Ce que j’ai appris sur la démocratie grâce aux films

Ces dernières années, je me suis retrouvé à remettre en question mes hypothèses et à douter de ce que je pensais savoir sur mon pays. Et si les gentils ne gagnent pas toujours? Et si les gens ne trouvent pas un moyen de s’entendre malgré leurs différences? Et si les héros défectueux étaient vraiment les méchants depuis le début? Et si l’arc de l’univers se pliait vers le chaos? Je me demande parfois pourquoi j’ai jamais cru le contraire. Peut-être parce que j’ai vu trop de films, ou peut-être que j’ai mal compris ce que j’ai vu.







Comme beaucoup d’Américains, j’ai eu une éducation cinématographique idiosyncratique, aléatoire et intensive. J’ai appris au moins autant sur la vie américaine de ce que j’ai vu dans les multiplexes et les maisons de réveil, à la télévision de fin de soirée et sur VHS et DVD que je l’ai fait de mes professeurs ou parents. Faire du cinéma n’est pas vraiment un devoir civique, mais cela peut ressembler à un rituel de citoyenneté. Vous savez peut-être que ce que vous regardez n’est pas réel – les historiens et les journalistes sont toujours désireux de signaler les inexactitudes, les omissions et les fabrications flagrantes dans la version hollywoodienne – mais vous pourriez aussi croire que, à un certain niveau, c’est vrai. C’est ainsi que fonctionne la mythologie: pas comme une propagande flagrante, mais comme un ensemble d’histoires qui façonnent nos perceptions de ce qui est juste, bon et naturel.

La seule façon de voir clairement est de regarder à nouveau, même dans un miroir déformé. Ce qui suit n’est pas tant une histoire qu’une clé de la mythologie nationale, un guide de l’imaginaire civique à travers des images animées. C’est forcément à la fois subjectif et collectif, puisque les films, bien que nous les consommions seuls, sont quelque chose que nous avons en commun. Peut-être les seules choses.

Et comme tant d’autres choses dans notre vie commune, ce sont des contradictions, des incohérences et des illusions absolues. Souvent, un seul film tirera dans les deux sens à la fois, offrant des raisons de foi et des motifs de scepticisme dans le même geste.