Ce que font Salah, Haaland et Benzema

La Coupe du monde 2022 nous a donné la chance de voir certaines des plus grandes stars du football se produire sur la plus grande scène que le football international ait à offrir.

Cependant, avec de nombreuses nations qui n’ont pas eu la chance de concourir et que certains joueurs se sont blessés à l’approche du tournoi, il y a aussi une pléiade de joueurs de renom qui, malheureusement, ne seront pas sur le terrain au Qatar.

Et tous ces managers et entraîneurs de clubs d’élite ont bénéficié d’une pause unique à la mi-saison à un moment où leurs campagnes nationales et européennes battaient généralement leur plein.

Heureusement, beaucoup d’entre eux ont trouvé d’autres moyens de passer le temps jusqu’à ce que leurs collègues reviennent les rejoindre plus tard ce mois-ci, avec des personnalités comme Mohamed Salah, Erling Haaland et Karim Benzema offrant tous un aperçu de leurs itinéraires hivernaux sans Coupe du monde via les réseaux sociaux. .

Stars qui ne se sont pas qualifiées/sélectionnées pour la Coupe du monde

Mohamed Salah

Salah a joué 88 minutes pour l’Égypte lors d’un match amical d’avant la Coupe du monde contre la Belgique avant de s’envoler avec sa famille pour une pause de mi-saison au soleil.

L’attaquant de 30 ans a également trouvé le temps de retrouver son coéquipier national Tarek Hamed pour discuter sur le canapé. Le voyage en valait la peine juste pour le milieu de terrain de Zamalek qui l’appelait “le meilleur des meilleurs” dans les réponses.

Salah s’est ensuite rendu aux Émirats arabes unis, où il a donné le coup d’envoi en remportant le prestigieux prix du joueur de l’année des fans de TikTok lors de la cérémonie du Dubai Globe Soccer. Il sera bientôt de retour aux Émirats arabes unis pour l’excursion d’entraînement par temps chaud de Liverpool à Dubaï, un voyage de 12 jours qui comprendra des matchs contre Lyon (11 décembre) et l’AC Milan (16 décembre).

Erling Haaland

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a accordé à tous ses joueurs une pause de trois semaines avant qu’ils ne se retrouvent à Abu Dhabi le 5 décembre, et il a déclaré le mois dernier qu’il espérait que son attaquant vedette resterait en forme tout en visitant sa maison de vacances en Espagne.

“Il sera à Marbella, bien sûr, et en Norvège”, a déclaré Guardiola. “Il sera parfait dans la seconde moitié de la saison en fonction de son comportement à Marbella. Il jouera au golf, avec un peu de chance, ne mangera pas et ne boira pas trop et reviendra en pleine forme pour la seconde moitié de la ligue.

Haaland a gardé les choses très discrètes et professionnelles sur les réseaux sociaux, ce qui est un mauvais signe pour les fans du leader de la Premier League, Arsenal, qui espèrent que le Norvégien avide de buts se laissera aller pendant sa pause.

David Alaba

L’Autriche n’ayant pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde, le défenseur du Real Madrid David Alaba s’est envolé pour les Maldives pour se reposer et récupérer – regardant chaque pouce du footballeur professionnel en vacances alors qu’il posait sur la plage dans ses fils les plus pointus.

Zlatan Ibrahimovic

🏅 2022 @Globe_Soccer Récompenses 🏅 Encore une autre distinction personnelle pour @Ibra_official qui remporte le Player Career Award 🔴⚫️

La licence dei premi individuali si arrichisce : Zlatan vince il Player Career Award 🔴⚫️#SempreMilan #GlobeSoccer

Aux côtés de Salah, le Suédois Ibrahimovic était également présent sur scène lors des Dubai Globe Soccer Awards où le joueur de 41 ans a été récompensé pour sa contribution exceptionnelle au jeu (572 buts en 983 apparitions pour le club et le pays, et plus).

Et, tout en essayant désespérément de libérer un peu plus d’espace dans son armoire à trophées, l’attaquant vétéran a également trouvé le temps de brancher son nouveau film Netflix.

Pierre-Emerick Aubameyang

On ne sait pas exactement comment l’attaquant de Chelsea a “assisté” le boxeur camerounais Stéphane Fondjo lors de sa récente victoire par décision unanime contre Robert Talarek, mais les deux hommes semblent s’être beaucoup amusés ensemble à Dubaï malgré tout.

Franck Kessie

Le milieu de terrain de Barcelone, Kessie, a profité de son temps libre pour visiter sa fondation caritative éponyme dans sa Côte d’Ivoire natale.

Miguel Almirón

Après que son début de saison fulgurant ait abouti à sa victoire en tant que joueur le plus récent de la Premier League et but du mois, l’attaquant en forme de Newcastle United a vu sa course suspendue par la Coupe du monde. Le Paraguay ne s’est pas qualifié, mais il est rentré chez lui pour une pause avec son partenaire et est sorti pour un bon dîner la veille du coup d’envoi du tournoi.

Wilfried Zaha

Alors que les températures dans le sud de Londres baissent de plus en plus à mesure que l’hiver approche, Crystal Palace et l’ailier ivoirien Wilfried Zaha ont saisi l’occasion de s’envoler pour Dubaï à la recherche d’un peu de soleil à la mi-saison pour célébrer le deuxième anniversaire de son fils.

Thiago Alcántara

Après avoir raté la coupe pour l’Espagne, le métronome du milieu de terrain de Liverpool a également décidé que des vacances étaient de mise et s’est aventuré dans une visite rapide des États-Unis, assistant d’abord à un match des Lakers au Staples Center.

Thiago et sa compagne, Julia, se sont ensuite rendus à Las Vegas pendant quelques jours, où ils ont posé pour un selfie sur le toit au-dessus du Strip.

James Rodríguez

La Colombie n’ayant pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde, James Rodriguez s’est vu refuser la possibilité de reproduire ses exploits victorieux en 2014 et est parti en vacances en famille.

Jan Oblak

Le gardien de l’Atletico Madrid, Jan Oblak, a également obtenu un congé afin de s’envoler vers la Floride pour un peu de soleil de mi-saison, l’international slovène profitant d’un séjour ensoleillé à Miami Beach.

Khvicha Kvaratskhelia

La vedette de Napoli a connu une ascension fulgurante cette saison, le joueur de 21 ans marquant huit buts en 17 matchs jusqu’à présent. Cependant, l’ailier géorgien n’est évidemment pas au-dessus de se faire côtoyer par ses coéquipiers après qu’une photo de lui allongé sur un banc sur une place de la ville ait conduit le défenseur Juan Jesus à demander avec ironie dans les commentaires : “Tu dors là-bas ?”

Les stars qui ont raté la Coupe du monde à cause d’une blessure

Sadio Mané

Sadio Mane a été privé de la chance de jouer à la Coupe du monde par une blessure subie alors qu’il jouait pour le Bayern Munich dans la préparation. Pourtant, bien qu’il vienne de subir une intervention chirurgicale, l’attaquant a trouvé le temps de souhaiter bonne chance à ses camarades lors du tournoi avec un doux message de “bonne chance” posté sur les réseaux sociaux, et les a regardés de chez eux alors qu’ils se qualifiaient pour la phase à élimination directe.

Karim Benzéma

Benzema reste un joueur enregistré dans l’équipe de France pour la Coupe du monde, mais une blessure l’a empêché de concourir au Qatar. L’attaquant de 34 ans pourrait techniquement être appelé par Didier Deschamps, bien que l’entraîneur français ait déclaré qu’un retour de choc de blessure pour Benzema n’est “pas quelque chose qui me vient à l’esprit”. Au lieu de cela, Benzema a passé les dernières semaines en convalescence, pédalant sur son vélo d’exercice dans le gymnase.

Cela dit, le vainqueur du Ballon d’Or s’est récemment envolé pour l’île de la Réunion dans l’océan Indien pour commencer des vacances, donc les chances qu’il revienne pour Les Bleus avant la fin du tournoi semblent assez éloignés.

Paul Pogba

Une blessure privant Paul Pogba à la fois de ses deuxièmes débuts à la Juventus jusqu’à présent cette saison et d’une place dans l’équipe de France pour la Coupe du monde, le milieu de terrain a dû se contenter d’organiser une fête d’anniversaire kitsch sur le thème de Barbie pour son partenaire à la place.

Le joueur de 29 ans a également passé du temps avec le photographe et artiste français JR, qui a réussi à prendre quelques portraits du vainqueur de la Coupe du monde 2018 au milieu des hijinks.

Reece James

L’arrière droit de Chelsea avait semblé cloué au départ pour l’Angleterre à la Coupe du monde, seulement pour une blessure au genou pour annuler ces rêves. Au lieu de cela, il a dû se consoler en participant à des shootings de mode dans les rues de New York.

Diogo Jota

L’attaquant de Liverpool a été retiré de l’équipe du Portugal peu de temps avant la Coupe du monde en raison d’une blessure au mollet gênante subie lors d’un match de Premier League contre Manchester City fin octobre.

Plutôt que de s’apitoyer sur son sort, l’attaquant de Liverpool a décidé d’utiliser sa période de récupération pour aider à promouvoir une campagne de fitness caritative portugaise.

Timo Werner

Après s’être déchiré un ligament de la cheville alors qu’il jouait pour le RB Leipzig en Ligue des champions quelques semaines seulement avant le début de la Coupe du monde, les espoirs de Werner de jouer à une Coupe du monde pour l’Allemagne ont été cruellement brisés.

Heureusement, l’ancien attaquant de Chelsea a pu utiliser son temps d’arrêt de manière productive en jouant dans le confort de son canapé.

Les managers profitent d’une pause en coupe du monde

Pep Guardiola

Le patron de Manchester City a célébré la prolongation de son contrat à l’Etihad avant de rentrer chez lui en Espagne afin de recevoir un prix spécial d’entraîneur de l’année lors de l’événement annuel Gala of the Stars organisé par la Fédération catalane de football à Barcelone.

José Mourinho

Pour ne pas être en reste, le grand rival de Pep a ajouté un autre prix à sa propre collection en remportant le gong du meilleur entraîneur de carrière lors de la cérémonie de remise des prix de la Liga Portugal.

Le joueur de 59 ans s’est ensuite envolé pour le Japon alors que son équipe rom commençait sa mini-tournée avec un match nul et vierge avec Nagoya Grampus avant de revenir de deux buts pour sauver un divertissant match nul 3-3 contre Yokohama F. Marinos au stade national. .

Antonio Conté

Le patron de Tottenham Hotspur a fait partie d’une réunion de la Juventus à Turin où il a rencontré les vainqueurs de la Ligue des champions 1995-96 comme l’ancien Bianconeri le manager Marcelo Lippi et les ex-coéquipiers Fabrizio Ravanelli, Ciro Ferrara, Moreno Torricelli, Angelo Peruzzi et Angelo Di Livio.

Jesse Marsch

Incroyable d’être ici au Pérou avec presque toute la famille (tu me manques, Maddux ❤️) et de voir les subtilités du Machu Picchu et d’avoir une idée de l’histoire et de la culture. Vraiment l’une des merveilles du monde et ça fait du bien de l’avoir coché sur ma liste de seaux! pic.twitter.com/SvsUMjJSjy – Jesse Marsch (@jessemarsch) 23 novembre 2022

L’entraîneur de Leeds United, Marsch, a emmené sa famille en voyage au Machu Picchu, où il a pu réaliser son ambition de s’émerveiller de l’ancienne ville péruvienne de ses propres yeux.