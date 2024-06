Ce que Ian Doyle a maintenant entendu sur Liverpool et Goncalo Inacio

Liverpool est fermement à la recherche d’un nouveau défenseur central après le départ de Joel Matip à la fin de son contrat la saison dernière.

La seule question qui reste est de savoir quel nom les Merseysiders donneront la priorité avant l’ouverture de la fenêtre estivale le 14 juin.

Le Les échos L’écrivain en chef de Liverpool, Ian Doyle, a noté des liens avec Willian Pacho et Leny Yoro. Cependant, les deux options présentent leurs propres obstacles.

« Willian Pacho de l’Eintracht Francfort et Leny Yoro de Lille, 18 ans, sont tous deux liés, bien que le premier soit évalué à plus de 50 millions de livres sterling et le second intéresse le Real Madrid », a écrit le journaliste.

Le nom de Goncalo Inacio est apparu à plusieurs reprises dans la rumeur de transfert.

Doyle, cependant, a maintenant noté que le défenseur du Sporting Lisbonne ‘il est entendu qu’il ne figure pas en tête de la liste restreinte.

Liverpool fait face à un compte à rebours avec le transfert d’Inacio

Fabrizio Romano a averti Liverpool que Manchester United n’a pas encore fait des Portugais leur objectif principal pendant qu’ils réfléchissent à l’avenir du rôle de manager.

Cela nous donnera ainsi une brève fenêtre pour prendre la tête de la course à la signature d’Inacio, si nous le souhaitons.

À en juger par la mise à jour de Doyle, cependant, cela semble une éventualité peu probable à ce stade. Même si nous avons effectivement manifesté un certain intérêt grâce à des repérages du footballeur précédemment.

