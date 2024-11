Ce que Four Seasons Total Landscaping signifiait pour la politique américaine

Jusqu’au matin du 7 novembre 2020, Four Seasons Total Landscaping n’était qu’une petite entreprise parmi d’autres au large de l’Interstate 95, à l’extrême nord-est de Philadelphie. Sans l’incompétence du personnel de campagne du président Trump de l’époque, l’entreprise serait restée aussi anonyme que les ateliers de carrosserie automobile et les magasins d’encaissement de chèques voisins.

Mais l’entreprise a gagné une place improbable dans les livres d’histoire lorsque l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, a organisé une conférence de presse bizarre sur la propriété – juste au moment où les chaînes de télévision commençaient à déclencher l’élection de Joe Biden. Debout devant un garage en parpaings verts tapissé de pancartes Trump-Pence, un tuyau d’arrosage jaune vif à portée de main, le maire autrefois vénéré de New York a annoncé son intention d’intenter des poursuites dans plusieurs États et a peint Philadelphie, un bastion démocrate dans un un État charnière, un repaire de corruption où l’élection était volée à Trump en plein jour.

Il a notamment affirmé que des personnes décédées depuis longtemps, comme le grand boxeur Joe Frazier – décédé en 2011 – continuaient de voter dans la ville. En réalité, la pandémie avait entraîné une recrudescence du vote par correspondance, notamment chez les démocrates. Ainsi, à mesure que des millions de bulletins de vote étaient méthodiquement comptés, ce qui semblait être une avance pour Trump s’est progressivement érodé. Environ 30 minutes après le début de ses divagations, Giuliani a été informé que la course avait été annoncée pour Biden.

Tout dans l’événement était difficile à croire, surtout le lieu. Pourquoi la campagne Trump avait-elle choisi un terrain industriel poussiéreux dans un coin crasseux de Philadelphie pour cette grave annonce ? Assurément, cela devait avoir lieu à le Quatre saisons ? Comme à l’hôtel ?

Les éléments de preuve ont mis en évidence des problèmes de communication au cours de la campagne. Plus tôt dans la matinée, Trump avait tweeté : « Conférence de presse des avocats au Four Seasons, Philadelphie. 11 heures du matin », faisant apparemment référence à l’hébergement de luxe du centre-ville. Mais il a rapidement supprimé le message et publié un tweet révisé à 9h45 : « Grande conférence de presse aujourd’hui à Philadelphie au Four Seasons Total Landscaping – 11h30 ! » La confusion a déclenché une vague de blagues sur les réseaux sociaux et a même incité l’hôtel Four Seasons à publier un avis. tweeter : « Pour clarifier, la conférence de presse du président Trump n’aura PAS lieu au Four Seasons Hotel Philadelphia. Il aura lieu au Four Seasons Total Landscaping – aucun rapport avec l’hôtel.

À ce jour, la question de savoir comment la conférence de presse s’est terminée là où elle s’est déroulée, à deux pas de la librairie pour adultes Fantasy Island et du crématorium de Delaware Valley, reste l’un des grands mystères de l’histoire américaine, avec la localisation de Jimmy Hoffa. (Puis-je suggérer de chercher au nord-est de Philadelphie, juste à côté de la I-95 ?) Beaucoup ont supposé que la réservation était une erreur commise par un employé avancé épuisé qui avait appelé le mauvais Four Seasons. Mais selon les rapports de l’époque, la campagne avait intentionnellement réservé Four Seasons Total Landscaping en raison de sa proximité avec l’I-95. Trump a entendu les mots « Four Seasons » et a supposé qu’il s’agissait de l’hôtel – ce qui, pour être honnête, était une conclusion logique.

Au cours des jours suivants, les propriétaires de Four Seasons Total Landscaping ont accompli leur devoir patriotique et ont profité de leur notoriété temporaire en vendant des souvenirs pour commémorer le fiasco ; Pour les détracteurs de Trump, la débâcle incarnait l’incompétence clownesque qui avait défini sa présidence.

Mais avec le temps, l’événement est devenu moins drôle. En tant que phénomène viral, il a été éclipsé par un autre moment de ce samedi – l’appel téléphonique au cours duquel la vice-présidente Kamala Harris, portant des vêtements d’entraînement, des lunettes de soleil et une queue de cheval en désordre, a proclamé « Nous l’avons fait, Joe ! », sa voix tendue avec l’excitation et l’épuisement, après le déclenchement des élections pour Biden. Mais ce sont les illusions et les mensonges exposés lors de la conférence de presse de Giuliani qui ont façonné le plus puissamment la culture politique américaine. Les appels à « arrêter le décompte ! » a finalement conduit à l’insurrection au Capitole le 6 janvier 2021, et les doutes que Trump a implantés dans l’esprit de ses partisans se sont depuis transformés en croyance : près de 70 % des républicains pensent que la victoire de Biden en 2020 était illégitime.

Rétrospectivement, c’est ce samedi-là que les calendriers des deux Amériques ont véritablement commencé à diverger. La vidéo, filmée par le mari de Harris, Doug Emhoff, frappe par son caractère normal. Voici une femme d’âge moyen, fraîchement sortie d’une course, tenant nonchalamment une paire d’écouteurs à la main pendant qu’elle passait un appel professionnel important. Cela a inspiré une multitude de parodies TikTok, de tasses souvenirs et de messages plaisantins commémorant des réalisations bien moins impressionnantes que la victoire à la Maison Blanche. En revanche, la conférence de presse de Four Seasons Total Landscaping ressemblait à un portail vers une dimension bizarre où Joe Frazier était toujours en vie et Trump avait remporté les élections.

Cette semaine – on l’espère – nous saurons quel camp pourra proclamer la victoire en 2024. À moins d’un nouvel incident de la campagne Trump, il est peu probable que Four Seasons Total Landscaping joue un rôle central. Mais nous vivons sans doute encore le rêve fébrile qu’il a déclenché.