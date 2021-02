Ce que Frances McDormand donnerait (et ne donnerait pas) à ‘Nomadland’

C’était un jour de février si couvert que midi ressemblait à la tombée de la nuit, et Frances McDormand se sentit un peu secouée. Elle me l’a dit alors que nous déambulions dans la rue principale de la petite ville côtière où elle vit, un endroit modeste et caché si loin d’Hollywood que les projecteurs de studio auraient du mal à le trouver. Pourtant, quelqu’un avait réussi. Plus tôt dans la journée, le téléphone a sonné chez McDormand, et même si elle n’a pas reconnu l’homme à l’autre bout, il savait certainement qui elle était. Quand l’appelant lui a dit qu’il regardait « Trois panneaux d’affichage à l’extérieur d’Ebbing, Missouri,”Le film de 2017 dans lequel elle joue une mère vengeresse nommée Mildred, McDormand a réalisé qu’elle était au téléphone avec un fan qui avait retrouvé sa ligne fixe non cotée. «C’était le premier appel effrayant que j’ai reçu en 16 ans ici», m’a-t-elle dit. Bien qu’elle ait raccroché tout de suite, McDormand se demandait maintenant ce qu’elle aurait pu lui demander: «OK, quelle partie regardais-tu? La scène où J’ai jeté le cocktail Molotov au poste de police?« Peut-être que le fan avait espéré parler avec la juste Mildred, qui harangue les prêtres et les flics et lance des bombes incendiaires dans la poursuite de la justice. Au lieu de cela, il a rejoint Frances McDormand, une femme de 63 ans qui discute avec tous ceux qu’elle croise dans sa petite ville, n’aime pas se considérer comme célèbre et a remporté deux Oscars.

C’est la chose délicate dans la façon dont McDormand incarne ses personnages de manière persuasive: vous pensez savoir sa parce que tu es certain de savoir leur. Que ce soit la gentillesse Marge de « Fargo, « Tetchy Olive de »Olive Kitteridge, « Ou Jane bohème dans »Laurel Canyon», McDormand se spécialise dans le jeu des femmes ayant une vision du monde. Vous pouvez dire tout de suite ce qu’ils aiment et n’aiment pas, avec qui ils seraient amis et avec qui ils ne supportent pas. Comme elle accorde rarement des interviews, la plupart des gens ne voient que le vrai McDormand flamboyer une séquence iconoclaste à travers des récompenses télévisées, où elle est nue au lieu de Botox portait une fois sa propre veste en jean au lieu de la couture empruntée. (À Hollywood, cette légère non-conformité équivaut à une déclaration de guerre.) McDormand est très sceptique quant à toute cérémonie où les acteurs sont faits comme des glamour glamour, et quand son mari, le cinéaste Joel Coen, a été une fois invité à produire les Oscars aux côtés de son frère, Ethan, McDormand a suggéré de mettre la télédiffusion à Coney Island, ce qui aurait forcé les glitterati hollywoodiens à se mêler à l’émission de monstres. Cette irrévérence est le trait le plus attachant de McDormand: le jour de notre rencontre, elle s’est enfoncée dans un magasin d’alcools pour satisfaire son envie de Fritos – «Vous savez qu’ils sont bon, droit? » taquina-t-elle – et avant de nous asseoir ensemble sur un mur de béton près de la côte, McDormand grimpa dessus et utilisa la longueur de son corps évasé pour mesurer une distance appropriée à une pandémie entre nous. Elle fait un effort concerté pour ne pas se traiter comme une précieuse star de cinéma dans l’espoir que vous ne le ferez pas non plus. C’est pourquoi elle habite là où elle habite et pourquoi, perchée sur le mur en face de moi dans une doudoune olive, elle m’a demandé de ne pas divulguer le nom de sa ville. Mis à part l’appel téléphonique de ce matin, «je peux vivre ma vie plus authentique ici», dit-elle, «et je n’ai pas à prétendre être quelqu’un d’autre.

Elle fit un signe de tête en direction de la plage, où une poignée de personnes gambadaient avec leurs chiens et leurs planches de surf. «Cela ne me dérange pas d’être leur star de cinéma », dit-elle. «Je ne vais tout simplement pas être à toi.»

TOUJOURS, LA LIGNE ENTRE McDORMAND et ses personnages ne feront que devenir plus flous avec la sortie de son nouveau film intime, «Nomadland». Dans ce drame tacheté de coucher de soleil de la réalisatrice Chloé Zhao, McDormand incarne Fern, une veuve qui emballe ses affaires dans une camionnette et se joint à une tribu de travailleurs itinérants plus âgés pour passer leurs années d’or à des petits boulots dans tout l’Ouest américain. «Nomadland» exigerait finalement plus de cette star privée qu’elle n’est habituée à donner, mais lorsque McDormand a rencontré Zhao pour la première fois au début de 2018, elle était surtout curieuse de savoir ce que la réalisatrice émergente penserait d’elle: «J’étais comme , ‘Mec, je veux juste être pertinent. Pensez-vous que je suis pertinent? » C’est peut-être un aveu surprenant pour une femme qui était alors sur le point de remporter son deuxième Oscar, pour «Three Billboards», mais McDormand venait d’entrer dans la soixantaine et craignait que de bonnes opportunités ne se révèlent plus difficiles à trouver. Même avant cela, la plupart de ses rôles les plus connus avaient nécessité une certaine agitation pour être obtenus, ce qui explique en partie pourquoi McDormand est récemment devenu producteur. «Notre industrie est une industrie tellement âgiste», m’a dit Zhao par téléphone. « Quelqu’un comme Frances McDormand qui est tellement authentiquement elle-même, qui n’a pas essayé d’effacer ces lignes sur son visage ou de les couvrir pour s’intégrer dans l’industrie – pour moi, elle sera pertinente pour toujours. » Et c’était exactement ce moi authentique qui intriguait Zhao. Dans ses films précédents, «The Rider» et «Songs My Brothers Taught Me», Zhao avait choisi des non-professionnels et leur avait construit des arcs de personnages inspirés de leurs expériences réelles. «Nomadland», basé sur un livre non fictif de Jessica Bruder, lui offrirait la même opportunité: les vrais nomades du livre de Bruder, comme Linda May et Swankie, étaient incités à jouer des rôles de soutien essentiels dans le film.