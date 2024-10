Ce que j’ai appris en 3 ans d’exécution de Windows 11 sur des PC « non pris en charge »

Et ce ne sont pas les seules subtilités qui sont devenues standard ou quasi-standard sur les ordinateurs portables de milieu de gamme et haut de gamme de nos jours. Nous disposons également d’écrans haute résolution et haute densité ; l’adoption de formats d’écran plus grands comme 16:10 et 3:2, nous donnant plus d’espace d’écran vertical à utiliser ; Chargement USB-C, remplaçant le besoin de briques d’alimentation propriétaires ; et des claviers rétroéclairés !

Le ThinkPad X230 que j’ai acheté n’a pas de clavier rétroéclairé, mais il fait ayez une petite lampe de lecture bizarre à côté de la webcam qui éclaire le clavier pour l’éclairer. C’est plutôt sympa si vous êtes déjà le genre de personne encline à décrire les vieux ordinateurs portables dégueulasse comme « soignés », mais ce n’est pas aussi pratique.

Même si vous mettez de côté les batteries dégradées, gonflées ou cassées et l’usure supplémentaire liée à la portabilité, un ordinateur portable des trois ou quatre dernières années bénéficiera d’une tonne de mises à niveau et de commodités utiles en plus d’une vitesse supplémentaire. Cela ne veut pas dire que les ordinateurs portables plus anciens ne peuvent pas être utiles, car ils peuvent évidemment l’être. Mais c’est aussi un endroit où une mise à niveau peut faire une plus grande différence que la simple prise en charge de Windows 11.

Quelques soucis de sécurité

Certains anciens PC ne répondront jamais aux exigences de sécurité plus strictes de Windows 11, et les fabricants de PC arrêtent souvent de mettre à jour leurs systèmes bien avant que Microsoft n’abandonne le support.

Crédit : Andrew Cunningham

La configuration système requise pour Windows 11 était controversée en partie parce qu’elle se concentrait principalement sur des fonctionnalités de sécurité auparavant obscures telles que les modules TPM 2.0, l’intégrité du code protégé par hyperviseur (HVCI) et le contrôle d’exécution basé sur le mode (MBEC). Un module TPM permet de chiffrer de manière transparente le stockage local de votre PC, entre autrestandis que HVCI aide à isoler les données en mémoire du reste du système d’exploitation pour rendre plus difficile le vol d’éléments par des logiciels malveillants (MBEC n’est qu’une technologie de processeur qui accélère HVCI, ce qui peut entraîner une lourde pénalité en termes de performances sur les systèmes plus anciens). .

Outre ces fonctionnalités de sécurité spécifiques, il existe d’autres problèmes lors de l’utilisation d’anciens PC, certains des mêmes que ceux dont nous avons discuté dans macOS, car Apple a supprimé la prise en charge des Mac Intel. Les correctifs de Microsoft peuvent protéger contre les vulnérabilités de sécurité logicielle dans Windows et peuvent fournir certaines atténuations partielles des vulnérabilités basées sur le micrologiciel, car même les systèmes entièrement corrigés et entièrement pris en charge ne disposeront pas toujours de tous les derniers correctifs du BIOS installés.