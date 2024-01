Ce que Jason Kelce signifiait pour les Eagles en tant que coéquipier et joueur

À LA SUITE de la défaite des Eagles de Philadelphie au Super Bowl contre les Chiefs de Kansas City en février – une fois qu’il a vu les confettis rouges et jaunes tomber du ciel, après avoir félicité son frère, Travis, et partagé un long câlin avec sa mère, Donna – Jason Kelce se tenait devant son vestiaire à l’intérieur du State Farm Stadium et a parlé du genre de choses qu’il envisage lorsqu’il envisage de prendre sa retraite.

“Vous essayez de déterminer si vous pensez, premièrement, que vous pouvez encore le faire à un niveau élevé, et deuxièmement, si vous voulez le faire. Je pense que c’est le plus important. C’est une corvée”, a-t-il déclaré.

“Cela devient de plus en plus difficile chaque année. Je suis loin d’être le joueur que j’étais. Jalen Hurts nous fait tous paraître bien meilleurs et rend mon travail beaucoup plus facile. Cela ne fera que disparaître [downhill]et si vous pouvez être responsable envers vos coéquipiers et performer à ce niveau et mentalement si vous avez l’énergie nécessaire pour faire la différence comme je pense être à cet égard, tout cela sera pris en compte.

Il a décidé de recommencer, encouragé par le jeu de son quarterback et espérant pouvoir se tenir au sommet de la montagne – ou plus littéralement, sur les marches du Philadelphia Museum of Art, en tenue complète des Mummers – une fois de plus.

Mais il ne devait pas être. Les Eagles sont sortis lors de la ronde des wild-cards des séries éliminatoires après une défaite sans inspiration 32-9 contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Kelce est devenu ému alors que les dernières secondes s’écoulaient. Lorsqu’il est arrivé aux vestiaires, il a dit à ses coéquipiers qu’il avait joué son dernier match, ont déclaré des sources à Adam Schefter d’ESPN.

L’un des moments les plus emblématiques de Jason Kelce avec les Eagles de Philadelphie s’est produit lors du défilé du Super Bowl 2018, lorsqu’il portait la tenue des Mummers. Photo AP/Alex Brandon

“Si c’était son dernier match, il était l’un des meilleurs coéquipiers que j’ai jamais eu”, a déclaré le plaqueur droit Lane Johnson. “Un gars dont la passion est inégalée. Un gars que j’ai vu Philly essayer de le chasser de la ville. J’ai vu un gars émerger de cela et devenir peut-être le meilleur centre jamais joué.”

Le Temple de la renommée attend presque certainement. Kelce, 36 ans, a participé à sept Pro Bowls en 13 saisons et a été nommé First Team All-Pro pour la sixième fois cette saison – preuve qu’il a joué à un niveau élite jusqu’à son dernier snap. Depuis la fusion de 1970, il est le seul centre à avoir remporté un Super Bowl et à avoir remporté six fois les honneurs All-Pro de la première équipe.

On a peu parlé de son arrivée lorsqu’il a été sélectionné au sixième tour du repêchage de 2011. Un porteur de ballon à Cincinnati qui s’est converti en garde puis en centre, il était sous-dimensionné et éclipsé par les grandes signatures d’agence libre de la “Dream Team” du demi de coin Nnamdi Asomugha, du quart-arrière Vince Young & Co. cette année-là – un groupe qui s’est enflammé. Kelce, quant à lui, a remporté le poste de centre de départ et est devenu un pilier alors même que ses entraîneurs principaux sont passés d’Andy Reid à Chip Kelly en passant par Doug Pederson et Nick Sirianni.

Il a raté un mois après une opération pour une hernie sportive en 2014 et a connu une campagne difficile en 2015 qui a soulevé des questions sur son statut à long terme à Philadelphie. Il a ensuite établi un record de franchise en commençant 156 matchs consécutifs en saison régulière malgré une myriade de blessures.

Photo de Kevin Sabitus/Getty Images

“Non seulement je pense qu’il est l’un des meilleurs joueurs de ligne offensive que j’ai jamais côtoyé – et j’ai côtoyé de bons joueurs de ligne offensive – je pense aussi qu’il est le gars le plus dur que j’ai jamais côtoyé”, Sirianni dit en 2021.

Kelce a contribué à redéfinir sa position, illustrant les avantages de centres plus légers et plus rapides qui peuvent sortir dans l’espace. Parmi les images marquantes de son passage dans la ligue, on le verra en plein sprint à 20 et 30 mètres du terrain, ouvrant la voie et démolissant les secondeurs et les arrières défensifs.

Cela, ajouté à sa connaissance du jeu, a fait de lui l’un des joueurs les plus influents du sport.

L’entraîneur de la ligne offensive Jeff Stoutland est considéré comme l’un des entraîneurs adjoints les plus éminents de la ligue, mais ses coéquipiers décrivent un processus de collaboration entre lui et Kelce au cours de la semaine lorsque les plans de match le long du front sont élaborés. Le plaqueur gauche Jordan Mailata a tenté d’expliquer l’esprit de Kelce de cette façon : il peut regarder une image fixe d’une séquence de jeu et lui donner vie, voyant tous les problèmes qui pourraient survenir et diagnostiquer comment les résoudre, le tout en un instant. Il a été un pré-instantané de résolution de problèmes de niveau supérieur pour une foule de quarts-arrières.

Kelce est devenu une icône locale après la victoire des Eagles au Super Bowl LVII en 2018, lorsqu’il est monté au sommet du musée d’art avec le ventre plein de bière et en costume complet et a aboyé à propos des outsiders et du décompte et a relié l’identité de l’équipe avec le ville.

D’une manière ou d’une autre, cela a atteint une renommée nationale et maintenant internationale, en commençant par le “Kelce Bowl” des Eagles-Chiefs et leur populaire podcast “New Heights”, et en atteignant une autre stratosphère lorsque Travis a commencé à sortir avec l’une des personnes les plus reconnaissables de la planète, Taylor Swift. .

Pourtant, Kelce a conservé ses qualités d’homme ordinaire, arrivant les jours de match en tongs ou en baskets, et se mêlant aux locaux dans les bars, les restaurants et les foires municipales.

Pour Philadelphie, il en fait partie. Pour le monde, il est le frère aîné d’un frère fastueux et glamour. Pour la NFL, il est un grand de tous les temps.

“C’est une légende dans la ville, vraiment dans la ligue”, a déclaré Hurts. “Je ne veux pas lui rendre un mauvais service ni aux choses qu’il a été capable de faire et de surmonter. Son voyage jusqu’à là où il est maintenant n’a pas été facile. Cela a été très, très long pour lui, et chaque année depuis que je suis ici, c’est : « Est-ce que tu vas revenir ?

“Mais il sait combien je l’aime et l’apprécie. Il sait combien j’ai appris de lui. Il aura toujours une place spéciale dans mon cœur.”