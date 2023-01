Ce que j’ai hâte de cuisiner cette année

Bonjour à vous et bonne année. C’est ma première expédition de 2023, et j’ai hâte de cuisiner. J’étais parti pour les vacances, alors je suis entré en janvier rafraîchi à cet égard, ravi d’être dans ma propre cuisine et de feuilleter des recettes comme si j’étais sur une application de rencontres. (Il y a aussi le fait que nous sommes en janvier, la meilleure période de l’année pour rester à la maison.)

Qu’est-ce que je regarde ? Birria de res (et, peut-être plus important, tacos quesabirria). La nouvelle recette de pain aux bananes et aux noix de pécan de Bryan Washington. Gâteau Bundt à la pistache. Soufflés au chocolat. Est-ce l’hiver où je prépare enfin la tarte à la courge musquée et à la fondue de Yotam Ottolenghi avec des piments rouges marinés ? Ou le biryani d’agneau de Tejal Rao ?

Et puis il y a les recettes que j’ai choisies ci-dessous, spécifiquement pour les soirs de semaine et en haut de ma liste de choses à cuisiner. Je vise toujours à vous enthousiasmer autant que moi pour les recettes – alors faites-moi savoir comment je vais et ce que vous aimeriez voir dans les mois à venir. Je suis dearemily@nytimes.com, et j’aime avoir de vos nouvelles.