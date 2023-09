Ce que j’ai appris de mes patients sur les défis du cancer du poumon inopérable

Par David Mannino, MD, directeur médical et co-fondateur de la COPD Foundation, raconté à Janie McQueen Le cancer du poumon inopérable est un diagnostic difficile à poser ou à recevoir. Cela signifie l’une des deux choses suivantes : votre cancer s’est propagé à un point tel que la chirurgie ne peut pas l’enlever entièrement, ou votre état de santé (généralement lié à vos poumons et/ou à votre cœur) est tel que vous ne pourriez pas le tolérer. une intervention chirurgicale pour retirer une partie de votre poumon (ou tout votre poumon). Mais je pense que les perspectives concernant le cancer du poumon inopérable ont radicalement changé. Il y a environ 20 ans, un diagnostic de cancer du poumon inopérable était quasiment une condamnation à mort. Votre probabilité de vivre plus d’un an était d’environ 5 %. Le cancer du poumon est aujourd’hui très différent de ce qu’il était il y a 20, voire 10 ans. Les taux de survie peuvent désormais être beaucoup plus élevés.

Les patients – et les médecins – peuvent désormais avoir plus d’espoir Parallèlement à l’immunothérapie – un type de thérapie biologique qui utilise votre système immunitaire pour combattre le cancer – nous disposons désormais de thérapies avancées ciblées sur des types spécifiques de cancer du poumon. Lorsque vous en avez, vous avez un bien meilleur taux de survie.

Les thérapies ciblées se concentrent sur les protéines qui contrôlent la croissance et la propagation du cancer. Ces traitements ont vraiment redonné espoir. Le taux de survie relative à un an est désormais supérieur à 50 %. C’est toujours un mauvais diagnostic, mais il n’est pas aussi grave qu’il y a quelques années à peine. Vous pouvez déjouer les pronostics grâce aux nouveaux traitements et à l’amélioration des procédures chirurgicales. Par exemple, la chirurgie est de plus en plus pratiquée grâce à la chirurgie thoracoscopique vidéo-assistée (VATS), une procédure moins invasive que la chirurgie ouverte traditionnelle. Votre chirurgien insère de minuscules outils dans des coupes plus petites, tandis qu’une caméra envoie des images qu’il peut suivre sur un moniteur vidéo. Cela conduit à de meilleures récupérations. C’est incroyable ce qui a été accompli.