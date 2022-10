Ce que fait vraiment la loi Safe-T – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Je suis fatigué de toute la désinformation sur la loi Safe-T qui circule, alors peut-être devrions-nous simplement prendre du recul et regarder ce que la loi fait vraiment.

Au lieu d’un système où les criminels peuvent acheter leur sortie de prison avant un procès, nous passons à un système de détention avant procès basé sur le danger pour la communauté.

Cela donne aux procureurs et aux juges toute la discrétion dont ils ont besoin pour garder derrière les barreaux des criminels endurcis et dangereux. Rien dans la loi n’exige que les personnes soupçonnées de crimes soient libérées de prison, et les juges peuvent toujours imposer des restrictions préalables au procès aux personnes dangereuses.

Le projet de loi n’élimine pas les prisons. Les personnes dangereuses ne seront pas rendues publiques. D’ACCORD?

En fin de compte, notre système actuel permet aux gens d’être libérés de prison s’ils ont l’argent pour la caution. La loi SAFE-T supprime l’argent en tant que facteur tout en permettant aux juges de détenir les délinquants qu’ils jugent être une menace.

La loi SAFE-T ne crée aucune « infraction non susceptible de détention ». La loi de l’Illinois n’a rien de tel.

La loi Safe-T ne finance pas la police.

La loi SAFE-T a été adoptée en 2021 et plusieurs parties sont en vigueur depuis le jeudi 1er juillet 2021. La suppression de la caution en espèces commencera le dimanche 1er janvier 2023, quel que soit le candidat élu en novembre.

Les politiciens adorent sélectionner certaines parties de la loi pour susciter l’hystérie parmi les électeurs. Ne les laissez pas s’en tirer comme ça.

Carol S.Ahrens

Chutes rocheuses