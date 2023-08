Ce que font les parents intelligents pour la rentrée scolaire : thérapeute familial

« Pendant l’été, nous, les parents, avons tendance à contourner nos propres règles. Je sais que ma télévision a été bien plus allumée que je ne l’avais prévu », a déclaré Aramyan à CNBC Make It. « Mais avant la rentrée, la préparation et la routine sont essentielles. »

Les heures de coucher deviennent plus strictes. L’angoisse de la séparation plane. La pression scolaire d’une nouvelle année scolaire pourrait également peser sur votre esprit. La bonne nouvelle : un peu de planification peut permettre une transition en douceur pour vous et votre enfant, déclare Gayane Aramyan, de Sherman Oaks, en Californie. thérapeute familial .

La saison de la rentrée scolaire est arrivée – et avec elle, une foule de facteurs de stress et d’anxiété pour les parents et les enfants.

« Il faut vraiment préciser [these changes] à votre enfant à l’avance », dit Aramyan.

Obliger brusquement votre enfant à se coucher plus tôt ou réduire son temps de télévision ne peut que le dérouter et peut sembler une punition.

La pression de bien performer à l’école peut être stressante pour les enfants. Essayez de leur inspirer confiance, même lorsqu’ils font des erreurs, dit Aramyan.

« Parlez à vos enfants de ce avec quoi ils luttent, de ce pour quoi ils ont besoin d’une aide supplémentaire et de la manière dont vous pouvez les soutenir », dit-elle. « Peut-être qu’il y a un tuteur qui peut être utile, ou vous pouvez parler à un enseignant pour répondre à certains besoins. »

« Ce qui est plus important, c’est la confiance que nous donnons à nos enfants avec leurs capacités de résolution de problèmes », ajoute-t-elle.

Les élèves confiants sont plus susceptibles d’assimiler la matière plus rapidement, d’être enthousiastes à l’idée d’apprendre, de demander de l’aide et de s’exprimer en classe, un 2017 Association nationale de l’éducation article noté.

« La confiance va être plus utile que d’obtenir des A », déclare Aramyan. « Lorsque ces composants émotionnels sont là, leurs universitaires s’épanouiront également. »

