Ce que font les familles des militaires face à une crise du logement abordable

Pour les familles des militaires, faire ses valises et déménager dans un nouvel État ou pays tous les trois ans fait partie de la vie normale. C’est exactement ce qui est arrivé à ma famille l’été dernier, lorsque mon mari a été transféré de Rota, en Espagne, en Californie du Sud.

Certaines familles de militaires vivent sur la base, mais il y a de longues listes d’attente, allant de six mois à plus d’un an, et d’autres règlements qui ont poussé les familles des militaires à chercher un logement hors de la base. Les membres du service éligibles qui vivent hors de la base peuvent recevoir un Allocation de base pour le logementou BAH, pour aider avec les frais de loyer ou d’hypothèque.

Mais dans un marché de la location et du logement en pleine explosion, cette allocation n’a pas suivi prix élevés des maisons pour les familles des militaires. C’est une réalité que ma famille ne connaît que trop bien.

Alors que les aspirants propriétaires peuvent retarder leurs plans d’achat d’une maison face à la flambée des taux hypothécaires et des prix des maisons, les familles des militaires n’ont souvent pas la même chance. En raison des déménagements obligatoires, permanents et des listes d’attente irréalistes pour les logements militaires, nos options sont plus limitées. Du bon côté, une réforme est en cours et il existe des ressources et des secours pour aider les militaires. Mais les conjoints des militaires proposent également leurs propres solutions pour aider à combler les écarts financiers.

Mon mari et moi sommes devenus propriétaires en juin, et chaque jour je me rappelle le prix de cette décision. Qu’il s’agisse de payer plus de 6 $ le gallon d’essence pour couvrir nos trajets quotidiens de deux heures, ou d’en débourser plus de cent par mois pour faire l’épicerie pour nourrir une famille de six personnes, les factures semblent interminables. Cet été, la chaleur californienne nous a accueillis avec des factures d’électricité de 500 $, un accessoire malvenu à notre paiement hypothécaire mensuel élevé.

Et ma famille n’est pas seule dans cette lutte.

“Le marché du logement hors base est incroyablement compétitif, et les militaires se retrouvent souvent hors du marché ou contraints de vivre loin de leur lieu d’affectation”, a déclaré le porte-parole de la marine pour Fleet and Family, un centre de soutien pour la marine et le corps des marines. familles de services. Les familles des militaires doivent souvent prendre des décisions d’achat de maison rapides car leurs familles reçoivent l’ordre de déménager, ce qui peut entraîner des dépenses supplémentaires.

L’achat d’une maison à distance crée des coûts supplémentaires pour les familles des militaires

Brittney Cruse, épouse de militaire et mère de quatre enfants, a récemment acheté une maison dans le Rhode Island, après que son mari ait reçu un ordre de changement permanent de poste. Les Crus se sont vu refuser l’accès aux logements militaires en raison des restrictions de chambres partagées, et ils devaient agir rapidement.

Les Crus ont payé pour une inspection de la maison – une étape facultative mais cruciale dans le processus d’achat d’une maison – mais comme ils n’ont pas pu être là en personne pendant la visite, ils ont dû faire confiance à la paperasse. Bien que les Crus aient demandé un test professionnel pour la moisissure, cette étape a été manquée. Malheureusement, la famille avait signé tous les documents de clôture finale avant de réaliser ce qui l’attendait.

Peu de temps après avoir emménagé, les Crus ont dû payer 10 000 $ pour réparer les dommages causés par la moisissure. Puisqu’ils avaient déjà signé l’inspection, les Crus n’avaient d’autre choix que de payer les réparations de leur poche, épuisant leurs économies.

De nombreuses familles de militaires peuvent également se sentir pressées par le processus d’inspection à domicile, ou peuvent choisir de l’abandonner complètement, dans l’intérêt du temps et de l’argent. Cruse recommande d’opter pour une inspection et de s’assurer que vous pouvez être là en personne pendant la visite, si possible.

Les paiements hypothécaires élevés et la hausse du coût des produits de première nécessité grignotent également le budget des Crus. “Avant, je pouvais aller faire mes courses pour environ 300 dollars ou moins pendant deux semaines. Maintenant, je dois y aller chaque semaine, et c’est 300 dollars”, a déclaré Cruse.

L’allocation de base pour le logement aide, bien que Cruse ait noté qu’elle couvre à peine leur hypothèque. Avec des services publics en moyenne de 1 000 $ par mois et des factures d’épicerie en hausse, Cruse a accepté un emploi à temps partiel pour joindre les deux bouts.

Trouver du travail à temps partiel est difficile pour les conjoints de militaires

Sans aide supplémentaire, de nombreux conjoints de militaires interviennent pour tenter de combler les lacunes financières, un effort difficile en raison de la nécessité d’horaires de travail flexibles.

Le nombre d’Américains prenant des bousculades secondaires et du travail à temps partiel a considérablement augmenté au cours des dernières années. Mais les conjoints des militaires se heurtent à des obstacles pour obtenir un travail flexible, qui est nécessaire pour répondre aux exigences et à la relocalisation constante du mode de vie militaire. Même si Cruse a une maîtrise en administration des affaires, obtenir un revenu supplémentaire n’est pas une tâche facile car les militaires se déplacent si souvent.

Si le travail supplémentaire est entièrement exclu, cela laisse les familles des militaires compter sur un seul chèque de paie. “Si BAH ne couvre pas le loyer et les services publics, il puise dans le chèque de paie pour l’épicerie et les autres produits essentiels dont nous avons besoin chaque mois”, a déclaré Cruse.

Et pour ceux qui peuvent trouver du travail, c’est souvent dans des secteurs pour lesquels ils sont surqualifiés.

Shatoya Downs, une autre épouse de militaire, infirmière auxiliaire certifiée et mère de trois enfants, a récemment échangé ses gommages pour devenir caissière au Navy Exchange local. Un poste flexible était nécessaire pour leur famille, d’autant plus que son mari en service actif s’apprêtait à prendre sa retraite de la marine américaine après 20 ans de service.

Alors que le nouveau poste de Downs aide à joindre les deux bouts, sa famille a pris la décision émotionnelle de quitter son État d’origine, la Californie, en raison de la flambée des prix de l’immobilier, afin de prendre sa retraite dans un endroit plus abordable. “Même avec mon mari obtenant 100 % [disability] à partir de sa note VA, il devrait très probablement trouver un emploi tout de suite au lieu de pouvoir profiter de sa retraite », a déclaré Downs.

Ressources pour aider les familles des militaires à faire face aux frais de logement

Il y a cependant une lueur à l’horizon, alors que la nouvelle législation vise à fournir plus d’aide aux militaires en difficulté et à leurs familles.

En octobre, le ministère de la Défense a publié une série d’actions pour aider les familles des militaires. Il augmentation temporaire des taux de BAH pour les militaires stationnés dans 28 zones d’habitation militaires qui subissaient l’impact le plus important des coûts de logement élevés. Cette initiative comprenait également une mesure pour aider à réduire le coût de l’épicerie dans les magasins, qui sont des marchés alimentaires sur place, à au moins 25 % des prix des épiceries locales. Une allocation de besoins de base sera également versée aux militaires ayant des personnes à charge qui présentent des besoins financiers importants.

Une aide financière au logement est également en route. Les familles des militaires recevront un financement accru pour aider à soutenir les dépenses d’hébergement temporaire, offrant aux familles plus de temps pour trouver un logement abordable, sans épuiser leurs économies au cours du processus.

À partir de 2023, le personnel militaire verra également un 4,6 % d’augmentation de salaire.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a également ordonné au ministère de la Défense d’améliorer les possibilités d’emploi des conjoints militaires. Les efforts accrus comprennent des partenariats d’embauche de conjoints militaires, des opportunités d’emploi non concurrentielles, des options éloignées et flexibles et des installations de garde d’enfants abordables élargies. Un récent FlexJobs et des opportunités d’éducation et de carrière pour les conjoints Partenariatpar exemple, relie les conjoints de militaires qui ont du mal à trouver un travail flexible à une gamme d’emplois de différents niveaux d’expertise.

Et il existe d’autres solutions immédiates que les familles des militaires peuvent explorer.

Premièrement, les militaires à la recherche d’un financement à faible coût pour leur logement ont accès aux prêts VA, qui sont des prêts immobiliers à faible taux d’intérêt sans exigence d’acompte, des seuils de cote de crédit inférieurs et d’autres avantages.

Des subventions et des options de prêt sans intérêt sont également disponibles pour aider les familles des militaires à couvrir les frais de logement, de garde d’enfants, d’urgence et de produits de première nécessité. Quelques options incluent :

De plus, les branches militaires offrent des services de soutien gratuits, comme Flotte et famillequi offre aux familles de la Navy et de la Marine Corp un accès à des spécialistes financiers, des conseils financiers, des ateliers et d’autres ressources.

“Tout le monde éprouve parfois des difficultés financières”, a déclaré le porte-parole de la marine pour Fleet and Family. “Tu n’es pas seul, n’aie pas honte de demander de l’aide.”