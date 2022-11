Ce que j’ai appris en prenant des douches froides pendant une année complète

J’ai toujours eu une petite voix bizarre dans la tête.

Ce n’est pas nécessairement un mauvais voix. Ça ne me convainc pas de commettre un meurtre ou de cambrioler des banques. Non, cette voix est surtout pour me faire faire stupide des trucs. Quand j’étais enfant, ça pouvait dire quelque chose comme “je parie que tu ne peux pas courir jusqu’à ce point de l’horizon sans t’arrêter”. Ou “je parie que vous ne pouvez pas faire un backflip de ce rebord précaire”.

Nous avons tous des voix intérieures, mais ma voix “je parie que tu ne peux pas” fait partie de mon maquillage depuis aussi longtemps que je me souvienne. Et, dans l’ensemble, c’est un net positif. Habituellement, cela m’oblige à bien manger et à faire de l’exercice. Aujourd’hui, à 41 ans, je suis plutôt en forme et en bonne santé.

Et c’est en partie grâce à la voix qui, à ce jour, s’élève souvent. Toujours les mêmes…

“Je parie que vous ne pouvez pas courir un marathon” ou “Je parie que vous ne pouvez pas apprendre une deuxième langue” ou “Je parie que vous ne pouvez pas arrêter de boire des boissons gazeuses”. La plupart du temps, la voix est mon amie, mais parfois elle m’égare. Une fois, j’ai fait une expérience de sommeil qui m’a fait exploser l’esprit. C’est probablement la pire chose que la petite voix m’ait dit de faire.

Le deuxième pire ? Douches froides. Permettez-moi de vous dire pourquoi je n’ai pris que des douches froides pendant toute l’année 2022.

C’était la fin de 2021. Ma femme et moi avions de la famille pour Noël. Vingt personnes en tout. Nous nous sommes amusés, nous nous sommes réjouis, mais il y avait des problèmes. Logistique principalement. Ma maison a deux douches. Une douche intérieure – une douche très normale avec eau chaude – et une douche extérieure moins normale qui n’a accès qu’à l’eau froide.

Pour faciliter les choses pour les invités, j’ai commencé à prendre des douches à l’extérieur. Froid douches.

C’était relativement facile au début. Je me suis tenu dans des douches froides pendant cinq minutes à la fois et j’en suis ressorti frissonnant et fier.

La période de Noël est en plein milieu de l’été à Sydney, en Australie, où je vis, donc c’était plutôt bien. Il faisait chaud, souvent plus de 110 degrés Fahrenheit. Parfois, j’allais courir, je devenais tout en sueur et ennuyé et je plongeais simplement dans la douche froide. Un baume, un pur soulagement.

C’est alors que la petite voix m’est venue à l’esprit…

“Hé petit chienneje parie que vous ne pouvez pas faire de douches froides pour le L’année entière…”

Voix stupide de cerveau de crétin

Vous avez probablement entendu parler des « avantages pour la santé » des douches froides. Selon la recherche, il y a plus que quelques bonnes raisons de les prendre.

Une étude rapporte qu’en augmentant la disponibilité des endorphines et d’une autre hormone, la noradrénaline, les douches froides peuvent atténuer les symptômes de la dépression. (Mise en garde évidente ici : je ne crois absolument pas que la dépression puisse être guérie avec de l’eau froide.)

D’autres études ont rapporté système immunitaire booste, amélioration de la récupération physique après l’effort et inflammation réduite. Giovanna Mallucci, professeure de neurosciences et anciennement à l’Institut britannique de recherche sur la démence, affirme avoir trouvé une protéine de “choc froid”présent dans le sang des baigneurs réguliers en hiver, qui pourrait potentiellement ralentir l’apparition de la démence.

Mais pour être parfaitement honnête, aucun de ces avantages rapportés n’était dans mes pensées conscientes lorsque je me suis engagé à prendre des douches froides pendant une année civile complète. J’écoutais simplement la voix.

En tant qu’homme d’âge moyen, accablé par des décennies de masculinité toxique enracinée assimilant le dépassement de la lutte physique et mentale à la force intérieure, j’aime me lancer dans des “défis” ridicules pour le plaisir de le faire. C’est ma personnalité. Je suis trop vieux pour changer maintenant. Quand la voix parle, j’écoute et, presque toujours, j’obéis.

Agrandir l’image Ma douche extérieure bizarre. Où tout a commencé. Mark Serrels / Crumpe

Une partie de moi espérait que les douches froides pourraient m’aider à augmenter mon métabolisme ou à récupérer plus rapidement de l’entraînement (je suis un passionné d’escalade), mais je voulais surtout essayer quelque chose de différent. Avoir quelque chose de nouveau à raconter quand la conversation s’est tarie lors des ramassages scolaires. Je suis un homme superficiel avec des besoins superficiels.

La plupart du temps, je pense qu’il est utile de faire quelque chose de difficile chaque jour pour la pure satisfaction d’avoir accompli cette tâche. C’est un coup de pouce pour l’ego, cela donne le ton et a un effet énergisant qui a le potentiel de se répercuter sur le reste de la journée.

Alors j’ai commencé.

C’était relativement facile au début. D’après mon expérience, la plupart des défis comme celui-ci le sont. Possédé par la psyché d’essayer quelque chose de nouveau, je me suis tenu sous des douches froides pendant cinq minutes à la fois et j’en suis ressorti frissonnant et fier. J’entrai dans la douche comme un fou, me frottant frénétiquement le ventre comme un randonneur hystérique à la recherche de tiques. Je viens de le vider.

Ce qui est devenu plus difficile plus tard était le moudre – m’engager après que mon enthousiasme initial se soit estompé. Imaginez-vous puant, épuisé après une longue journée de travail difficile, vous rappelant soudainement que vous avez besoin d’une douche avant d’aller au lit. C’est alors que la tentation entre en jeu, lorsqu’il semble plus que justifié de faire couler un bain chaud ou de rester debout pendant 15 minutes sous une douche brûlante.

Mais j’ai persisté, souvent au bord des larmes de colère, dans la brèche de l’eau baltique et des parties génitales ratatinées.

Ouais, prends ça. Je t’ai bien montré, espèce de stupide petite voix cérébrale.

Mode facile

J’ai une routine de douche froide rigide que je suis à chaque fois sans faute. Ce n’était pas un processus que j’ai développé consciemment. Il a émergé naturellement dans la boîte de Pétri du mode survie douche froide.

Ça se passe comme ça : j’ouvre la douche. je me mets à poil. Je me tiens devant le froid, pulvérisant de l’eau pendant quelques secondes, réfléchissant à mes choix de vie. À certains égards, c’est le pire: avant de la douche. C’est alors qu’il faut faire le “choix”.

Je fais deux pas en avant. Il n’y a pas de mouillage du visage ou des cheveux à ce stade, juste de la douleur et des grognements inintelligibles pendant environ 20 secondes. Puis je me retourne. C’est toujours la partie la plus difficile. La grande surface plane de mon dos expose le pourcentage le plus élevé de terminaisons nerveuses à l’eau froide. Mais une fois que c’est fait ? Je suis plutôt bon. Je prends le savon, commence à laver. Je me retourne pour laver le savon, tremper ma tête et mes cheveux dedans. Je cuisine. Tout est bon.

Je suppose que l’eau de la douche de mon beau-frère provenait directement des montagnes glacées et enneigées qui nous entouraient.

Malheureusement, j’ai vite découvert que les douches froides australiennes sont en “mode facile”.

C’est lors d’un voyage de travail à New York en mars que j’ai découvert que toutes les eaux froides ne se valent pas. Mon doux corps d’été a été crucifié entre les mains de l’eau glacée hivernale de New York. J’ai été profondément choqué. Je ne pouvais pas croire à quel point il faisait froid. Mais j’ai persisté, pressant maladroitement le gel douche d’hôtel en portion individuelle alors que je courais sur place comme un homme des cavernes confus, essayant d’une manière ou d’une autre de changer ma température interne en quelque chose de supportable.

Plus tard dans l’année, les choses ont empiré.

En octobre, j’ai fait un voyage en famille dans le sud du Chili, où, je suppose, l’eau de la douche de mon beau-frère provenait directement des montagnes glacées et enneigées qui nous entouraient. L’eau au Chili était baltique, au point où j’obtiendrais un gel littéral du cerveau si je restais trop longtemps. Agonie complète.

Agrandir l’image Ce jour-là, je voulais vraiment une douche chaude. Osiel Aquevêque

C’est pendant ce voyage que j’ai été le plus près de relever le défi de l’eau froide.

Nous venions de rentrer d’une expérience unique : escalader le sommet de Villarica, l’un des volcans les plus actifs du Chili. C’était brutal. Il nous a fallu huit heures pour arriver au sommet et environ quatre heures pour redescendre, naviguant dans la neige et la glace tout le temps. Nous étions équipés au maximum, crampons et piolets, et ce fut une véritable lutte pour atteindre le sommet. En descendant, tout le monde a discuté avec impatience de rentrer à la maison et de sauter dans une bonne douche chaude. Mon cœur se serra. Je savais que je serais privé de ce festin thermal bien mérité.

Ma famille a été choquée quand j’ai dit que j’avais toujours l’intention de prendre une douche froide ce soir-là. “Vous pouvez avoir de l’eau chaude cette fois-ci, sûrement”, ont-ils dit.

Mais ils ne connaissaient pas les limites de ma stupidité obstinée. J’avais passé presque un an à faire cette merde stupide, je n’allais pas briser ma séquence parce que je me sentais un peu glacial. Mais je ne peux pas mentir – je doute que ma douche froide cette nuit-là ait duré plus d’une minute. Assez pour se nettoyer et sortir, dans le faux réconfort d’une serviette sèche et d’une tasse de thé fumante.

Mais pourquoi?

La question que je reçois toujours est “pourquoi?” En dehors de “les voix m’ont dit”, je n’ai toujours pas de bonne réponse à cela.

Ai-je ressenti des bénéfices à long terme ? Je ne suis pas sûr. Il s’agit d’une expérience avec une taille d’échantillon de un. Je n’ai pas pris beaucoup de jours de maladie en 2022, mais en dehors de cela, je ne suis pas convaincu que les douches froides aient changé n’importe quoi. Je ne suis pas convaincu qu’ils aident à la récupération, ou guérissent la démence, ou quoi que ce soit d’écrit sur la boîte.

Cela en valait-il la peine? Sûrement pas. Est-ce que je recommanderais de prendre des douches froides ? Non. Pas de problème.

Est-ce que je vais arrêter de prendre des douches froides une fois l’année terminée ? Je ne suis toujours pas sûr. Bizarrement, je pense que je vais continuer.

Suis-je en train de me contredire ici ? Absolument. Mais mes sentiments à propos de cette expérience de douche froide sont complexes, enracinés dans des idées étranges sur le fait d’essayer des choses difficiles et de ne pas abandonner, même s’il n’y a aucune bonne raison d’aller de l’avant. En gros j’ai regardé façon trop d’animés.

Le simple fait est le suivant : je n’ai jamais regretté une seule douche froide. Je me suis toujours senti mieux immédiatement après. Alerte, plus heureux. Certaines personnes ont suggéré que cela aiderait ma peau et rendrait mes cheveux… meilleurs? Plus épais? Plus soyeux ? Je ne sais pas. C’est peut-être mon imagination, mais ma peau semblait plus claire, meilleure, plus douce. Je pense.

Plus important encore, après les douches froides, j’ai toujours eu l’impression d’avoir atteint quelque chose. Je n’ai jamais eu ce sentiment groggy que vous ressentez lorsque vous passez trop de temps sous une douche très chaude. C’était bien d’avoir fait quelque chose de difficile. C’était bien.

À certains égards, les douches froides me rendent heureux. Je pense.

Mais je crois aussi que la volonté est limitée. L’énergie mentale nécessaire pour supporter des douches froides pendant un an aurait-elle rendu plus difficile l’atteinte des autres objectifs moins stupides que je me suis fixés en 2022 ? Est-ce une coïncidence si je [checks notes] pris entre 10 et 12 livres, s’est senti plus anxieux et a fait beaucoup moins d’exercice au cours de la même période ? C’est impossible à dire.

Une partie de moi pense que la résolution que j’ai mise à prendre des douches froides quotidiennes a laissé mes réserves de volonté en défaut, ce qui rend plus difficile de continuer à manger sainement ou à aller au gymnase, quel que soit mon niveau de motivation. Normalement, ce sont des habitudes que je suivais sans poser de questions. Cette année? Pas tellement.

Quoi qu’il en soit, je sais que j’aurai du mal à m’arrêter. À ce stade, prendre des douches froides est une habitude si ancrée que je sais que ma voix intérieure luttera contre le retour à la “normale”. Aussi stupide que cela puisse paraître, les douches chaudes donneront l’impression de tromper la petite voix dans ma tête. Je soupçonne qu’un an pourrait ne pas être suffisant pour ce petit bâtard.

Parce qu’en fin de compte, ces choses se normalisent. Comme arrêter le sucre ou la caféine, prendre des douches froides est difficile, surtout au début, et l’effort nécessaire pour maintenir l’habitude ne disparaît jamais vraiment, mais il s’estompe. C’est beaucoup plus facile maintenant. Les douches froides ne sont plus nécessairement difficiles ; ce qui était autrefois une lutte active n’est que du bruit. Un bourdonnement à basse fréquence que vous remarquerez à peine jusqu’à ce que quelqu’un l’éteigne.

C’est là que j’en suis. Dans un avenir prévisible, je suis un gars de douche froide. Merci, petite voix stupide dans ma tête. Merci pour rien. Et peut-être tout.