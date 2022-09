Ce que Jair Bolsonaro a fait à la forêt amazonienne, en 2 tableaux

La forêt amazonienne est à la croisée des chemins.

Sur un chemin, la déforestation continue de s’accélérer, rapprochant la forêt emblématique d’un point de basculement dangereux et autodestructeur. D’autre part, le gouvernement brésilien renouvelle ses efforts pour protéger l’Amazonie, en conservant une énorme quantité de biodiversité et de carbone.

Ce week-end, les électeurs brésiliens aideront à décider de la direction que prendra la forêt. Dimanche, le pays organise une élection présidentielle et les deux favoris – le président de droite Jair Bolsonaro et l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva – devraient adopter des approches très différentes de l’écosystème le plus aimé du pays.

Les sondages de cette semaine montrent « Lula », comme il est largement connu, avec une large avance. Si ni Bolsonaro ni Lula ne recueillent au moins 50 % des voix dimanche, l’élection se terminera par un second tour fin octobre.

Sous le président Bolsonaro, la déforestation en Amazonie brésilienne a augmenté. Lula, quant à lui, a promis de sévir contre l’exploitation minière illégale et d’aider à maîtriser la perte de forêts, comme il l’a fait il y a dix ans lorsqu’il était président. Une analyse du site Web sur le climat Carbon Brief suggère que si Bolsonaro perd face à Lula, la déforestation annuelle en Amazonie brésilienne pourrait diminuer de près de 90 % d’ici la fin de la décennie.

Amanda Northrop/Vox

“Tout ce que Lula a dit, et même ses antécédents, indiqueraient qu’il va annuler les régressions brutales du régime Bolsonaro”, a déclaré Christian Poirier, directeur de programme au groupe de défense à but non lucratif Amazon Watch, à Vox.

Peu de questions politiques ont des enjeux mondiaux plus importants que la conservation de l’Amazonie. L’abattage de la forêt tropicale érode non seulement un puits de carbone critique, qui aide à aspirer les gaz qui réchauffent la planète hors de l’atmosphère, mais il alimente également le changement climatique. La déforestation en cours pourrait également déclencher une réaction galopante qui pourrait transformer des régions de la forêt tropicale en un écosystème de type savane, privant la forêt de ses nombreux avantages écologiques et merveilles naturelles.

Ce que Bolsonaro a fait à la forêt amazonienne, brièvement expliqué

Le Brésil était autrefois une figure emblématique de la conservation. Pendant une grande partie des deux dernières décennies, la nation a protégé les terres autochtones, réprimé l’exploitation forestière illégale et commencé à surveiller plus attentivement la perte de forêts, ce qui a entraîné un déclin précipité de la déforestation – c’est-à-dire, moins perte de forêt.

En 2004, l’Amazonie a perdu 28 000 kilomètres carrés (environ 7 millions d’acres), mais en 2012, ce chiffre était tombé à seulement 4 600 kilomètres carrés (1,1 million d’acres), selon l’Institut national de recherche spatiale du Brésil, connu sous le nom d’INPE. La destruction est restée relativement faible au cours des années suivantes (bien qu’elle ait remonté après 2012, en partie parce que le Brésil a affaibli une loi qui oblige les propriétaires fonciers privés à protéger une partie de leurs terres).

Puis, en 2019, Jair Bolsonaro est arrivé au pouvoir. Il a supprimé les mesures d’application, réduit les dépenses des agences scientifiques et environnementales, licencié des experts en environnement et poussé à affaiblir les droits fonciers autochtones, entre autres activités en grande partie à l’appui de l’industrie agroalimentaire.

“Nous assistons à un déchirement déchirant de ce succès”, a écrit Frances Seymour, chercheur principal au World Resources Institute, dans un article de blog l’année dernière.

Entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2021 – une période qui chevauche largement les trois premières années de mandat de Bolsonaro – plus de 34 000 km2 (8,4 millions d’acres) ont disparu de l’Amazonie, sans compter les nombreuses pertes causées par les incendies de forêt naturels. C’est une superficie plus grande que l’ensemble de la Belgique et une augmentation de 52 % par rapport aux trois années précédentes.

Amanda Northrop/Vox

“Le gouvernement brésilien s’est pleinement engagé à réduire les taux de déforestation au Brésil, en particulier en Amazonie”, a déclaré un représentant du gouvernement à Vox. Le représentant a souligné comment le ministère de l’environnement a augmenté le budget de l’application au cours des deux dernières années, ajoutant que la déforestation a diminué dans les zones où l’application est permanente.

Brenda Brito, chercheuse au groupe de recherche brésilien Imazon, a déclaré que si le budget du ministère a augmenté de 2020 à 2021, le gouvernement n’en a dépensé qu’une partie. “La quantité réellement utilisée est la plus faible depuis 20 ans”, a-t-elle déclaré. “Si vous avez des fonds mais que vous ne les utilisez pas, c’est une autre démonstration du manque de capacité ou de volonté politique pour lutter contre les crimes environnementaux.” Les fonds internationaux pour lutter contre la déforestation ont également été gelés en 2019 en raison de la perte endémique de forêts sous la surveillance de Bolsonaro, a-t-elle ajouté.

de Bolsonaro Le bureau a transmis la demande de commentaires de Vox au ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Le ministère a pointé Vox vers un groupe de travail gouvernemental, lancé l’été dernier, appelé Guardians of the Biome. Il a été créé pour lutter contre la déforestation illégale, les incendies de forêt et les activités criminelles en Amazonie, a déclaré un représentant de l’agence. Le porte-parole a également déclaré que la déforestation avait diminué entre août 2021 et juillet 2022, par rapport aux 12 mois précédents. (L’INPE n’a pas encore publié de données officielles sur la déforestation pour cette période.)

Indépendamment de ces actions récentes, la destruction a été immense et les conséquences graves : environ 17 % de la forêt amazonienne a maintenant disparu, selon un rapport de 2021. Les scientifiques estiment que si ce nombre atteint 20 à 25 %, certaines parties de la forêt tropicale l’écosystème pourrait s’assécher, menaçant les millions de personnes et d’animaux qui en dépendent.

La plus grande forêt tropicale de la planète, l’Amazonie abrite un assemblage d’espèces vraiment remarquable, dont 14 % des oiseaux du monde et 18 % de ses plantes vasculaires. Beaucoup d’entre eux ne se trouvent nulle part ailleurs.

La perte d’organismes à cause de la déforestation érode des fonctions essentielles, notamment la production d’oxygène et le stockage du carbone, dont nous dépendons tous, et sape les découvertes scientifiques. De nombreux médicaments sont dérivés de plantes amazoniennes, mais seule une fraction des espèces de la forêt a été étudiée.

Ce que Lula signifierait pour l’Amazonie s’il gagne

Icône de la gauche, Lula, qui a récemment purgé une peine de prison pour des accusations de corruption controversées, s’est engagé à protéger l’Amazonie. De manière critique, Marina Silva, une éminente défenseure de l’environnement et ancienne ministre de l’environnement de Lula, l’a soutenu. Cela fait de Lula le candidat le plus “vert” dans le domaine, selon Observatório do Clima, une coalition environnementale au Brésil.

« Il est dommage que le [current] gouvernement a négligé la préservation de l’Amazonie », a déclaré Lula dans une interview à la radio en juin. “Nous devons prendre soin de la forêt et du peuple amazonien.”

Pour montrer qu’il peut réussir, Lula pointe souvent son palmarès. Lorsqu’il est arrivé au pouvoir en 2003, la déforestation en Amazonie brésilienne était à son plus haut niveau depuis huit ans, à plus de 25 000 km2 (6,3 millions d’acres). 2004 était encore pire. “Il a hérité d’une catastrophe environnementale”, a déclaré Poirier.

Ensuite, son administration – en grande partie sous la direction du ministre Silva – a commencé à mettre en œuvre les lois existantes pour protéger l’Amazonie, notamment en appliquant une loi appelée Code forestier et en faisant en sorte que diverses agences gouvernementales travaillent en collaboration pour freiner la perte de forêts, a déclaré Brito.

Comme le montre le graphique ci-dessus, la déforestation a chuté de façon spectaculaire entre 2004 et 2012, et Lula était au pouvoir pendant la majeure partie de cette période. “Recommençons à faire ce que nous faisions”, a déclaré Lula dans l’interview à la radio. “Nous avions réduit la déforestation en Amazonie de 80%.”

Basé en grande partie sur les performances passées de Lula, Brito et d’autres défenseurs de l’environnement affirment que cette élection pourrait marquer un tournant pour l’Amazonie. Cependant, il convient de noter que, même sous Lula, une certaine quantité de déforestation se poursuivra, en partie parce qu’il faudra un certain temps pour renforcer l’application des lois.

La réalité est que la barre est incroyablement basse – n’importe qui est susceptible d’être meilleur pour l’environnement que le président Bolsonaro, selon les défenseurs de l’environnement. Alors que Bolsonaro s’est engagé à mettre fin à la déforestation illégale dans la décennie, on ne peut pas lui faire confiance et il est probable qu’il continuera à ouvrir la forêt à l’agro-industrie s’il est réélu, disent-ils.

“Ce qui s’est passé ces dernières années était vraiment une tragédie”, a déclaré Brito. « Nous avons besoin d’un changement. Lula comprend l’importance de préserver l’Amazonie, car il l’a fait lorsqu’il était président.