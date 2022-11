Ce que Gigi Hadid pense de sa fille rencontrant Leonardo DiCaprio Mopays.com

Voir la galerie





Gigi Hadid27 ans, n’est pas encore prête à présenter son beau de près d’un mois, Leonardo DiCaprio47 ans, à sa fille de 2 ans Khaï, a déclaré EXCLUSIVEMENT une personne proche du superbe mannequin à HollywoodLife. “Gigi apprend toujours à connaître Leo, donc le présenter à sa fille n’est pas quelque chose qu’elle envisage pour le moment. En fait, ce n’est même pas sur son radar », ont-ils noté. “Gigi a une carrière qui bat son plein, mais être la mère de Khai passe avant tout à tout moment. Bien que Gigi soit à nouveau célibataire, elle n’est pas sur le point de présenter à tous ceux qu’elle rencontre sa petite fille.

L’initié a poursuivi en expliquant que présenter Leo à Khai pour le moment n’est “tout simplement pas une option”. Ils ont ajouté: “Gigi a l’impression qu’elle devrait être très sérieuse avec quelqu’un avant même d’envisager d’amener quelqu’un autour de sa fille. Elle est extrêmement protectrice envers Khai. Être maman a complètement changé la perspective de Gigi en matière de rencontres. Il ne s’agit plus seulement d’elle. Elle a un enfant, et ce bébé passe avant tout le monde à ses yeux.

Un deuxième initié a confirmé HL EXCLUSIVEMENT que Gigi et les Titanesque La star a passé du temps ensemble à une fête d’Halloween ce week-end à New York, mais cela ne veut pas dire que le mannequin est prêt à baisser la garde. “La vie de Gigi est très compartimentée, elle ne ramène aucun mec à la maison pour rencontrer sa fille, y compris Leo. Elle s’amuse à explorer le célibat et à apprendre à connaître Leo petit à petit, mais elle n’est pas pressée de devenir sérieuse », ont-ils déclaré. «Elle se sent très autonome en tant que femme célibataire et ne veut pas que cela change de sitôt. Ce n’est un secret pour personne qu’elle et Leo ont passé du temps ensemble, il est donc logique qu’ils soient à la même fête, mais pour ce qui est de passer au niveau supérieur, cela va prendre beaucoup de temps avant qu’elle ne soit ouverte à cela.

Une source proche de Gigi a également confié HollywoodLa Vie en septembre qu’elle n’est pas pressée de se lancer dans une relation sérieuse. “Leo s’intéresse clairement à Gigi, il la poursuit, mais elle la joue très cool parce que sortir ensemble n’est tout simplement pas une priorité pour elle en ce moment, entre sa fille et tout ce qu’elle a à faire avec le travail, elle a les mains pleines “, ont-ils divulgué peu de temps après l’annonce de leur romance.

“Les gens n’arrêtent pas de lui dire à quel point il est pris et elle n’est pas complètement fermée à l’idée de sortir avec lui, mais ce n’est tout simplement pas là où elle en est pour le moment”, ont-ils ajouté. “Elle apprécie son amitié et apprend à mieux le connaître pour le moment.”

Comme HollywoodLa VieComme l’a mentionné l’initié, Gigi est super protectrice envers Khai et n’a partagé sa photo sur Instagram qu’une poignée de fois. Quand elle le fait, elle s’assure de bloquer son visage, comme on le voit dans le carrousel ci-dessus. Gigi a accueilli Khai dans le monde en 2020 avec son ex Zayn Malik29. Le couple est sorti ensemble pendant six ans dans une relation récurrente, mais s’est terminée pour de bon après que Zayn aurait eu une altercation physique avec la mère de Gigi, Yolanda Hadiden octobre 2021.