Ce que Gmail a fait pour envoyer des e-mails

Lorsque Gmail est apparu pour la première fois en 2004, l’idée d’avoir ce qui semblait être un espace de courrier électronique sans fin était révolutionnaire. La plupart des services payants fournissaient quelques mégaoctets d’espace, et voilà que Google promettait un gigaoctet complet (ce qui, à l’époque, semblait énorme) gratuitement. Je suis passé à Gmail en 2005, peu de temps après son introduction (au moins, avril de cette année-là est le premier e-mail que je puisse trouver dans mon premier compte), et je – avec un parcelle des autres utilisateurs – je n’ai pas regardé en arrière depuis.

Depuis deux décennies, Gmail est ma principale application de messagerie et j’ai appris à l’adapter à mes besoins. Par exemple, j’ai créé des règles qui placent automatiquement des étiquettes personnalisées sur les e-mails appropriés (étiquettes telles que Conventions, Livres ou, pendant les premiers mois de la pandémie de covid-19, Masques). J’ajoute immédiatement une étoile à chaque message que je considère comme vital et je pense généralement à les vérifier plus tard. Je « répète » les rappels de factures afin qu’ils réapparaissent une semaine avant leur échéance. Et j’essaie de suivre toutes les nouvelles fonctionnalités (et je me suis royalement énervé contre Google pour avoir mis fin à son application Inbox cool).

Au fil des années, cependant, Gmail a ajouté une pléthore de fonctionnalités qu’il présente comme des « améliorations », mais dont certaines me semblent irritantes. Sa fonction de saisie semi-automatique, par exemple, suggère des mots ou des phrases que vous pouvez utiliser dans les e-mails au fur et à mesure que vous tapez, ce qui, je suppose, peut être utile mais je trouve souvent que c’est une douleur dans le cou, car le langage proposé interrompt le fil de mes pensées. Pire encore, il recherche des publicités pour des choses dont je n’aurai jamais besoin et les place en haut de ma liste de diffusion. (Et non, Google, je n’ai pas l’intention de « personnaliser » mon compte.) Plus récemment, je pourrais me passer des suggestions constantes selon lesquelles j’essaie les fonctionnalités d’IA de Google alors que je suis parfaitement capable d’écrire mes propres e-mails, merci beaucoup.

Pourtant, la dernière fois que j’ai regardé, j’avais huit comptes Gmail : deux comptes personnels que j’utilise actuellement pour la plupart de mes e-mails ; un compte professionnel pour Le bord; un compte que j’utilise pour tester les applications ; trois comptes que j’ai créés en tant que freelance pour des entreprises pour lesquelles je ne travaille plus ; et un qui – eh bien, j’oublie pourquoi j’ai créé celui-là. (Et cela n’inclut pas trois que j’ai récemment supprimés après avoir écrit un article sur la façon de retrouver des comptes anciens et oubliés.)

Mais comme je l’ai mentionné, je commuté à Gmail en 2005 – ce qui signifie que j’utilise le courrier électronique bien avant cela. (je me souviens encore mon adresse CompuServe d’origine de la fin des années 1980, qui n’était qu’une série de chiffres divisés par une virgule.) Sur une étagère de mon bureau, j’ai plusieurs vieux disques durs, la plupart remplis de fichiers et d’e-mails à moitié oubliés qui attendent d’être redécouverts. Ces e-mails ne sont pas dans Gmail. Ils ne sont pas du tout dans le cloud. Les seules personnes qui en ont une copie sont mes correspondants et moi-même – en d’autres termes, une communication en tête-à-tête réellement privée. Un jour, quand j’aurai le temps, je pourrai les récupérer, les lire et décider si je veux les garder. Et à moins que je ne le choisisse, personne – ou rien – ne peut les lire, les rechercher ou les gratter.

Il était une fois, avant le nuage

À l’époque sombre d’avant Gmail, Yahoo Mail et d’autres applications gratuites basées sur le cloud, la plupart des e-mails étaient transmis via des services payants ou à l’intérieur de jardins clos. Dans le premier cas, vous payiez un fournisseur de services pour un compte de messagerie et téléchargiez votre courrier électronique dans une application qui ne vivait que sur votre ordinateur – une application portant un nom comme Pine, Eudora, Pegasus Mail ou Thunderbird.

Pour la plupart, personne ne parcourait vos e-mails pour savoir la dernière fois que vous aviez acheté des chaussures, si vous recherchiez une assurance automobile ou si vous aviez récemment acheté des cadeaux pour le nouveau bébé d’un parent. Personne ne prenait ces informations pour les vendre à des fournisseurs afin qu’ils puissent déposer des annonces dans vos listes de diffusion ou vous surprendre avec des messages promotionnels supplémentaires. Votre e-mail vivait uniquement sur votre ordinateur. Une fois téléchargé et effacé du serveur, il ne vous appartenait plus que de le sauvegarder, de l’effacer ou de le perdre.

Mais ce que tu as fait pas avoir était une quantité d’espace apparemment illimitée. En fait, c’était une bonne idée de configurer votre application de messagerie pour qu’elle supprime automatiquement l’e-mail du serveur dès qu’il était téléchargé sur votre ordinateur. Pourquoi? Parce que votre service fournissait une quantité spécifique de stockage, et si vous laissiez les e-mails s’accumuler, cette allocation d’espace atteindrait inévitablement son maximum, ce que vous avez fait pas veux que cela se produise. (Comme lorsque j’ai configuré « temporairement » le serveur pour qu’il ne soit pas supprimé après le téléchargement et que j’ai oublié de le modifier à nouveau ; après un mois, j’ai commencé à recevoir des appels téléphoniques de personnes dont les e-mails m’avaient été renvoyés.)

Était-ce une mauvaise chose ? Pas nécessairement. Parce que si vous êtes un collectionneur comme moi, c’est un excellent moyen de contrôler cette tendance. Sans oublier qu’il encourageait les décisions immédiates sur ce qui valait la peine d’être sauvé et ce qui ne l’était pas, plutôt que de le laisser reposer dans ce qui équivalait à un sous-sol virtuel, pour être réexaminé un jour.

D’autre part…

Il y a bien sûr des raisons pour lesquelles Gmail et d’autres services de messagerie basés sur le cloud ont si bien fonctionné, même en dehors de l’augmentation de la quantité de stockage. La facilité d’accès est un facteur majeur. Avoir plusieurs années d’e-mails disponibles à convoquer à tout moment est vraiment pratique.

Par exemple, inspiré par l’écriture de cet article, j’ai commencé à parcourir certains des courriels que j’avais échangés avec ma mère, décédée en décembre dernier, et j’en ai immédiatement trouvé un datant de 2016 dans lequel elle demandait comment un document pouvait lui être faxé à l’aide de son imprimante. Ma réponse à l’époque :

Cela étant dit, si j’avais le choix, je demanderais aux gens d’envoyer des documents par courrier électronique plutôt que par fax. C’est non seulement beaucoup plus simple, mais cela signifie que nous avons toujours une copie dans votre courrier électronique que nous pouvons rechercher si la copie imprimée est égarée.

C’est ainsi que je peux actuellement trouver rapidement des e-mails d’amis, de famille et de collègues concernant des réunions à venir, des voyages déjà effectués ou ce livre que j’ai promis de prêter à quelqu’un il y a de nombreuses années. (Sans oublier qu’à l’époque, il aurait fallu des heures d’explications et de frustration pour essayer de parler à ma mère du processus d’utilisation de son imprimante pour recevoir un fax.)

Il y a d’autres emails de et vers elle qui ont un contenu plus émotionnel et que je suis très heureux de pouvoir revisiter. (Et oui, je m’assure également d’avoir sauvegardé mon compte Gmail, juste au cas où.) Si je voulais rechercher les e-mails de mon père, je devrais commencer à parcourir certains de ces disques durs sur mon étagère. – parce qu’il est décédé en 2001, et donc tous les courriels que nous avons échangés sont là. Quelque part.

Ainsi, même si je me souviens parfois de la façon dont je gérais mes e-mails avant Gmail, je dois admettre que rechercher les e-mails de ma mère prenait peut-être deux minutes ; trouver le disque dur contenant les e-mails de mon père, le connecter et faire une recherche prendrait un certain temps parcelle plus long. En fait, une fois que j’ai trouvé ses messages, ne serait-il pas logique de les télécharger sur le stockage cloud afin de les rendre plus accessibles aux autres membres de la famille, même si cela les rendra également moins privés ? C’est un dilemme.

Certains de mes pairs – ceux qui se souviennent également d’une époque antérieure à Gmail – se moqueront probablement de l’idée que, ne serait-ce qu’une seconde, je voudrais revenir à l’état actuel des choses. Mais je ne peux m’empêcher de jeter un coup d’œil de temps en temps à cette étagère de mon bureau et de me demander quels trésors recèlent ces disques durs – des trésors que Google, Apple ou l’un des autres fournisseurs de messagerie cloud actuels ne verront jamais. Ils sont et resteront à moi seul.