarations ; c’est le signe qu’une publication est transparente avec les lecteurs sur ce qu’elle peut et ne peut pas vérifier de manière indépendante, et d’où proviennent les chiffres de sa publication.

Et à mesure que les circonstances changent, les sources d’information s’adaptent. Prenez les « statistiques du ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas ». Au début de la guerre, des questions ont été soulevées quant à la fiabilité de ces statistiques, d’autant plus que le ministère de la Santé était dirigé par une partie à la guerre. Une grande notoriété erreur de calcul après une explosion dans un hôpital a également rendu les publications un peu plus prudentes quant à la citation de ces chiffres sans contexte plus complet. Après des analyses indépendantes, notamment par La Lancetteet un long historique de chiffres du ministère de la Santé de Gaza correspondant à peu près à ceux de l’ONU lors des guerres passées, plusieurs médias ont détendu cette norme, ou expliqué aux lecteurs pourquoi ils pensent que les chiffres sont fiables.

Ces normes signifient parfois que les publications réputées mettent plus de temps à publier des informations que les utilisateurs de Twitter à les partager. Oui, les agences de presse adorent les scoops et cherchent à être les premières. Mais si tu demandes, Pourquoi la publication X n’a-t-elle pas couvert Y ? Quand vous avez vu Y chose partout sur Twitter ou sur des blogs plus petits, la réponse n’est pas nécessairement : Parce qu’ils s’en moquent. Il se peut très bien que ce soit dû au fait qu’ils effectuent réellement un travail d’enquête, et ne se contentent pas de répéter ce que d’autres ont dit. Et bien faire ce travail prend du temps.

Ces normes ne signifient pas non plus que les publications font toujours les choses correctement. De nombreux médias placent absolument la barre plus haut pour certains groupes que pour d’autres, et pour vérifier ou corroborer certaines affirmations par rapport à d’autres. Les lecteurs et les critiques des médias devraient poser des questions lorsqu’il semble y avoir de l’hypocrisie ou des doubles standards. Mais disposer de normes qui devraient s’appliquer à tous les niveaux est une base nécessaire pour la fiabilité d’un nouveau point de vente.

2. Cette publication vérifie-t-elle les faits ? Est-ce qu’ils se corrigent ?

Les agences de presse responsables doivent s’efforcer de faire les choses correctement et mettre en place des garanties institutionnelles pour y parvenir. Ces garanties incluent les exigences de corroboration et de transparence ci-dessus, ainsi que des niveaux d’éditeurs et de vérificateurs de faits. Dans un média réputé, rien ne passe de la plume du journaliste à la publication sans plusieurs paires d’yeux.

Évidemment, je ne pense pas qu’il soit mauvais d’écrire un bulletin d’opinion sans l’intervention d’un éditeur. C’est mauvais, cependant, lorsque les écrivains ne sont pas transparents avec leurs lecteurs sur ce qu’ils font, et lorsqu’ils prétendent être de purs journalistes alors qu’en réalité, ils écrivent des chroniques d’opinion.

