50 Cent a défendu sa décision de parler publiquement de Sean « Diddy » Combs au fil des ans.

Le rappeur de « Candy Shop », 49 ans, rival de Diddy depuis des années, a parlé des allégations entourant le magnat de la musique, 54 ans, alors qu’il reste en prison en attendant son procès.

50 Cent, dont le vrai nom est Curtis Jackson, a expliqué pourquoi il se moquait souvent de Combs au cours de la dernière décennie.

« Écoutez, j’ai l’impression de faire des choses extrêmement scandaleuses, mais ce n’est pas le cas. C’est vraiment moi qui dis juste ce que je dis depuis 10 ans », a-t-il déclaré. dit aux gens.

« Maintenant, ça devient plus présent dans l’actualité avec les trucs Puffy, mais à part ça, je me dis : ‘Yo, c’est juste mon point de vue parce que je suis resté à l’écart de ces trucs tout le temps, parce que ce n’est pas mon style.’ .’»

Combs a été arrêté et inculpé de trois chefs d’accusation : complot de racket ; trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition ; et le transport pour se livrer à la prostitution. Getty Images

Alors que le duo est en désaccord depuis des années, leur querelle de longue date a repris après les récents problèmes juridiques du rappeur « I’ll Be Missing You ».

En fait, 50 Cent a depuis annoncé qu’il produisait un documentaire Netflix sur la situation intitulé « Diddy Do It ?

Le rappeur de « In Da Club » a qualifié les allégations contre son rival de « troublantes » et a exhorté les téléspectateurs à se rappeler que les actions de Combs ne constituent « pas l’histoire complète du hip-hop et de sa culture ».

Le rappeur, qui a nié toutes les accusations portées contre lui, attend actuellement son procès en prison. REUTERS

La star du hip-hop a déclaré que les bénéfices de la série aideraient à soutenir les survivants d’agression sexuelle.

La nouvelle du documentaire a été révélée après que le producteur de Bad Boy Records a été poursuivi par plusieurs femmes pour agression sexuelle, dont son ex-petite amie, Casandra « Cassie » Ventura.

Combs a ensuite été arrêté le 16 septembre et inculpé de trois chefs d’accusation : complot de racket ; trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition ; et le transport pour se livrer à la prostitution.

Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et reste en prison en attendant son procès après s’être vu refuser la libération sous caution.

La disgrâce de Combs est survenue en novembre 2023 lorsque Cassie l’a poursuivi en justice pour l’avoir violée et maltraitée tout au long de leur relation de 10 ans. Diddy a nié les accusations et ils ont réglé le litige le lendemain.

Les Bad Boy Records organisaient souvent des soirées de stars dans son manoir. ZUMAPRESS.com / MÉGA

Cependant, Combs a été pris dans un mensonge en mai 2024 lorsqu’une vidéo a fait surface du rappeur l’agressant brutalement dans un hôtel en 2016, le forçant à présenter des excuses publiques.

Depuis lors, d’autres ont porté plainte pour agression contre le père de sept enfants, lauréat d’un Grammy.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la ligne d’assistance contre les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.