Ce que Gavin Newsom peut apprendre de la Chine sur le changement climatique

Le gouverneur Gavin Newsom a mis en lumière la politique climatique de la Californie dans son discours aux Nations Unies le mois dernier. Mais quand il se dirige vers la Chine Pour rencontrer des responsables sur le même sujet ce mois-ci, il devrait autant écouter que parler.

La Californie montre depuis longtemps l’exemple en matière d’environnement, et les principaux pollueurs du monde, dont la Chine, se tournent vers le Golden State pour trouver des idées sur la réduction de la pollution atmosphérique et l’augmentation de la production d’énergie propre. Et la Californie a un « plan d’action climatique de premier plan au monde » pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2045.

Dans le même temps, la Californie a vu sa position de leader en matière d’énergie solaire, de construction économe en énergie et de stabilité du marché de l’assurance habitation s’effondrer. Newsom aime dire que « l’avenir se passe ici d’abord », mais ce serait une erreur de sa part de se concentrer exclusivement sur ce que la Chine a à apprendre de la Californie. Pour que la Californie continue de jouer un rôle de leader mondial sur cette question, Newsom doit apprendre de la Chine.

À l’insu de la plupart des Américains, la Chine a accompli quelque chose de vraiment remarquable en matière d’énergie propre et de transports au cours de la dernière décennie, en les déployant à une échelle stupéfiante. Selon un évaluation « La Chine produit aujourd’hui suffisamment d’électricité à partir de sources propres pour alimenter l’Allemagne. six fois, contre deux fois il y a dix ans. Et dans quelques années seulement, sa production d’énergie propre équivaudra à la consommation totale d’électricité des États-Unis. Si la Chine reste bien trop dépendante des centrales électriques au charbon, cela n’a pas empêché l’explosion de son secteur des énergies renouvelables.

Lors d’une récente visite à Pékin, ma première depuis la pandémie, j’ai vu le paysage des véhicules électriques complètement transformé. La flotte de taxis urbains était devenue presque entièrement électrique et des véhicules zéro émission d’une myriade de marques (pour la plupart chinoises) étaient partout. Depuis l’année dernière, les conducteurs chinois ont acheté un total cumulé de 13,8 millions de véhicules électriquesavec des ventes en 2022 représentant 29 % de toutes les ventes automobiles en Chine.

C’est bien devant les États-Unis, où les véhicules électriques ne représentaient que 8 % des ventes en 2022. La Californie a fait bien mieux, avec des véhicules électriques représentant seulement 8 % des ventes. 24,3% de voitures vendues au premier semestre de cette année. Mais nous pourrions encore apprendre de la Chine sur ce front, surtout compte tenu de l’objectif de Newsom d’éliminer progressivement les ventes de nouveaux véhicules à essence d’ici 2035.

Alors, que devrait écouter Newsom ? Les ambitions climatiques de la Californie ne seront satisfaites qu’en déployant des énergies et des transports propres à une échelle sans précédent, et la Chine a beaucoup à offrir dans ce domaine. Une politique industrielle forte et un soutien fiscal aux énergies renouvelables, associés à des objectifs toujours plus ambitieux en matière de déploiement d’énergies propres, ont amené le pays à ce point. La Chine est également un leader mondial en matière de production d’énergie éolienne offshore, un domaine que Newsom a cherché à mettre en avant en Californie.

En outre, la Chine a mis en place diverses incitations pour les consommateurs et renforcé les réglementations qui rendent les véhicules électriques plus faciles à acheter et à conduire que les véhicules énergivores. Toutes les approches du gouvernement chinois ne seront pas acceptables en Californie, mais beaucoup le seront.

Non pas que la Chine ne puisse pas non plus apprendre de la Californie : malgré son succès rapide dans le déploiement de technologies d’énergie propre, la Chine a encore un long chemin à parcourir pour atteindre son propre objectif de neutralité carbone d’ici 2060. Newsom ferait bien de rechercher des opportunités de collaboration dans ce domaine. domaines dans lesquels la Californie prévoit d’avancer de manière agressive, notamment l’atténuation des émissions de méthane, l’efficacité énergétique, la décarbonisation industrielle, le développement de l’hydrogène, le plafonnement et l’échange et l’adaptation au climat.

L’atténuation des émissions de méthane devrait constituer un domaine de coopération particulièrement riche. Le méthane est un gaz à effet de serre 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Et bien que les émissions de méthane soient une priorité particulière de l’administration Biden, Washington est limité dans sa propre capacité à travailler avec Pékin sur le climat ou sur toute autre question pour des raisons politiques.

Newsom a annoncé un nouveau Initiative infranationale d’action contre le méthane le mois dernier, visant à inciter les États et les provinces du monde entier à s’engager à réduire les émissions de gaz. La Chine était visiblement absente parmi les signataires fondateurs et constitue sans aucun doute une cible privilégiée pour Newsom. Gagner un quelconque engagement visant à atténuer les émissions de méthane des mines de charbon chinoises abandonnées serait une façon pour Pékin de répondre aux critiques internationales concernant sa dépendance à l’égard de combustibles fossiles polluants. La Californie, quant à elle, a ses propres problèmes d’atténuation des émissions de méthane qui ne peuvent être résolus que par la coopération internationale.

Le meilleur résultat d’une collaboration continue sur le climat entre la Californie et la Chine serait peut-être que chacun incite l’autre à faire mieux en matière de méthane et d’autres problèmes climatiques. Sur ce sujet, chaque État et chaque pays a des marges de progrès et des raisons de le faire rapidement.

Alex Wang est codirecteur de l’Institut Emmett sur le changement climatique et l’environnement et professeur de droit à la faculté de droit de l’UCLA.